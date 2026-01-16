Češi v evropských hokejových ligách (IV.)

Před koncem základních částí evropských soutěží se postupně podívám, jak se daří některým českým hráčům. Ve čtvrté a poslední části se zastavím v nejvyšší švédské soutěži.

Švédskou elitní soutěž najdeme v žebříčku kvality na 3. pozici za NHL a KHL a před švýcarskou NLA. Aspoň tak hovoří neoficiální žebříček. V mých očích je švédská SHL minimálně stejně kvalitní jako KHL, spíše o málo kvalitnější. To ovšem není pro mé téma to nejpodstatnější. V lize najdeme několik zajímavých českých hokejistů. Já se zaměřil na Lukáše Rouska, který je nejproduktivnějším z nich.

26-letý Lukáš Rousek je odchovancem pražských Letňan, za něž hrál až do svých 18-ti let. Na sezónu 2017/18 přestoupil do Sparty. Vzhledem k tomu, že v mládeži sbíral body po hrstech (v součtu kategorie U16 a U18 dosáhl průměru 1,15 b/z), Sparty jej neváhala už v čerstvé plnoletosti postavit do 26 extraligových utkání. Vzhledem k věku, žádným zkušenostem s dospělým hokejem a nízkým ice-timem za tento počet utkání zaznamenal pouze 2 asistence (průměr tedy 0,08 b/z). V téže sezóně ovšem nastupoval i za juniorku Sparty, kde měl zcela jiné postavení. V 18 zápasech zapsal bilanci 10+16 (26 b), průměr tak vyšvihl na výborných 1,44 b/z. Aby toho nebylo v tomto ročníku málo, naskočil do 1 utkání v první lize za Litoměřice, v němž nebodoval, a taky do 4 utkání za „své“ Letňany ve druhé lize. V nich zapsal bilanci 4+5 (9 b), takže průměr činil 2,25 b/z.

V sezóně 2018/19 nastoupil ještě vč. play-off ke 12 utkání za sparťanskou U19, kterou už prostě a jednoduše přerostl. Zapsal 19 (6+13) bodů, průměr tak byl parádních 1,58 b/z. Část sezóny strávil na hostování v Litoměřicích, kde v 16 utkáních první ligy nasbíral 15 (7+8) bodů, průměr tedy činil 0,94 b/z. Většinu času už ale trávil v hlavním týmu Sparty. Odehrál celkem 38 zápasů a připsal si v nich 14 (6+8) bodů, což mu vytvořilo průměr 0,37 b/z. Skutečně pěkná čísla na kluka v 19-20 letech. Toho si všimlo i Buffalo Sabres, jenž si Lukáše Rouska vybralo v šestém kolem na celkové pozici č. 160.

Ročník 2019/20 už strávil komplet na Spartě. Odehrál i plný počet 52 zápasů, v nich zapsal slušnou bilanci 14+15 (29 bodů) a tedy opět vyšší průměr, tentokrát 0,56 b/z. Na konci tohoto ročníku pak měl v dospělé reprezentaci zapsaných už 10 zápasů. Jeho progres a schopnosti zaznamenala široká hokejová veřejnost a dá se říci, že právem.

Sezónu 2020/21 odehrál vč. play-off za Spartu celkem 60 utkání s bilancí 16+29 (45 bodů) a znovu tak posunul své průměrné maximum, tentokrát na hodnotu 0,75 b/z. Po této sezóně odešel zkusit štěstí a zabojovat za moře o svůj sen, a to nastoupit na kluzištích NHL.

V sezóně 2021/22 toho moc neodehrál. Vč. play-off v AHL nastoupil k 29 utkáním. V nich zaznamenal pouze 10 (3+7) bodů, průměr tak činil 0,34 b/z. Další ročník v Rochesteru byl výrazně úspěšnější. Odehrál celkem 84 zápasů a zapsal v nich 68 (21+47) bodů. Bodový průměr tak vystřelil na 0,81 b/z. Hlavní tým Buffala si jej povolalo na 2 zápasy a Rousek nezklamal, když v nich zapsal bilanci 1+1 (2 b). Sezónu 2023/24 mohl očekávat větší zápasové vytížení v NHL, což se nakonec stalo. Celkem odehrál 15 utkání, ale připsal si pouze 2 body za asistence. Průměr tak byl 0,13 b/z. Na farmě se mu dařilo podstatně více. V celkem 56 utkáních zapsal bilanci 10+37 (47 b) a bodový průměr v AHL povýšil na 0,84 b/z.

Loňský ročník strávil komplet opět na farmě AHL. Vč. play-off odehrál celkem 79 utkání a připsal si 50 (9+41) bodů. Průměr mu tedy spadl na 0,63 b/z. Rozhodnutí vrátit se v 26-ti letech zpět do Evropy dává smysl. Lukáš Rousek tak učinil na tento ročník. Ale nevybral si návrat do Sparty, nýbrž švédskou nejvyšší soutěž a celek HV71.

Týmu jako celku se sice nedaří, ale 16 kol před koncem základní části je stále ještě čas a možnost vytáhnout jej ze 13. místa v tabulce výše. Přece jen ztráta na následující celek, což je v době publikace Linköping, je pouhé 4 body. Na 10. místo a předkolo play-off pak jen o 3 body více. V týmu je Rousek 3. nejproduktivnějším hráčem s 21 body a nejlepším nahrávačem, když nasbíral už 19 gólových přihrávek. Na základě statistik s předchozích let se dal očekávat příspěvek ve výši cca 30 bodů při plném počtu 52 utkání. A na takový bodový zisk má Lukáš Rousek našlápnuto.

Za mě udělal velmi dobře, že se vrátil na evropská kluziště. Myslím si, že klíčovým hráčem může být v 95 % týmů napříč Evropou. A pokud bude mít konstantně výborné ročníky, opět jej nemine pozvánka do reprezentace.

Autor: Petr Těthal | pátek 16.1.2026

