ELH – černý kůň soutěže

Minulý týden jsem napsal, proč považuji Jihlavu v Maxa lize za černého koně. Nyní prozradím černého koně v naší nejvyšší soutěži, tedy extralize.

Tím týmem je HC Škoda Plzeň. Jsem si vědom, že spousta z vás se mnou souhlasit nebude, že v Plzni mají (když moc) průměrný tým. Já v něm ovšem vidím vnitřní sílu, týmovost a schopnost dát více gólů, než soupeř. Samozřejmě tím neříkám, že vyhraje základní část, o tom černý kůň v mých očích není. Je o tom, že dokáže zvítězit nad kýmkoliv a s jistou dávkou štěstí dokráčet až k medaili. A to vše přesto, že s takovým týmem téměř nikdo nepočítá do horní poloviny tabulky. Můj tip na umístění po základní části je 5. místo. Pojďme se podívat, jakých pět hráčů považuji za klíčové.

Prvním klíčovým hráčem je Olivier Archambault. Já začnu zámořské hráče (mimo NHL) registrovat do povědomí až tehdy, když přijdou do Evropy. Olivier mě zaujal po prvních zápasech loni na Slovensku ve Spišské Nové Vsi. Podíval jsem se pak na jeho „životopis“ a zjistil, že rok před tím hrál ICE HL za Valpusteriu. V týmu, jenž skončil až na 11. místě v lize, Olivier vyhrál klubové budování se 45 body (celkově 14. místo v lize). Na Slovensku pak předváděl skvělé výkony. Zvítězil v kanadském bodování základní části tamější extraligy s 59 body (14 + 45). Napříč seniorskými soutěžemi v +/- je na hodnotě +40 za 420 utkání. Jsem přesvědčen, že v Plzni by mohl atakovat 50 bodů.

Jako druhého klíčového hráče vidím jeho loňského spoluhráče ze Spišské Nové Vsi. Igor Merezhko je metrák vážící obránce, reprezentant Ukrajiny. Nejen, že ve věku 26 let je v ideálním věku, ale na obránce má i výborné fyzické parametry (194 cm, 100 kg). Co víc – dokáže být produktivní. Když před 5 lety odehrál svůj první kompletní ročník v seniorském týmu v ruské VHL, zapsal si průměr 0,21 b/zápas. O rok později 0,36 b/zápas a v poslední sezóně ve VHL pak 0,50 b/zápas. Následující sezónu strávil v dánské nejvyšší soutěži, kde se polepšil na 0,75 b/zápas. Ve Spišské Nové Vsi tušili jeho potenciál a jeho angažováním určitě neprohloupili. Zapsal 0,98 b/zápas, byl právě za Archambaultem druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, celkově v lize pak skončil na 9. pozici a mezi všemi obránci si v bodování udělal osmibodový náskok před druhým v pořadí Kanaďanem Bretonem. Body samozřejmě nejsou to nejpodstatnější na obránci. Ve statistice je důležitější např. +/-. I zde vyniká. Za celkově 234 utkání je zatím na čísle +91! Jeho progres je patrný a nedivil bych se, kdyby mu do dvou let byla naše extraliga malá. Atak na 40 bodů za sezónu a s tím spojené prvenství mezi obránci, to je v možnostech tohoto kapitána ukrajinské reprezentace.

Třetím v pořadí je Adrian Holešinský. Nejproduktivnější útočník Plzně v loňské sezóně se 34 body se bude chtít posunout zase o kousíček výš a dál. Schopnosti na to má. Pokud odehraje ve zdraví celou sezónu, jistě si vylepší osobní statistiky, hranice 35 bodů „je povinností“.

Čtvrtým klíčovým hráčem je druhá letošní posila do obrany. Lotyš Kristians Rubins je co do parametrů „dvojče“ Merezhka. Měří 195 cm a váží 103 kg. Oproti němu je zaměřený více defenzivně. I on při součtu seniorských klubových zápasů (304) zůstává v kladných číslech u hodnoty +/-, konkrétně na čísle +3. Pokud by nastoupil právě ve dvojici s Merezhkem, byly by to skutečně „dvě věže“ na ledě.

Posledním hráčem, o kterém si myslím, že bude klíčovým, je Jakub Klepiš. Někteří namítnou, že je už za zenitem, já si to nemyslím. Jeho přehled, klid, zkušenosti, ale i um ve hře mohou být důležitým faktorem v rozhodujících situacích. Tohle všechno se ještě více projeví v play-off, ve kterém Klepiš odehrál napříč seniorskými klubovými soutěžemi již 191 utkání a je zde v hodnocení +/- na hodnotě +16. V základní části je v jeho silách útočit na hranici 30 bodů.

K této pětici lze přidat samozřejmě i nejproduktivnějšího hráče i obránce Plzně z loňské sezóny Petra Zámorského nebo švédského forwarda Tima Soderlunda či brankáře Dávida Hrenáka, který nemá jinou možnost než letos ukázat, že je to kvalitní brankář, hoden dělat klubovou jedničku v ambiciózním extraligovém klubu. A proč jsem Zámorského nezařadil mezi pětku klíčových hráčů? Mám tušení, že letošní sezóna sice bude dobrá, ale ne tak mimořádná jako loni. Vede mě k tomu jistá nevyrovnanost Zámorského. A váš tip na černého koně extraligy?