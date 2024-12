ELH – překvapení po měsíci listopadu

Po třech měsících naší nejvyšší hokejové soutěže se vrátím v podstatě na její začátek, protože po lehkém povolení v říjnu se Mladá Boleslav pro mě opět stává momentálním největším překvapením.

A to je za námi takřka půlka sezóny. Ruku na srdce – kdo z nás očekával, že po 25 kolech bude mít Mladá Boleslav průměr 1,8 získaného bodu na zápas, celkem tedy 45 bodů v tabulce a bude se ohřívat na 3. příčce? Takovým tempem by na konci základní části měla 93 bodů! Já jí predikoval celkem cca 80 bodů, protože tým špatný skutečně nemají. Co nám řeknou základní statistiky a analytická data?

Vstřelenými brankami se tým řadí k průměru (2,68/z), ale s těmi obdrženými se drží na špičce, když pouze Sparta a Litvínov (ten má navíc o zápas méně) inkasovali méně branek. Mladá Boleslav má aktuálně průměr inkasovaných branek 2,20/z. Pouze jednou dokázali hráči v zelených dresech nastřílet více jak 4 góly v jednom zápase, paradoxně to bylo proti momentálně prvnímu týmu, tedy Pardubicím. Ty porazili před měsícem 5:1. Co je pro tým důležité, že dokáže překlápět na svou stranu vyrovnané zápasy. 8x Mladá Boleslav zvítězila (ať už za 3 nebo 2 body) o jedinou branku, pouze 4x se stalo, že o jedinou branku prohrála. Mimochodem to znamená, že bezmála 50 % utkání skončilo o jediný gól.

Dominik Lakatoš se dělí v klubovém žebříčku o nejlepšího střelce, když nastřílel 8 gólu. V průměru na 60 minut mu patří až dělené 30. místo. Je také stále nejproduktivnějším hráčem týmu, když se v celé lize dělí o 19. příčku. I zde, stejně jako v dalších ukazatelích, se projevuje spíše vyrovnanost týmu a odráží se průměrná ofenzíva.

Najít hráče tohoto týmu v TOP10 některé statistiky v celé lize není jednoduché, byť Dominik Lakatoš stále vévodí ve spoustě týmových ukazatelích. Na 10. pozici jej najdeme v počtu střel na branku za 60 minut (15,52). Na 4. místě je v celkových individuálních střeleckých pokusech (138), na 6. místě pak v přepočtu na 60 minut hry (20,80). Pravdou je, že 33 střel šlo mimo branku (23,91 %) a ještě o 2 více bylo zablokovaných (25,36 %). V hodnocení +/- je aktuálně na +11, což jej řadí na 4. místo v lize mezi útočníky. Zároveň je ovšem nejtrestanějším útočníkem ligy. V Radegast Indexu je potom na celkové 2. příčce Pavol Skalický. To bylo k útočníkům a teď něco málo k obráncům.

Alex Lintuniemi je v dresu Mladé Boleslavi jako ryba ve vodě. S 9 asistencemi se dělí o 6. pozici v lize, s 12 kanadskými body je pak celkově 8. Vysoko je ve zblokovaných střelách Filip Pavlík. S počtem 60 schytavších ran je na celkovém 3. místě a je zároveň celkově 5. v Radegast Indexu.

Celé obraně pak vévodí brankář Dominik Furch, jenž se po 20 odchytaných utkáních chlubí úspěšností 92,93 %, která jej v tabulce řadí na 3. místo mezi brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu zápasů. Průměr branek má stlačen na 1,72, celkově druhou nejlepší hodnotu v lize. Jako dvojka je v týmu Jan Růžička, který má po 5 zápasech úspěšnost 90,30 %.

Mladá Boleslav nabrala zdravé sebevědomí. Dokáže být úspěšná ve vyrovnaných utkáních, dokáže i nepříznivě se vyvíjející zápas otočit ku prospěchu svému nebo z něj alespoň vydolovat bod. Předsezónní predikce, že po základní části skončí v TOP4, byla pouhá 2 %. Po polovině odehraných kol je pravděpodobnost násobně vyšší. Opravdu milé překvapení ligy.