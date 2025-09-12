Chudá, nebo bohatá nevěsta? Konečná se majetkem nechlubí, komunistům dala miliony
Spor o náušnice, který vyvolal europoslanec Zdechovský bez jakéhokoli důkazu (jak příkladné pro politiky), rovnou přeskočím. Především proto, že je to (nebo spíše byl) slovní spor dvou konkrétních osob.
Zaujala mě jiná věc. A to, že paní Konečná své straně darovala historicky již cca 2,5 milionu korun a že jen loni na stranický transparentní účet přispěla částkou více jak 211 tis. Kč. Nu, zkusme si tedy odhadem spočítat, kolik % ze svých příjmů paní Konečná darovala své straně.
V roce 2002 byla poprvé zvolena do PSP ČR jako nestraník za KSČM. O 3 roky později do strany vstoupila. Součástí strany je tedy cca 20 let a příjem jako poslanec v ČR či europoslanec v EP má cca 23 let. Vzhledem k tomu, že majetkové přiznání bylo za minulý rok, tak si to spočteme za 19 a 22 let. V základním příjmu si za dosavadní politickou kariéru vydělala hrubým odhadem 42 milionů korun. Bez náhrad a příplatků za funkce. Za 19 let ve straně na její konto přispěla částkou cca 2,5 mil. Kč, což odpovídá cca 6 % příjmů. Loni si vydělala (stále bez náhrad a příplatků) cca 3,108 mil. Kč. Na stranický účet pak z této částky přistálo cca 211 tisíc, což odpovídá cca 7 % příjmů. V průměru každý rok přispívala paní Konečná na stranický účet částkou cca 132 tisíc Kč.
Když bychom to převedli na průměrnou mzdu, pak by za minulý rok občan s průměrnou mzdou na něco, co by mu přišlo smysluplné, přispěl částkou cca 39 tis. Kč (měsíčně cca 3,2 tis. Kč). A co tím vším chci říct?
Že pokud někdo dává na své záliby nebo pro něj podstatné věci bokem 6 – 7 % svých příjmů, mi nepřijde jako žádná senzace. Spor o náušnice stojící tzv. „na vodě“ stejně tak. V mých očích se tedy takový článek jeví především tendenčně s cílem poškodit paní Konečnou a celé hnutí Stačilo!.
A věřte nebo ne – jejich volič také nejsem.
Petr Těthal
