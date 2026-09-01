Extraliga za rohem
Nebudu tu psát takřka žádný doprovodný text, není třeba. Jen podotknu, že výsledná „tabulka“ po základní části, která je níže, obsahuje průměrné údaje. Jinými slovy tzn., že napsaný bodový zisk není ani minimálním a ani maximálním, nýbrž průměrným. Můžete to tedy pojmout třeba tak, že ze 100 simulací by toto byl průměrný bodový zisk. A pokud se o hokej zajímáte, ze zajímavosti si to porovnejte s predikcí, kterou před každou sezónou uvádí náš největší hokejový server. Oni na to mají počítač a miliony dat, já nikoli, proto jsem sám zvědav, o kolik se budu lišit, anebo na kolik budu blízko. Ale především, jak to nakonec na začátku března bude.
1. Sparta 94b
2. Pardubice 90b
3. Karlovy Vary 83b
4. Vítkovice 82b
5. Plzeň 81b
6. Mladá Boleslav 80b
7. Třinec 79b
8. Brno 78b
9. Kladno 76b
10. České Budějovice 74b
11. Liberec 72b
12. Hradec Králové 71b
13. Litvínov 69b
14. Olomouc 63b
Jaké jsou vaše tipy?
Petr Těthal
Konec série
Měl jsem v plánu projít několik desítek fotbalových lig a u všech vám pro zajímavost ukázat a srovnat % obsazenost stadionů.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (X.) - Švýcarsko
Jubilejní desátá část série nám ukáže návštěvnost ve švýcarské nejvyšší soutěži. Na závěr se dozvíte, jaká utkání byla vyprodána.
Petr Těthal
Návštěvnost hokejových soutěží 2025/2026
Po roce znovu vyšly údaje o průměrných návštěvách jednotlivých hokejových lig na světě. Nabízím vám tedy stručný přehled a srovnání se sezónou 2024/2025.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (IX.) - Belgie
Devátý díl série nás vrací na starý kontinent a ukáže poměrně zajímavá čísla v nejvyšší belgické soutěži.
Petr Těthal
Návštěvnost nejvyšších fotbalových soutěží (VIII.) - Thajsko
Osmá část této série nám ukáže a napoví, jak dobře v porovnání s dalšími ligovými soutěžemi si stojí spíše rekreační destinace Thajsko.
|Další články autora
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.
Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...
Rozšíření náchodské zdravotnické školy stálo přes 34 milionů korun
Církevní Střední zdravotnická škola v Náchodě v Kladské ulici dnes otevřela nové prostory, které...
Přejel do protisměru a srazil dvě motorky. Zemřela mladá žena
Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva...
SuperStar, Love Island a Zrádci: Chcete stíhat všechny? Připravte si 8,5 hodiny
SuperStar, Love Island a Zrádci se vracejí téměř současně a televizní fanoušci tak budou mít na...
Mladá Boleslav zavede čipování popelnic a rozšíří svoz tříděného odpadu
Mladá Boleslav zavede povinné čipování popelnic a u rodinných domů rozšíří svoz odpadu přímo od...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 142
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 130x