Ekstraklasa – nejvyšší polská fotbalová liga

Při pohledu na aktuální ligovou tabulku polské Ekstraklasy mě zaujala až 16. pozice celku Zaglebie Lubin.

Nejvyšší polská soutěž čítá 18 týmů. První 3 si zahrají kvalifikace o evropské poháry, poslední 3 pak přímo sestupují do druhé ligy (samozřejmě příznačně pojmenované 1. liga, již taková klasika). Celek z města Lubin je zavedeným účastníkem Ekstraklasy, ale nepatří mezi adepty na medailové pozice. Přesto cílem týmu je umístění v horní polovině tabulky, nejlépe do 8. místa. Současná situace je ovšem naprosto odlišná od plánů či přání.

Až 16. (sestupová) příčka, za 25 utkání pouhých 23 bodů, ztráta na 9. místo 10 bodů, nejslabší útok v lize s 21 vstřelenými brankami, poslední výhra před šesti koly na půdě Puszczy 2:1 a nejhorší forma v posledních 10 utkáních, kdy tým získal pouhých 5 bodů. To je stručná charakteristika Zaglebie.

Všechno v tomto ročníku padá a stojí na útoku. Není možné, aby nejproduktivnější útočník týmu, který myslí na horní polovinu tabulky, byl v osmé desítce produktivity s pouhými 3 vstřelenými brankami. Průměr 0,84 vstřeleného gólu/zápas je tristní a průměrný zisk 0,92 b/z není o moc lepší. Je nejvyšší čas na zamyšlení se nad příčinou špatné produktivity a zjednat nápravu.

Byť tým hraje pod své možnosti, lehce nad průměr hraje juniorský reprezentant Tomasz Pienko. Za národní tým do 21 let nastoupil ve 12 utkáních, vstřelil 2 branky. V týmu Zaglebie ve svých 21 let dostává hodně prostoru i díky své univerzálnosti. Průměrný čas na hřišti má letos přes 84 min, a to nastoupil do 21 utkání z 25. Může hrát vlevo i vpravo na křídlech v ofenzivě, jako útočník či podhrot, anebo jako klasický záložník (bez preferované strany). Před třemi sezónami získal polský titul se Zaglebie Lubin v kategorii U19. Že jeho důležitost a s tím i vytíženost stoupá, dokazují opět čísla. V sezóně 2022/23 odehrál v nejvyšší polské soutěži za Zaglebie 31 zápasů s průměrným časem cca 36 min. O sezónu později odehrál o zápas více s průměrným časem již cca 53 min. Letos tedy v průměru již cca 84 min. Po své první dospělé sezóně mu byla nabídnuta nová smlouva, jež má trvání do konce příští sezóny. Co u něj také stoupá, je tržní hodnota. Momentálně se pohybuje kolem 60 milionů Kč. To znamená, že v je v rámci Ekstraklasy dvanáctým nejcennějším fotbalistou.

Zaglebie Lubin, mistra Polska ze sezón 1990/91 a 2006/07, čeká velmi těžkých 9 kol, ve kterých musí jasně a rázně ukázat, že se nejen vyhne nečekanému sestupu, ale pokusit se o malý zázrak a prodrat se alespoň na 10. pozici v tabulce, na niž momentálně ztrácí 10 bodů. Po reprezentační pauze začnou ovšem proti možná nejtěžšímu soupeři, vedoucímu týmu Raków. Prolomit nejpevnější obranu soutěže s nejhorším útokem bude skutečná výzva.