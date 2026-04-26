Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (IV.)
Ve 14 letech v kategorii U16 průměr 1,92 b/z, v 15 letech v kategorii U18 průměr 1,58 b/z a v 16 letech v juniorské kategorii U20 průměr 1,27 b/z, v 17 letech v A-týmu Kärpätu Oulu průměr 0,38 b/z a o rok později již 1,02 b/z. Potřebujete další důkazy o výjimečnosti tohoto hráče? Ne, průměr 1,27 b/z v juniorech dokáže docela dost hráčů, ale málokdo v 16 letech! Nevím, jaká zajímavá jména byla v roce 2015 na draftu, že se na Aha dostalo „až“ ve druhém kole, ale Carolina se rozhodně nespletla. V první sezóně, kdy byl stále ještě juniorem, zapsal v NHL 49 bodů. Co vidím jako důležitější, odehrál všech 82 utkání. Výčet medailí či ocenění by byl dlouhý, proto rovnou přeskočíme do letošní sezóny. Aho již 5. rokem dělá asistenta kapitána, letos byl nejproduktivnějším hráčem Caroliny (před Ehlersem, kterému jsem se věnoval v minulém díle), když si v základní části připsal 80 bodů a průměr 1,01 b/z. Od počátku výborná čísla dávají i výbornou predikci do finské ligy. Jak zní?
Sebastian Aho by při plném počtu 60 zápasů v základní části měl nasbírat cca 61 bodů, tedy cca 1,02 b/z. To by jej v letošní tabulce produktivity řadilo na 5. místo. V NHL toho má (snad) ještě spoustu před sebou a jakkoli neznám podrobně historické tabulky finských hokejistů v této soutěži, předpokládám, že před koncem kariéry bude jistě v několika ukazatelích v TOP 10.
Příště se podíváme na jediného, tedy logicky nejproduktivnějšího, Francouze.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)
Ve třetí části seriálu se mrkneme na suverénně nejproduktivnějšího Dána. Není jím nikdo jiný, než Nikolaj Ehlers.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIIA
Minulý týden se odehrála divize IIIA MS v ledním hokeji, a to v Jihoafrické republice (JAR) v Kapském Městě, což je pro hokej vskutku exotická destinace. Třetí letošní MS nižší divize, ale žádný titul pro hostící zemi.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIIB
Minulý týden se odehrála divize IIIB MS v ledním hokeji, a to v dalekém Hong Kongu. A diváci byli svědky nevídané demolice jediným týmem, který stejně tak suverénně postoupil do divize IIIA.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)
Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)
V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
