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Extraliga za rohem

Za cca 14 dní nám začne nový ročník české extraligy v ledním hokeji. Na základě několika dat jsem si dovolil predikci základní části.

Nebudu tu psát takřka žádný doprovodný text, není třeba. Jen podotknu, že výsledná „tabulka“ po základní části, která je níže, obsahuje průměrné údaje. Jinými slovy tzn., že napsaný bodový zisk není ani minimálním a ani maximálním, nýbrž průměrným. Můžete to tedy pojmout třeba tak, že ze 100 simulací by toto byl průměrný bodový zisk. A pokud se o hokej zajímáte, ze zajímavosti si to porovnejte s predikcí, kterou před každou sezónou uvádí náš největší hokejový server. Oni na to mají počítač a miliony dat, já nikoli, proto jsem sám zvědav, o kolik se budu lišit, anebo na kolik budu blízko. Ale především, jak to nakonec na začátku března bude.

1. Sparta 94b

2. Pardubice 90b

3. Karlovy Vary 83b

4. Vítkovice 82b

5. Plzeň 81b

6. Mladá Boleslav 80b

7. Třinec 79b

8. Brno 78b

9. Kladno 76b

10. České Budějovice 74b

11. Liberec 72b

12. Hradec Králové 71b

13. Litvínov 69b

14. Olomouc 63b

Jaké jsou vaše tipy?

Autor: Petr Těthal | úterý 1.9.2026 21:33 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Sportovní fanoušek ve volném čase sledující hokej, částečně fotbal a příležitostně i jiné sporty. To vše s lehkou "úchylkou" na čísla a statistiky.

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