Connor McDavid - jak by si bodově vedl v ELH?
Jméno Connor McDavid zná snad i jen ten, který o hokej zavadí omylem a jeho zálibou bude např. volejbal nebo houbaření (není to žádná narážka, prosím). Těžko se ve sportu dá o někom říci, že je nejlepší v tom svém odvětví. Jen čísly vše nevyjádříme. Na stranu druhou, čísla, ať už jsou schopna vyjádřit cokoli, ale především reálně, jsou to jediné, co lze srovnávat, co lze „uchopit“ a co nakonec má onu vypovídájící hodnotu. V hokeji to jsou čísla různá, v posledních 10 letech i dosti analytická, ale pořád to jsou čísla, která pomáhají v úsudku.
Pro mě je McDavid od vstupu na scénu NHL jednoznačně hvězdou a posledních řekněme 5 let také bezpochyby nejlepším útočníkem nejen v NHL, ale z toho plyne i logicky na světě. Má na svůj tým vysoký vliv.
Když se podíváme na jeho bodovou produkci, tak už v dorostu sbíral body po hrstech. To ovšem není úplně výjimečné. Když ale v 18 letech v juniorské kategorii do 20 let měl průměr 2,52 b/z, bylo zcela zřejmé, že bude „zázračné dítě“ co do produktivity. Po takové sezóně nastoupil do NHL a všichni čekali, co bude. Nu, aby z toho nebyl příliš vyhukaný, dostal porci cca půlky zápasů v základní části. Předvedl se tak, že v nich měl průměr 1,07 b/z. A dál? Dál to všichni známe... Nikdy neměl bodový průměr v NHL bod 1 b/z. Dlouhodobý průměr vč. play-off po 890 utkáních činí neskutečných 1,54 b/z! V (o tom snad sporu není) nejlepší hokejové lize světa. Jak by si teoreticky vedl tedy v naší extralize?
Bez řečí samozřejmě skvěle. Jakkoli jeden hráč zvláště hokejový tým netvoří, má predikce hovoří o 91 bodech za 52 zápasů. Můžeme si to zkusit představit a snít...
Tak zase příště
Petr Těthal
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy
Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...
V Plzni pokřtili knihu, která má pomoci dětem, jež mají vážně nemocné sourozence
V Plzni pokřtili k Mezinárodnímu dni sourozenců knihu Veroniky Širc nazvanou Barbora Heřmanová: Za...
Jihomoravské lidovce dál povede náměstek Celý, na předsedu navrhují Grolicha
Jihomoravskou KDU-ČSL povede i nadále náměstek hejtmana Roman celý, na celostátního předsedu...
Piráti a TOP 09 půjdou do komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu
Piráti a TOP 09 půjdou do podzimních komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu. Lídrem...
Praha 13 Lužiny
Když volavce vypustili Stodůlecký rybník, tak si hlídá ten vedlejší, Nepomucký.
Pronájem zařízeného bytu 1+kk, Praha 5 - Smíchov, Erbenova ul.
Erbenova, Praha 5 - Smíchov
16 000 Kč/měsíc
- Počet článků 108
- Celková karma 7,15
- Průměrná čtenost 155x