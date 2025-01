DEL – kanadské bodování

Před časem jsem přiblížil situaci bodování ve slovenské extralize. Obdobná situace je v německé DEL, s jednou „domácí“ výjimkou.

Když se podíváme na bodování české ELH, najdeme v první desítce pouze dva cizince (Lotyš Tralmaks a Kanaďan Nellis). Ve slovenské extralize se konečně do první desítky protlačil i jeden Slovák (na aktuálně 8. místo Buček). V německé nejvyšší soutěže najdeme v první dvacítce bodování pouze dva domácí hráče. Z toho jeden tuto dvacítku uzavírá. Podíváme se ve stručnosti na první pětku, která aktuální tabulce produktivity vévodí.

Evan Barratt – 25-letý Američan se vydal do Evropy poprvé loni po úspěšné sezóně v ECHL právě do Norimberku, kde pokračuje i letos. Loni za 51 zápasů v základní části posbíral 27 bodů (0,53 b/z). Na nováčka slušná čísla letos povýšil na vyšší level. Prozatím 39 bodů ve 30 utkáních (1,30 b/z) jej řadí do čela kanadského bodování celé DEL. Svými výkony táhne Norimberk alespoň do předkola play-off. Přímo zařídil 39,80 % všech vstřelených branek svého týmu.

Leo Pföderl – 31-letý Němec prožil prozatím veškerou svou kariéru v domácích soutěžích. Jeho nejproduktivnější ročník byl 2016/2017, když v dresu Norimberku zapsal v 52 zápasech základní části parádních 48 bodů (0,92 b/z). O dvě sezóny později se poprvé objevil v seniorské reprezentaci, kde postupně přebral roli lídra. To potvrdil i na loňském šampionátu u nás v ČR, kdy v 8 utkáních zapsal 9 kanadských bodů. Letos „kroutí“ šestou sezónu za medvědy z Berlína a s nasbíranými 38 body (1,23 b/z) tvoří nejúdernější dvojici svého týmu s celkově třetím v pořadí Kanaďanem Ronningem.

Ty Ronning – 27-letý nepříliš (pouze 175 cm) vysoký Kanaďan se za mořem výrazněji neprosadil. V AHL celkem 178 zápasů a pouze 83 bodů (0,47 b/z), v ECHL pak v 53 utkáních zapsal 46 bodů (0,87 b/z). Přechod do DEL mu ovšem svědčí od počátku. V sezóně 22/23 jej angažoval Ingolstadt a v jeho dresu Ronning hned zaujal. Včetně play-off odehrál 29 utkání ve kterých si připsal celkem 21 bodů (0,72 b/z). Není divu, že po sezóně odešel do ambicioznějšího celku, tedy do Berlína. Tam včetně play-off odehrál loni 42 zápasů a zapsal 29 bodů (0,69 b/z). Letos zatím odehrál 26 utkání a už má na kontě 36 bodů (1,38 b/z).

Alex Breton – 27-letý kanadský obránce přešel do DEL po povedené slovenské štaci, kde odehrál necelé 4 sezóny s celkovou bilancí 186 utkání a 121 získaných bodů (0,65 b/z). Především loňská sezóna v Košicích se mu povedla, včetně play-off odehrál 60 utkání a zapsal 48 bodů (0,80 b/z). V základní části byl druhým nejproduktivnějším obráncem (za Merezhkem, který momentálně hraje za Plzeň). Svoji formu a schopnosti si přenesl i do DEL a za Ingolstadt ve 33 utkáních připsal již 34 bodů (1,03 b/z). Přesto, že u obránce body nejsou zdaleka nejdůležitějším kritériem, Bretonovi to jde poslední 3 sezóny více než dobře.

Myles Powell – 30-letý krajan Alexe Bretona a zároveň jeho spoluhráč uzavírá TOP 5 v průběžném kanadském bodování DEL s 32 body ve 33 utkáních (0,97 b/z). Do této soutěž přešel po loňském povedeném účinkování v druhé nejvyšší švédské soutěži. V dresu Björklöven v 41 zápasech zapsal 43 bodů (1,05 b/z). Za dvě sezóny v této soutěži odehrál včetně play-off 97 utkání a připsal si rovných 100 bodů (1,03 b/z). Dříve se mu dařilo i v ECHL, kde prozatím odehrál 147 zápasů, v nich zapsal 143 bodů (0,97 b/z).

Pro zajímavost – nejvýše postaveným hráčem z ČR je na celkovém 44. místě Kristian Reichel, který v Mannheimu v 31 utkáních zapsal 21 bodů (0,68 b/z) a řadí se v týmové produktivitě na 3. pozici.