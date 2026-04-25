Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (III.)

Ve třetí části seriálu se mrkneme na suverénně nejproduktivnějšího Dána. Není jím nikdo jiný, než Nikolaj Ehlers.

Vyjímečnost Ehlerse se projevovala již od raných náctiletých let. Například ve 12 letech hrál v kategorii U15 a dokázal za 14 utkání posbírat 15 bodů. O rok později v téže kategorii (je narozen v únoru, takže sezónu dokončil jako čtrnáctiletý) zapsal za 25 utkání 62 bodů (34+28), což činí průměrně 2,48 b/z! A to vše ve švýcarských žákovských, dorosteneckých a juniorských soutěžích. Do dospělého hokeje, A-týmu Bielu, nakoukl již v 18 letech, a to vč. play-off do 18 utkání a na nováčka a velmi mladého hráče si připsal solidních 5 bodů (0,28 b/z). Další sezónu již trávil za mořem v juniorce, konkrétně v Halifaxu. Průměrný bodový přísun 1,67 b/z byla jedna z věcí, která zaujala zejména skauty Winnipegu, který jej následně draftoval v prvním kole na celkové 9. pozici. A jak probíhala první sezóna u Jets? Neodehrál jediný zápas na farmě, ve druhé části sezóny oslavil dvacáté narozeniny a v 72 utkáních si připsal na nováčka pěkných 38 bodů (0,53 b/z). Letošní sezónu poprvé strávil v jiné organizaci, konkrétně hraje za Carolinu. A byl to bodově nejpovedenější rok v jeho zámořské kariéře. Celkem v NHL odehrál již 804 utkání s průměrem 0,76 b/z. Jak by si vedl v nejvyšší dánské soutěži?

Nikolaj Ehlers by při plném počtu 48 zápasů v základní části měl nasbírat cca 57 bodů, tedy cca 1,19 b/z. To by jej v letošní tabulce produktivity řadilo na 4. místo, pouhé 3 body za vítěze. Pokud Carolina vypadne v play-off NHL brzy a bude Nikolaj zdravotně v pořádku, nepochybuji o jeho účasti na letošním MS.

Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Fina letošní základní části NHL.

Autor: Petr Těthal | sobota 25.4.2026 22:13 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIIA

Minulý týden se odehrála divize IIIA MS v ledním hokeji, a to v Jihoafrické republice (JAR) v Kapském Městě, což je pro hokej vskutku exotická destinace. Třetí letošní MS nižší divize, ale žádný titul pro hostící zemi.

24.4.2026 v 23:22 | Karma: 5,17 | Přečteno: 58x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIIB

Minulý týden se odehrála divize IIIB MS v ledním hokeji, a to v dalekém Hong Kongu. A diváci byli svědky nevídané demolice jediným týmem, který stejně tak suverénně postoupil do divize IIIA.

20.4.2026 v 20:55 | Karma: 7,92 | Přečteno: 92x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)

Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.

19.4.2026 v 22:41 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)

V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.

19.4.2026 v 0:58 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?

Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.

17.4.2026 v 23:39 | Karma: 2,59 | Přečteno: 52x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno

Cyrano
26. dubna 2026,  aktualizováno 

Komerční sdělení V České republice svého druhu jediný oborový profesionální festival Dokořán pro hudební divadlo...

Dobrovolníci na lodích sbírali na Berounce na Rokycansku stovky kilogramů odpadu

ilustrační snímek
25. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

Plasty, PET lahve, plechovky od nápojů, kusy železa, staré pneumatiky a další stovky kilogramů...

Na literárním festivalu v Č. Budějovicích se představil i režisér Mádl

Na literĂˇrnĂ­m festivalu v ÄŚ. BudÄ›jovicĂ­ch se pĹ™edstavil i reĹľisĂ©r MĂˇdl
25. dubna 2026  18:23,  aktualizováno  18:23

Autorským čtením při BookFestu dnes v Českých Budějovicích vyvrcholil 14. ročník festivalu...

Při nehodě na Ždársku zahynul dnes odpoledne motocyklista

ilustrační snímek
25. dubna 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Při dopravní nehodě dnes odpoledne zahynul u Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku řidič motocyklu....

Petr Těthal

  • Počet článků 113
  • Celková karma 6,57
  • Průměrná čtenost 151x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.