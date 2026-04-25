Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)
Vyjímečnost Ehlerse se projevovala již od raných náctiletých let. Například ve 12 letech hrál v kategorii U15 a dokázal za 14 utkání posbírat 15 bodů. O rok později v téže kategorii (je narozen v únoru, takže sezónu dokončil jako čtrnáctiletý) zapsal za 25 utkání 62 bodů (34+28), což činí průměrně 2,48 b/z! A to vše ve švýcarských žákovských, dorosteneckých a juniorských soutěžích. Do dospělého hokeje, A-týmu Bielu, nakoukl již v 18 letech, a to vč. play-off do 18 utkání a na nováčka a velmi mladého hráče si připsal solidních 5 bodů (0,28 b/z). Další sezónu již trávil za mořem v juniorce, konkrétně v Halifaxu. Průměrný bodový přísun 1,67 b/z byla jedna z věcí, která zaujala zejména skauty Winnipegu, který jej následně draftoval v prvním kole na celkové 9. pozici. A jak probíhala první sezóna u Jets? Neodehrál jediný zápas na farmě, ve druhé části sezóny oslavil dvacáté narozeniny a v 72 utkáních si připsal na nováčka pěkných 38 bodů (0,53 b/z). Letošní sezónu poprvé strávil v jiné organizaci, konkrétně hraje za Carolinu. A byl to bodově nejpovedenější rok v jeho zámořské kariéře. Celkem v NHL odehrál již 804 utkání s průměrem 0,76 b/z. Jak by si vedl v nejvyšší dánské soutěži?
Nikolaj Ehlers by při plném počtu 48 zápasů v základní části měl nasbírat cca 57 bodů, tedy cca 1,19 b/z. To by jej v letošní tabulce produktivity řadilo na 4. místo, pouhé 3 body za vítěze. Pokud Carolina vypadne v play-off NHL brzy a bude Nikolaj zdravotně v pořádku, nepochybuji o jeho účasti na letošním MS.
Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Fina letošní základní části NHL.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIIA
Minulý týden se odehrála divize IIIA MS v ledním hokeji, a to v Jihoafrické republice (JAR) v Kapském Městě, což je pro hokej vskutku exotická destinace. Třetí letošní MS nižší divize, ale žádný titul pro hostící zemi.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIIB
Minulý týden se odehrála divize IIIB MS v ledním hokeji, a to v dalekém Hong Kongu. A diváci byli svědky nevídané demolice jediným týmem, který stejně tak suverénně postoupil do divize IIIA.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)
Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.
Petr Těthal
Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)
V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.
Petr Těthal
Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?
Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.
