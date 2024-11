ELH – překvapení po měsíci říjnu

V prvním extraligovém měsíci (tedy září) jsem zvolil pozitivní překvapení v podobě Mladé Boleslavi. Ta „lehce polevila“, přesto se drží poměrně vysoko. Nyní se podívám na negativní překvapení po dvou měsících hokeje.

Tím překvapením nemůže být žádný jiný tým než Třinec. I mistr může mít špatné období, přišlo na něj na začátku soutěže. To ovšem neznamená, že by nemělo vedení bít na poplach. Naopak, v reprezentační přestávce bych očekával určité změny. Jestli se nějaké provedou si budeme muset ještě cca týden počkat. A kde hledat příčiny?

Zejména v útočné fázi. Třinec dal za 16 utkání jen 38 branek (2,38/zápas), hůře jsou na tom pouze 3 týmy (Liberec 34 a o zápas méně, České Budějovice 29 a o zápas méně, Plzeň 24). To je na tým, který byl schopen přehrát a zvítězit nad soupeřem klidně 8:5, opravdu tristní bilance. Už 7 zápasů v řadě (v lize) nevstřelil Třinec více jak 2 branky v základní hrací době! Jaký rozdíl oproti posledním čtyřem sezónám, kdy v základní části vstřelil průměrně 3,60 g/z (sezóna 20/21), 3,11 g/z, 2,87 g/z a 3,31 g/z. Např. oproti minulé sezóně je pokles aktuálně o cca 28 %. Že záleží i na složení týmu? Ano, samozřejmě, ale v Třinci se neobměnilo 10 hráčů. Přesto, a je to možná náhoda, možná ne, právě 28 % vstřelených branek loni zařídil Voženílek, který tuto sezónu začal skvěle ve švýcarské NLA. A je nějaký ukazatel, ve kterém aspoň některý z třineckých útočníků bude v popředí celé extraligy?

Nejvíce branek (6) vstřelil Daniel Kurovský. Dělí se tak o 11. místo v lize. Nejlepšího nahrávače najdeme až na děleném 19. místě. Je jím Andrej Nestrašil. Nejproduktivnějším hráčem je až na dělené 38. pozici Libor Hudáček. Abych tu ale nepsal každý statistický ukazatel, zkusím najít takový, kde bude některý z třineckých hráčů v první desítce…

Výsledek? Ano, daří se. Na dělené první příčce najdeme Marka Daňa v počtu hitů (13). Tentýž hráč je na 10. místě v počtu střel na branku v přepočtu na 60 minut hry, a to s hodnotou 14,44. Toť vše. Naprosto netradiční pro Třinec a celou organizaci (jak se v poslední letech vznešeně mluví o klubech). Útočníci jako Libor Hudáček, David Cienciala, Miloš Roman, Petr Vrána či Andrej Nestrašil by měli být v jakýchkoli hodnotách (nemusí to být pouze produktivita, ale střelba samotná, radegast index atd.) mezi prvními v celé lize. Naopak dobře se v kontextu celého mužstva ukazuje Michal Teplý a Justin Addamo. Michal Teplý jako jediný je v hodnocení +/- na plusové hodnotě, konkrétně +4, má 7 bodů (1+6) v patnácti utkáních, ale hlavně za až desátý průměrný čas na ledě, 12:51. Má v přepočtu na 60 minut hry nejvíce prvních asistencí (1,24), stejně tak i nejvíce asistencí (1,87). Stejně tak je v čele individuální produktivity (ta udává, jaký podíl tvořily body zaznamenané samotným hráčem z celkového počtu bodů vyprodukovaných týmem, když byl hráč na ledě) s hodnotou 44 %. První v třineckém týmu je i v podílu šancí pro tým (udává, jaký procentuální podíl měly šance pro tým ze všech šancí, které byly vyprodukovány, když byl hráč na ledě) s 66,67 %. Justin Addamo má pak nejvyšší úspěšnost střelby (30,77 %), nejvyšší průměr gólů na 60 minut hry (1,53) a nejvíce primárních bodů za 60 minut hry (1,91). To vše při podprůměrně dlouhé době strávené v průměru na ledě, jen 9:48! Ani jedna z těchto hodnot (ať už Teplého nebo Addama) však nestačí na špičku extraligy.

Pořádná podpora nepřichází ani od jednoho z obránců, slabou nálepkou budiž 12 hitů Richarda Nedomlela, které jej řadí na dělené 5. místo v lize, 46 zablokovaných střel (2. místo v lize) a 1. místo (chtělo by se říci – tradičně) v Radegast indexu (55 bodů). V několika analytických hodnotách nakukuje do první desítky uzdravený Jakub Jeřábek a také Marian Adámek.

A co brankáři? Vždycky to může být lepší, ale zejména u „jedničky“ Kacetla bych problém momentálně neviděl. 10 zápasů, 4 výhry, průměr 2,03 a úspěšnost 92,37 %, to nejsou vůbec špatná čísla. Mazanec pak ze 7 utkání vyhrál jediné, průměr má 2,76 a úspěšnost 90,22 %. Tady je to slabší, na druhou stranu, pokud by měl být v roli týmové dvojky, jsou to čísla průměrná.

Celý tým je přece jen lehce nadprůměrný v rámci extraligy a neměl by být pro něj problém se zvednout. Samozřejmě víme, že až polovinu výkonu (v individuálních sportech to může být i o něco více) tvoří „hlava“ a psychika. Ve špatných chvílích se ukáže i pravá morálka celého týmu. U Třince nemám o morálce pochyb. Jsem zvědavý, jak si s tím nejen hráči, ale i realizační tým poradí a jak rychlá i kvalitní bude stíhací jízda.