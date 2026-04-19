Jak by si vedli národnostní vítězové bodování NHL ve svých domácích ligách? (I.)

V nastávajícím seriálu se podívám na národností vítěze v NHL (tedy nejproduktivnějšího Švéda, Čecha atd.) a predikuji, jak by si vedli ve svých domovských soutěží v této sezóně. První díl bude o běloruském hráči.

Alexei Protas působí v NHL již 5 sezón, tedy od svých 20 let a vypadá to, že si Washington ve 3. kole draftu roku 2019 vybral velice dobře. Jeho předností není jen střelba branek (letos 25 a 4. místo v rámci týmu), ale také síla a schopnost získat puk. Co si budeme povídat, 198 cm a 102 kg k tomu naprosto vybízí. Když se vrátím k číslům letošní sezóny, tak nasbíral pěkných 52 bodů, což jej sice celkově řadí až do druhé stovky v NHL, ale v rámci týmu, který letos úspěšný nebyl, to stačí na krásnou 5. pozici. Bodový průměr měl 0,68 b/z, což v silné konkurenci NHL není díra do světa, ale rozhodně to je velmi dobrý příspěvek. Byť oproti loňsku je tu pokles o více jak 21 %, tak je vhodné vzít na vědomí, že Protas teprve přichází do věku, kdy by měl předvádět nejlepší výkony. Ze všech 331 odehraných zápasů v NHL má bodový průměr 0,53 b/z. Jaký je tedy jeho potenciál v běloruské nejvyšší soutěži?

Alexei Protas má po letošní sezóně potenciál na 43 bodů v 52 utkáních ve své domovské soutěži. To je průměr 0,83 b/z. Letos by mu to stačilo na celkově 6. místo v lize a na pozice druhého nejproduktivnějšího Bělorusa.

Příště se podíváme na nej... Čecha.

Autor: Petr Těthal | neděle 19.4.2026 0:58 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Petr Těthal

Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?

Na konci série o vítězích bodování v evropských ligách jsem zmínil, že bude následovat seriál z NHL. Než k němu dojde, v rychlosti jen bodová predikce za mě aktuálně nejlepšího hokejisty světa.

17.4.2026 v 23:39 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

MS v hokeji divize IIB

Minulý týden se odehrála první z nižších divizí MS v ledním hokeji. Konkrétně divize IIB, která se konala v bulharském hlavním městě.

15.4.2026 v 21:52 | Karma: 5,05 | Přečteno: 73x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Přímá demokracie

Před týdnem vyšel na jednom z nejčtenějších zpravodajských webů článek, který vzbuzuje dojem, že přímá demokracie je „nebezpečný" nástroj populistů.

24.3.2026 v 14:34 | Karma: 9,94 | Přečteno: 212x | Diskuse | Politika

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIV.)

Ve čtrnácté a poslední části se podívám na vítěze nejvyšší ruské soutěže. Je jím (řekl bych nepřekvapivě) neruský hráč, ale zároveň ani ne evropský.

21.3.2026 v 22:01 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Sport

Petr Těthal

Možnosti lídrů bodování evropských hokejových lig (XIII.)

Ve třinácté části se podívám na vítěze nejvyšší finské soutěže. Věřte nebo ne, ale vítězem kanadského bodování není žádný ostřílený mazák nebo předpokládaná hvězda soutěže.

20.3.2026 v 23:11 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Sport
Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

V Třinci srazil vlak člověka, provoz na koridoru na Slovensko je zastavený

ilustrační snímek
18. dubna 2026  21:47,  aktualizováno  23:12

V Třinci na Frýdecko-Místecku srazil večer vlak člověka. Provoz na hlavním železničním koridoru z...

Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy jsou zraněné

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.
18. dubna 2026  21:02

V Přísečné na Českokrumlovsku se v sobotu srazil osobní automobil se sanitkou. Při nehodě utrpěla...

Rekordní zájem. Sály a zahrady Pražského hradu přilákaly tisíce lidí

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)
18. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  19:31

Reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí. Při...

Film Michael: Geniální zpěvák opředený kontroverzními skandály míří na velká plátna

Michael Jackson při koncertu na Letenské pláni v Praze (7. září 1996)
18. dubna 2026  19:29

Letos by mu bylo 68 let. Jeho život byl plný šokujících momentů, ale také převratných uměleckých...

Petr Těthal

  • Počet článků 109
  • Celková karma 7,22
  • Průměrná čtenost 154x
Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

