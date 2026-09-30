Další nedemokratické volby
Více než dost, protože i tyto volby stojí na dvou pilířích.
Prvním je volebním kvorum, kdy hlasy malých stran (tedy vše pod 5 %) se automaticky „hází do koše“. Ačkoli i jeden poslanec či zastupitel může mít rozhodující hlas při sestavování koalice či při hlasování. Řešením je změna volebního zákonu, což může udělat pouze parlament.
Druhým pilířem je neexistence objektivního informování voličů před volbami. Volební systém, ve kterém volič dostane volební lístek se jmény kandidátů, ale ani slovo o programu, je zjevně nedemokratický a nelogický. Obrázek o programu kandidujících stran si pak musí volič udělat z billboardů, letáků, bannerů, volebních mítinků, příspěvků na sítích a webových stránkách, z rozhlasu, televize či jiných zdrojů. Zde se dostávají do hry peníze, jelikož toto vše stojí nemálo peněz. Lze tedy hovořit spíše o oligarchii než o demokracii. I zde samozřejmě existuje řešení, a tím je VOLEBNÍ BROŽURA. Obce (dle druhu voleb i případně kraje či stát) by samozřejmě mohly a měly vydávat volební brožuru. V této brožuře by každá kandidující strana měla dostat stejný prostor se prezentovat. Například jednu dvoustránku, kdy na jedné straně by byli kandidáti a na druhé straně program. Tuto brožuru by pak měl dostat každý volič spolu s volebními lístky. Všechny informace pohromadě v jedné brožuře s možností v klidu si vše prostudovat a rozhodnout. Toto by byly demokratické objektivně informované volby. Mimochodem – podobnou brožuru dostávají např. Švýcaři před každým hlasováním v referendu.
Dospějeme jako společnost někdy k tomu, že budeme vyžadovat demokracii místo oligarchie (a je jedno, jestli je barvy modré, červené, oranžové, zelené či jakékoliv jiné)? Jednou snad…
Petr Těthal
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