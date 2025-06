Čeští tenisté na žebříčku ATP

Téměř před rokem jsem se díval na Češky na žebříčku WTA (k tomu se za cca měsíc vrátím). Nyní se podívám na mužskou část, tedy na žebříček ATP.

Aktuálně najdeme 45 českých tenistů na ATP žebříčku. Nejvýše postaveným je naše největší budoucí naděje, stále teprve 19-letý Jakub Menšík. Momentálně drží své dosavadní kariérní maximum, a to 17. příčku na světě! V první stovce pak najdeme další 3 tenisty – Tomáše Macháče (23.), Jiřího Lehečku (30.) a Víta Kopřivu (82.). Plných 21 jich pak figuruje za první tisícovkou v pořadí.

ANTUKA

Momentálně nejvyšší procentuální úspěšnost (nebo chcete-li procento vyhraných utkání) na antuce má Tadeáš Paroulek. 25-letý tenista zažívá nejlepší období své kariéry (co do výsledků). Momentálně sice figuruje až na 518. příčce žebříčku ATP, ale je nutno dodat, že je to i jeho dosavadní nejlepší umístění v kariéře. Po svém tažení na 25K turnaji v Srbsku na začátku června, které skončilo až po třísetovém boji prohrou v semifinále, se právě přiblížil první pětistovce. Celkem na antuce odehrál již 201 utkání, vyhrál z nich 131. Jeho úspěšnost je tedy 65,17 %. Na svém kontě má i dvě turnajová vítězství na nejnižších turnajích s dotací 15K USD. V roce 2022 získal první titul (na antuce) a letos přidal na hardu svůj druhý, když na přelomu února a března triumfoval v tuniském Monastiru. A to dokonce z kvalifikace. Ve druhém kole vyřadil nasazenou pětku turnaje a ve finále si poradil i s nasazenou dvojkou. Letos na antuce zvítězil v 65,38 % případů.

Druhým nejúspěšnějším tenistou na antuce je Jiří Lehečka. 23-letý stále se zlepšující naděje českého tenisu momentálně hraje na trávě ve Velké Británii čtvrtfinále turnaje ATP 500. Postupem do čtvrtfinále si zajistil 100 bodů do žebříčku a odměnu 69,100 GBP. Celkem na antuce odehrál 188 utkání, zvítězil ve 122 z nich. Jeho úspěšnost je tedy 64,89 %. Výčet jeho úspěchů by byl poměrně dlouhý, takže jen stručně. Má celkem 8 turnajových titulů, 5x zvítězil na antuce, 3x na hardu. 6 titulů získal na turnajích ITF a 2 na turnajích ATP, přičemž oba byly na australském tvrdém povrchu. Loni triumfoval v Adelaide a letos v Brisbane. Vítězstvím si zajistil do žebříčku 250 bodů a odměnu 96,985 USD.

A konečně třetím na antukovém povrchu nejúspěšnějším aktivním českým tenistou je Štěpán Baum. Brzy 22-letý mladík se zejména díky roku 2023 může pyšnit úspěšností 62,71 %. Letos na antuce ovšem vyhrál pouze 2 zápasy z 5. Zatím se za svou poměrně krátkou kariéru nepodíval ani do finále, nemá tedy žádný turnajový triumf. Jeho aktuální umístění na žebříčku je 1308. Nejvýše byl na pozici 1191. Většinou nastupuje v kvalifikacích na nejnižší turnaje s dotací 15K USD, případně v hlavní části takového turnaje. Před 14 dny už v prvním kvalifikačním kole soupeři ve druhém setu zápas skrečoval.

Čtvrtým v pořadí úspěšnosti je Hynek Bartoň (62,70 %) a pátým pak Jonáš Kučera (61,90 %).

TVRDÝ POVRCH

Nejen u české ženské části, ale i u mužské platí, že našinci jsou celkově úspěšnější na tvrdém povrchu než na antukovém. Tím aktuálně nejúspěšnějším je Jakub Nicod. Jeden z nemnoha nadějných mladíků v téměř 21 letech figuruje na 551. místě žebříčku ATP a na hardu se pyšní úspěšností 76,79 %! Na tomto povrchu doposud nastoupil k 56 utkáním, z toho zvítězil ve 43 případech. Momentálně je na 551. příčce, ale byl už 279. na světě. Poměrně často se potýká se zraněními. Loni skrečoval zápas 4x, letos za první půlrok už 3x. I to je důvod, proč stále nepronikl např. do první dvoustovky žebříčku. I tak stihl za necelé 3 roky své aktivní kariéry na nižších turnajích posbírat celkem 7 titulů (4x na hardu, 2x na antuce a 1x v hale). Ten nejprestižnější získal minulý víkend, když na turnaji v Česku (v Doksech) s dotací 30K USD nejprve ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou dvojku turnaje a ve finále si ve dvou setech poradil s nasazenou osmičkou. Sám tedy z pozice nasazené pětky v turnaji získal titul.

Druhým na tvrdém povrchu nejúspěšnějším českým tenistou je Jonáš Kučera. Teprve 18-letý mladík zkouší prorazit mezi dospělými druhým rokem. Loni odehrál pouze 15 utkání, letos má v polovině roku za sebou již 13 duelů. Jeho úspěšnost na tvrdém povrchu je rovných 75 %, když z 8 utkání zvítězil v 6. Momentálně se „krčí“ na 1328. místě žebříčku a nejvýše byl pouze o sedm pozic výše. Je tedy jasné, že je jen otázkou času (a zdraví), kdy vstoupí do první tisícovky a bude pouze na něm, kam až to dotáhne.

Třetím nejúspěšnější „hardovým“ hráčem v Česku je aktuálně Petr Brunclík s úspěšností 73,08 %. Brzy 19-letý junior letos zahájil třetí sezónu mezi dospělými a na konci března se mu podařilo získat svůj první titul, když v Dominikánské republice zvítězil na turnaji s dotací 30K USD. Ve finále čelil nasazené dvojce, kterou po 3h udolal ve třech setech. Momentálně je na svém kariérním maximu, když se usadil na 502. příčce.

Čtvrtým v pořadí úspěšnosti je Jakub Menšík (71,43 %) a pátým pak Hynek Bartoň (69,39 %).

HALA

V hale je nejúspěšnějším hrajícím českým tenistou Petr Michnev, a to s úspěšností 68,71 %. Za svou bohatou kariéru odehrál v hale 163 utkání, přičemž 112 jich vyhrál. Z nižších turnajů má na svém kontě celkem 9 trofejí, poslední ovšem z roku 2017. Jeho kariéra se již blíží ke konci. Momentálně figuruje až na 1866. místě, přičemž nejvýše byl na 229. pozice.

Druhým nejúspěšnějším tenistou v hale je Tomáš Macháč. Momentálně česká dvojka, světová 23. má v hale úspěšnost 66,88 %. Ze 157 absolvovaných utkání vyhrál ve 105 případech. Má celkem 10 titulů z okruhu ITF a letos získal svůj první na okruhu ATP, když na začátku března v mexickém Acapulcu na turnaji velikosti ATP 500 dokráčel z pozice nasazené osmičky pro trofej, 500 bodů do žebříčku a 483,515 USD jako finanční odměnu. Ve 24 letech ještě stále není na vrcholu.

Třetím v pořadí v hale je již jednou zmíněný Jakub Nicod, jenž má doposud v hale úspěšnost 66,67 %. Z prozatímních 21 utkání vyhrál 17.

Čtvrtým v pořadí je Matěj Vocel (64,84 %) a pátým pak Dalibor Svrčina (63,89 %).

CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST

V celkové úspěšnosti je na prvním místě Jakub Nicod, když z dosavadních 167 utkání vyhrál 110 a úspěšnost tak dostal na 65,87 %. Druhým je Jonáš Kučera s úspěšností 65,52 %, když z dosavadních 29 utkání ovládl 19. Třetím je Tomáš Macháč, který z absolvovaných 441 zápasů vyhrál 289, čímž dostal úspěšnost na 65,45 %. Čtvrtý je Tadeáš Paroulek s úspěšností 64,76 % a první pětku uzavírá Petr Michnev s úspěšností 64,49 %.

TITULY

Nejvíc titulů má Jiří Veselý, a to 20 (12x antuka, 6x hard, 2x hala). Aktuálně 514. hráč světového žebříčku získal nejcennější titul v roce 2020 na ATP 250. Druhým v pořadí je Marek Gengel (251. na světě), jenž na turnajích triumfoval celkem 17 (16x hard, 1x hala), všechny tituly získal v nižších kategoriích ITF. Třetím je Michael Vrbenský (momentálně 461. na světě), který za dosavadní kariéru získal 13 titulů (12x antuka, 1x hard).

Dalším v pořadí je Tomáš Macháč (11 trofejí) a Vít Kopřiva (také 11 trofejí).

A koho z mladých tenistů v blízké budoucnosti sledovat? Samozřejmostí je Jakub Menšík. Dále pak Dalibor Svrčina, který pomalu ale jistě postupuje k první stovce. Zajímavými a stále stoupajícími hráči jsou pak Hynek Bartoň (342. pozice), Petr Brunclík (502. pozice) a Jakub Nicod (551. pozice). Tak trochu černým koněm by mohl být Maxim Mrva (558. pozice) a své do konce sezóny bude chtít říct také Jan Kumstát.

Je třeba si uvědomit, že ze „suterénu“ žebříčku se dostává přece jen pomaleji, protože nejnižší turnaje (zejména 15K a 25K) jsou i v semifinále hodnoceny několika málo body a jako hráč máte samozřejmě omezené možnosti, kterých turnajů se účastnit. Pokud nedostanete divokou kartu, pak se např. z 500. místa nemůžete podívat na turnaj ATP a vzhledem k tomu, že nízce dotované turnaje mají i nízké bodové příděly, pak dostat se např. o 100 míst kupředu znamená výborné odehrání 2-3 turnajů. Jen pro představu – 124. Dalibor Svrčina má 475 bodů, 251. Marek Gengel 228 bodů a 502. Petr Brunclík jen 77 bodů.

P.S.: před dopsáním tohoto textu Lehečka zvítězil a postoupil do semifinále