Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IX.)
Již v 10 letech přešel z rakouské do švýcarské žákovské ligy. A okusil ligu s o mnoho staršími hráči – U15. Není asi třeba dodávat, že v 10 nebo 11 letech kluk vypadá dosti jinak než ve 13 či 14. Přesto Rossi dokázal ve 12 letech v této kategorii mít průměr 0,81 b/z. Ve 13 letech pak zvýšil svůj bodový průměr na hodnotu 1,50 b/z a v závěru sezóny okusil kategorii U17. V posledním roce U15 bylo naprosto jasné, že tenhle kluk má skutečně vysoký potenciál. Bodový průměr vystřelil na 3,47 b/z, aby toho nebylo málo o 3 zápasy více nastřádal v kategorii U17 a zapsal se do ní průměrem 2,22 b/z. V 15 letech přešel do Curychu a připsal si průměrně 1,55 b/z. K tomu už v tomto věku okusil juniorskou soutěž v 9 utkáních. Výsledek 7 bodů (0,78 b/z) pak jen potvrzoval, že Rossi nebude tuctový hráč. V 16 letech svůj průměr v juniorech téměř zdvojnásobil na 1,42 b/z a přidal k tomu 18 utkání ve druhé švýcarské lize, nastoupil tak ke svým prvním zápasům za muže. Herně ani bodově (0,39 b/z) rozhodně nezklamal. Poté odešel do záméřské juniorské OHL, kde si v první sezóně v 17 letech připsal průměrně 1,24 b/z. Jeho progres byl skutečně parádní. O sezónu později svůj průměr zvýšil na 2,14 b/z a následoval draft, ve kterém si jej vybrala Minnesota již jako 9. v celkovém pořadí! Ve 20 letech nastoupil k prvním dvěma utkáním v NHL, ve kterých nebodoval, ale na farmě v AHL si vedl výborně (0,84 b/z). O sezónu později v AHL svůj průměr zvýšil na 0,96 b/z, v 19 utkáních v NHL však zapsal jediný bod (0,05 b/z). Nicméně snad každý tušil, že jeho progres ještě neskončil. Další sezónu odehrál již komplet 82 utkání a připsal si 40 bodů (0,49 b/z). Loni už vč. play-off zapsal průměr 0,72 b/z a letos 0,76 b/z, to ovšem jen v 17 utkáních, pak byl vyměněn (spolu s dalšími hráči a možností výběru draftu) do Vancouveru za Q. Hughese. Vancouver letos hrál mizerně, ale Rossi se poměrně rychle adaptoval a patřil rozhodně k tomu lepšímu. Ve 33 utkáních zapsal 22 bodů, tedy průměrně 0,67 b/z. Jsou to hodnoty na kralování v ICE HL?
Marco Rossi by při plném počtu 48 zápasů v základní části mohl nasbírat v rakouské nejvyšší soutěži cca 41 bodů, tedy cca 0,84 b/z. To by mu letos stačilo na 19. místo v ligové tabulce. Nicméně mezi Rakušany by zaujal 4. pozici. A i když jsem mu jistý progres ve výpočtu započítal, u něj „jeden neví“, jak vysoký ten progres bude, takže klidně by se mohl pohybovat na hraně 1,00 b/z.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího hráče z Ruska.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VIII.)
V osmé části seriálu je na řadě nejproduktivnější hráč z Norska. Stal se jím „nestárnoucí legenda“ Mats Zuccarello.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VII.)
V sedmém díly seriálu je na řadě nejproduktivnější Němec. Jistě není těžké uhodnout, o koho se jedná.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (VI.)
V šestém pokračování seriálu se podíváme na nejproduktivnějšího Lotyše. Je jím Zemgus Girgensons, kterého si již v 1. kole na 14. pozici vybralo v draftu Buffalo.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (V.)
V páté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Francouze. Je jím Alexandre Texier, který letos jako jediný pravidelně NHL hrál.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IV.)
Ve čtvrté části seriálu se mrkneme na nejproduktivnějšího Fina. Tím se poměrně těsně stal Sebastian Aho.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Rychlík na Klatovsku projel návěstidlo, evakuováno bylo 200 cestujících
V Pačejově na Klatovsku projel dnes po 17:15 rychlík z Českých Budějovic do Plzně neoprávněně...
Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo
Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České...
Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz
Národní park České Švýcarsko se po čtyřech letech opět potýká s masivním požárem. Oheň zasáhl...
Plzeňský Bolevec hlásí rekordní teplotu 29,1 stupně Celsia, nejvyšší v Česku
Na západě Čech dnes padaly teplotní rekordy především v Plzni. Na stanici Bolevec bylo vůbec...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 119
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 145x