Devin Shore – je posilou nebo ne?
Když hokejová Sparta oznámila příchod zkušeného 31-letého Kanaďana, hodně lidí se podivovalo nad tím, že jeho cca 500 utkání v NHL strávených převážně ve třetích a čtvrtých formacích, nepřineslo více kanadských bodů (což je mimochodem logické), že jeho bodový přínos pro Spartu tak bude maximálně na hraně druhé a třetí formace… Jednoduše řečeno, že „neudělá díru do světa“. Moje námitka na to byla – takové množství zápasů by neodehrál, kdyby něco neuměl. A nemusí to být nutně góly. Jsme v půlce sezóny, takže se pojďme podívat, jak si Devin Shore vede a jestli se tedy dá hovořit o posile.
Nejdříve suchá data. V NHL v základní části odehrál 498 utkání a připsal si v nich 144 bodů (52+92). Průměr tedy činil 0,29 b/z. V hodnocení +/- skončil na hodnotě -61. Odehrál i slušnou porci utkání v AHL, konkrétně 101 a zapsal v nich 72 bodů (30+42). Průměr je tedy 0,71 b/z. V hodnocení +/- se pak zastavil na hodnotě -11. Když bychom to převedli na možné body v naší extralize, pak se při kompletní sezóně dostaneme na cca 22 kanadských bodů, čili průměr 0,42 b/z. Jsou to tato čísla, která stála za příchodem Shora? Viděli skauti v Devinovi vyšší potenciál nebo něco jiného? Nevím, ale můžeme se podívat na čísla z letošní první půlky sezóny.
Zatím za Spartu zasáhlo do utkání celkem 20 útočníků. Devin Shore skóroval 10x a je prozatím 3. nejlepším střelcem Sparty za Horákem a Kousalem. Na rozdíl od nich ovšem odehrál o 8 utkání méně a když si to převedeme na G/60 (tedy góly za 60 minut hry), dostane se Devin na 1. místo s hodnotou 1,47, druhý Kousal má průměr 1,42 g/60 a třetí Horák 1,23 g/60. Asistence má pouze 4, je tedy až na 9. místě v týmu. S průměrem 0,59 a/60 je pak až na 13. pozici. Celkem tedy nasbíral 14 bodů, což jej řadí na 6. místo v týmu. V průměru za 60 minut hry je ještě o jedno místo níže. Prim zatím drží v úspěšnosti střelby, jež se vyšplhala na prozatímních 22,22 % a nechává tak daleka za sebou jak Horáka (18,75 %), Řepíka (12,73 %) tak i Chlapíka (7,76 %). Spolu s Kousalem se dělí opět o 1. místo v přesilovkových trefách, když oba zaznamenali 4 přesné zásahy. V hodnocení +/- je na hodnotě +7 na 2. místě za Kousalem (+12). Jeho herní vytížení je v průměru 18:36/zápas, tedy 3. nejvyšší. Z toho mimo jiné plyne, že jej vedení Sparty nepřivedlo do třetí formace, ale jednoznačně do prvních dvou formací.
A co obětavost? Zatím nemá konkurenci v blokovaní střel. Podařilo se mu zblokovat již 23 pokusů soupeřů, což je „o parník“ více, než nejbližší hráči za ním (Hyka i Horák mají 16 zblokovaných střel). V celkovém Radegast indexu je s hodnotou 32 pouhé 2 body za „řezníkem“ Raškou na 2. příčce.
Celkovou optikou se momentálně Devin Shore pohybuje jednoznačně v první formaci. Byť tam nemusí nastupovat, statistiky i analytická data potvrzují, že aktuálně patří mezi klíčové hráče Sparty. Odpověď na úvodní otázku je tedy v mých očích jasná. Ano, Devin Shore je posila a domnívám se, že ještě o kousek svůj výkon je schopen posunout.
Petr Těthal
Tabulka naší 1. fotbalové ligy dle xG
Díky moderní technice a pokročilým statistickým i analytickým údajům dokáží odborní „vyždímat“ zajímavá čísla. Hodnota xG je jedna z těch zajímavějších a představuje pravděpodobnost, že padne gól.
Petr Těthal
Jak se mi daří bodová predikce v Maxa lize (I.)
Před prázdninami jsem si vytipoval několik (dle mého názoru) zajímavých přestupů v naší druhé nejvyšší soutěže a zároveň si tipnul i to, kolika body by mohla daná posila týmu přispět. První čtvrtina je za námi. Jak to tedy vypadá?
Petr Těthal
Obraz dnešní společnosti…??
„Co se stalo?“, ptala se mě žena po průchodu dveřmi do prodejny s domácími potřebami. Jeho název z důvodu reklamy neuvádím.
Petr Těthal
Klíčový útočník Vítkovic v extralize??
Vítkovice pod trenérem Varaďou hrají velmi solidně. Momentálně jim patří 4. pozice v tabulce a s formou čtyř vyhraných zápasů v řadě, přičemž v posledních třech mají parádní skóre 15:5.
Petr Těthal
Klíčový útočník „beranů“ v Maxa lize??
V kádru zlínských hokejistů najdeme několik zajímavých hráčů, kteří mají předpoklad stát se hráči klíčovými. Momentálně mezi ně patří ale i hráč, od nějž se to nečekalo.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem
Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za...
Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě
Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským...
AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN
Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi,...
Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě
Ve spolupráci Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. ...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 81
- Celková karma 11,47
- Průměrná čtenost 184x