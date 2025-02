Filmování ve fotbale – lze jej vymýtit?

O víkendu večer jsem se chvilku v TV díval na městské derby Atlético Madrid vs. Real Madrid. A znovu se mi do hlavy vkradla otázka – lze vymýtit (nebo řádně zredukovat) filmování ve fotbale?

Je mi jasné, že nežijeme v ideálním světě, takže tak, jak nebude nikdy existovat nulová kriminalita, nebude ani existovat fotbal bez přikrášlených pádů v pokutovém území nebo hokej bez ojedinělého záměrného faulu kolenem. Je tu ale i druhý příměr těchto dvou v našich končinách nejpopulárnějších kolektivních sportů. Jak je možné, že v hokejových ligách existuje orgán, který se zabývá přifilmovanými pády a ve fotbalových ligách tomu tak není? Pokud je, pak se omlouvám a děkuji za opravu v komentářích. Zároveň by to ale znamenalo, že nefunguje správně.

Hokejista (aspoň u nás v ČR) při nafilmovaném nebo přifilmovaném pádu dostane pokutu ve výši 10 % ze základní mzdy. Jakou srážku ze mzdy dostane fotbalista, když přifilmuje svůj pád jen proto, aby pro svůj tým získal výhodu (penalta, přímý kop)? Proč neexistuje přísné měřítko a postup postihů (a to v obou sportech)? Např. u prvního případu varování, u druhého srážka 10 % ze mzdy, u třetího 25 %, u čtvrtého 50 % a u pátého (či dalšího) srážka celé základní (!) měsíční mzdy. Je to příliš tvrdé? Ano, je, a? Především, podle hráčů samotných, hrají či sportují proto, že je to baví, přináší jim to radost a radost přináší i oni fanouškům. A také (což už málokdo přizná) to hrají pro peníze. Protože kariéra vrcholového sportovce není kolikrát příliš dlouhá (o Jágrovi nechci nic slyšet :-D), chápu, že se chtějí když ne přímo zabezpečit, tak založit něco, na čem mohou stavět a věnovat se tomu po aktivní kariéře. Simulující hráče neřkuli idoly většina fanoušků skutečně nechce sledovat.

Rozhodným okamžikem by při stanovení výše trestu bylo datum posledního trestu (pokud takový byl udělen). Např., když byl hráč potrestán varováním 5.10.2024 a během dalších 365 dní žádný trest za prokazatelné a prokázané simulování neobdrží, trest se mu vymaže, takže hned 6.10.2025 by dostal opět varování. Naopak, kdyby mu 15.5.2025 bylo prokázáno další simulování (chcete-li filmování, ať si to každý pojmenuje po svém), dostal by srážku z měsíční mzdy ve výši 10 % základní mzdy a rozhodný den by se posunul na 15.5.2025.

A co bylo tím impulsem, který mi dal „brouka do hlavy“? Klasická přetahovaná při rohu Realu, kdy se protihráči opravdu sotva dotkli, hráč Realu odpadl, přičemž to vypadalo, že při chůzi vrazil do stromu. Taková razance to byla. Možná měl v sobě soupeř proud, nevím… O chviličku později, padající míč u postranní čáry, u něj první hráč Realu přibrzdí a zezadu do něj tělem žduchne protihráč. Tělem, které dopadá na záda hráče Realu, o krk natož hlavu ani nezavadilo. Reakcí bylo, že hráč Realu se oběma rukama chytl za hlavu a s křikem padl na trávník. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle fotbalu neprospívá a jsou to v mých očích typické příklady právě pro dodatečné prostředí.

Možná to vnímám špatně, přece jen fotbal sleduji méně často jako hokej. Přesto si myslím, že téměř vymýtit tyto nešvary jde v obou sportech a také to, že pokud se nastaví jasná a přísná pravidla, časem se to projeví pozitivně. Jenže cesta je jen tam, kde je vůle…