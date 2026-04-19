Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (II.)

Ve druhé části seriálu (chcete-li možná spíše série) se dle abecedy podívám na nejproduktivnějšího Čecha. Tím se díky vyššímu počtu vstřelených branek stal poprvé Martin Nečas.

Představovat některého Čecha hrajícího v NHL nemá moc smysl. Těch pár desítek lidí, co pravidelně čtou můj blog, se o hokej zajímá jistě více než povrchně. Přesto alespoň velmi stručně...

Martin Nečas v 15ti letech v lize v kategorii U16 sbíral více jak bod na zápas. V 17ti letech v kategorii U18 taktéž a v 18ti už dostával pravidelní herní prostor v áčku Komety Brno. Vč. play-off ve své první seniorské sezóně zapsal průměr 0,37 b/z. V témže roce byl draftován Carolinou v prvním kole na celkově 12. pozici. Po draftu ale odehrál stále ještě část sezóny v Brně, a to vč. play-off, aby měl herní vytížení. Bodový průměr v 19ti letech posunul na 0,68 b/z. Na další sezónu už šel definitvně za moře. Carolina s ním pracovala systematicky, postupně přebíral i roli lídra. Loňská výměna do Colorada byla trochu šokem, ale Martin Nečas z ní stále těží a těžit ještě (snad) bude dál. Výsledkem je zatím průlomová sezóna a fantastický bodový průměr po základní části 1,28 b/z.

Jeho nejčastějším parťákem v útoku je MacKinnon, takže přísun bodů jde podstatně lépe. Mimochodem – Nečas se stal právě za MacKinnonem 2. nejproduktivnějším hráčem klubu, stejně tak střelcem i nahrávačem. V lize pak skončil na vynikajícím 7. místě. Nabízí se otázka, jak by to vypadalo v naší lize?

Osobně předpokládám, že by se mohl pohybovat někde kolem 58 bodů při plném počtu 52 utkání. Výpočty ale hovoří o číslu podstatně nižším, a to 44 bodů, tedy průměru 0,85 b/z. Proč tomu tak je? Protože „jedna vlaštovka, jaro nedělá“. Za 3 roky si můžeme provést bodový výpočet znovu. Pokud potvrdí výnikající bodové zisky v NHL i nadále, bude i predikce vyšší. A pro malé srovnání zde nabídnu výjimečně i druhého Čecha v pořadí, Davida Pastrňáka.

Ten získal také 100 bodů v základní části. Na rozdíl od Martina je to ale jeho pátá „stovka“ v kariéře, a to dokonce za sebou. Takto stabilní vysoká výkonnost se do výpočtu propíše. Výsledkem je predikce 63 bodů, tedy průměr 1,21 b/z. Naše extraliga je navíc hodně vyrovnaná soutěž, těžko budete hledat nejen v Evropě vyrovnanější (o tom třeba někdy jindy). Kdokoliv, kdo tedy dosáhne průměru bodu a více na zápas, je možná trošku nadneseně řečeno extratřídou. Těch hráčů byste za posledních 5 let moc nenašli.

Příště se podíváme na nejproduktivnějšího Dána letošní základní části NHL.

Autor: Petr Těthal | neděle 19.4.2026 22:41

Petr Těthal

Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)

V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.

19.4.2026 v 0:58 | Karma: 0 | Přečteno: 23x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?

Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.

17.4.2026 v 23:39 | Karma: 0 | Přečteno: 47x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIB

Minulý týden se odehrála první z nižších divizí MS v ledním hokeji. Konkrétně divize IIB, která se konala v bulharském hlavním městě.

15.4.2026 v 21:52 | Karma: 5,05 | Přečteno: 73x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Přímá demokracie

Před týdnem vyšel na jednom z nejčtenějších zpravodajských webů článek, který vzbuzuje dojem, že přímá demokracie je „nebezpečný“ nástroj populistů.

24.3.2026 v 14:34 | Karma: 9,94 | Přečteno: 212x | Diskuse | Politika

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIV.)

Ve čtrnácté a poslední části se podívám na vítěze nejvyšší ruské soutěže. Je jím (řekl bych nepřekvapivě) neruský hráč, ale zároveň ani ne evropský.

21.3.2026 v 22:01 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Sport
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

