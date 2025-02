Chorvatská elitní fotbalová liga

Nejvyšší chorvatská soutěž čítá pouze 10 týmů. Mezi nejznámější a zároveň nejúspěšnější patří jednoznačně Dinamo Zagreb a Hajduk Split. Letos je ovšem v závěsu tým, se kterým málokdo počítal.

Celek NK Varaždin momentálně (po 21. kole) uzavírá horní polovinu tabulky. Je tedy na 5. příčce s 30 body. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby úkol pro tuto sezónu nezněl – záchrana v lize. Aktuální umístění i bodový zisk je tedy hodně nadplán a co je pro celý tým důležité, místo o záchranu mohou pošilhávat po 3. příčce, která zaručuje kvalifikaci do Konferenční ligy. Na toto umístění ztrácí pouze 5 bodů, zatímco nad posledním týmem (Šibenik) mají náskok již 12 bodů. Přesto, že do konce sezóny je ještě daleko, mají to hráči Varaždinu rozehráno krásně.

Co stojí za dílčím úspěchem? Jednoznačně obranná hra a správné plnění taktiky. Varaždin má za 21 utkání skóre 18:15. Chlubí se tak druhou nejlepší obranou (0,71 g/z) za v tomto ohledu dominující Rijekou, která obdržela pouze 10 branek. Naopak v počtu vstřelených branek se dělí tým o pomyslné poslední místo (0,86 g/z). Je neuvěřitelné, že s takovou brankovou vyrovnaností dokáže Varaždin pravidelně sbírat body. V posledních 5 utkáních sice vyhráli pouze jednou, když přetlačili silnou Rijeku 1:0 v domácím prostředí, ale nutno říct, že 2 prohry přišly od silných týmů (na horké půdě D. Zagreb prohra 2:3 a na půdě vedoucího H. Split 0:1).

Domácí prostředí je vůbec silnou stránkou tohoto týmu. Z 10 dosud odehraných zápasů prohráli jediný, a to s D. Zagreb 0:1. A mohou se pochlubit nejpevnější defenzivou, když doma inkasovali pouze 4 branky.

Varaždin funguje jako tým, přesto i u něj lze „vypíchnout“ hráče, který je pro celý tým nepostradatelný a klíčový. Je jím defenzivní záložník Leon Belcar. Čerstvě 23-letý Chorvat má zkušenosti z reprezentace do 21 let (mimochodem před 3 lety nastoupil i proti českému týmu), za kterou odehrál 6 zápasů. Pro Varaždin je důležitý a cenný nejen svými defenzivními schopnostmi (z letošních 19 utkání odehrál 14 na pozici defenzivního záložníka), ale také schopností založit útok. Navíc k tomu přidal již 3 branky (právě z pozice defenzivního záložníka). Vedení týmu si je jeho schopností i potenciálu vědomo a na začátku tohoto roku (7.1.) s Belcarem prodloužili smlouvu na další 2 sezóny. Může to být i chytrý tah co se týká jeho zpeněžení, protože jeho tržní hodnota stoupá a aktuálně se pohybuje v přepočtu kolem 20 mil. Kč. Pro připomenutí – bavíme se o týmu, jenž má bojovat o elitní příslušnost. Takže něco ve smyslu, že v Českých Budějovicích najdeme hráče s hodnotou min. 12 mil. Kč. V tento moment nereálné.

Nejspíš z toho poháry nebudou, možná se nepodaří udržet ani to páté místo, ale zcela jistě to bude povedená sezóna, od které se Varaždin může odrazit k lepším zítřkům.