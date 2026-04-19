Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)
Alexei Protas působí v NHL již 5 sezón, tedy od svých 20 let a vypadá to, že si Washington ve 3. kole draftu roku 2019 vybral velice dobře. Jeho předností není jen střelba branek (letos 25 a 4. místo v rámci týmu), ale také síla a schopnost získat puk. Co si budeme povídat, 198 cm a 102 kg k tomu naprosto vybízí. Když se vrátím k číslům letošní sezóny, tak nasbíral pěkných 52 bodů, což jej sice celkově řadí až do druhé stovky v NHL, ale v rámci týmu, který letos úspěšný nebyl, to stačí na krásnou 5. pozici. Bodový průměr měl 0,68 b/z, což v silné konkurenci NHL není díra do světa, ale rozhodně to je velmi dobrý příspěvek. Byť oproti loňsku je tu pokles o více jak 21 %, tak je vhodné vzít na vědomí, že Protas teprve přichází do věku, kdy by měl předvádět nejlepší výkony. Ze všech 331 odehraných zápasů v NHL má bodový průměr 0,53 b/z. Jaký je tedy jeho potenciál v běloruské nejvyšší soutěži?
Alexei Protas má po letošní sezóně potenciál na 43 bodů v 52 utkáních ve své domovské soutěži. To je průměr 0,83 b/z. Letos by mu to stačilo na celkově 6. místo v lize a na pozice druhého nejproduktivnějšího Bělorusa.
Příště se podíváme na nej... Čecha.
Petr Těthal
Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?
Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.
Petr Těthal
MS v hokeji divize IIB
Minulý týden se odehrála první z nižších divizí MS v ledním hokeji. Konkrétně divize IIB, která se konala v bulharském hlavním městě.
Petr Těthal
Přímá demokracie
Před týdnem vyšel na jednom z nejčtenějších zpravodajských webů článek, který vzbuzuje dojem, že přímá demokracie je „nebezpečný“ nástroj populistů.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIV.)
Ve čtrnácté a poslední části se podívám na vítěze nejvyšší ruské soutěže. Je jím (řekl bych nepřekvapivě) neruský hráč, ale zároveň ani ne evropský.
Petr Těthal
Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIII.)
Ve třinácté části se podívám na vítěze nejvyšší finské soutěže. Věřte nebo ne, ale vítězem kanadského bodování není žádný ostřílený mazák nebo předpokládaná hvězda soutěže.
|Další články autora
- Počet článků 109
- Celková karma 7,22
- Průměrná čtenost 154x