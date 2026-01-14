Češi v evropských hokejových ligách (III.)
Prémiová liga u našich severních sousedů se svou kvalitou řadí mezi druhou finskou a třetí švédskou ligu. Již tradičně v ní najdeme poměrně dost českých zástupců, ačkoli oproti dřívějším letům je jejich počet přece jen nižší. Zajímavé jméno jednoho z nich najdeme na soupisce týmu Torun, je jím Zdeněk Sedlák
25-letý odchovanec Zlína se již ve svých 15 letech vydal na sever Evropy do Finska, kde i díky znalostem a zkušenostem svého otce zamířil do Kärpät Oulu. Tam si v sezóně 2015/16 otevřel v kategorii U16 střelecký i bodový účet. Odehrál celkem vč. play-off 18 zápasů, ve kterých zapsal rovných 40 bodů (26+14), což je krásný průměr 2,22 b/z. V téže sezóně ještě přidal za dorost Oulu vč. play-off 24 utkání s bilancí 9+11 (20 b), což činí průměr 0,83 b/z.
V další sezóně v témže týmu odehrál vč. play-off 36 utkání, ve kterých zapsal bilanci 20+26 (45 b), průměr tedy byl 1,28 b/z. Jeden start zapsal už i v juniorce Oulu, která oproti mladším kategoriím hrála nejvyšší juniorskou soutěž, v němž zaznamenal asistenci.
Po dvou vydařených letech v dorostu přesídlil do juniorky a vedl si stále velmi slušně. V celkem 44 zápasech sezóny 2017/18 si připsal 18 bodů (11+7), to je průměr 0,41 b/z. K tomu ještě stihl dorostu pomoci v 9 utkáních, v nichž si připsal 14 bodů (7+7), tedy průměr 1,56 b/z.
V sezóně 2018/19 a ve svých osmnácti letech se poprvé představil mezi dospělými. A byla to premiéra povedená, když ve druhé finské soutěži odehrál za tým RoKi vč. play-off 17 utkání s bilancí 3+5 (8 b), tedy průměrem 0,47 b/z. Většinu času ale přece jen strávil v juniorském týmu, kde ve 37 utkáních posbíral slušných 33 bodů (17+16), což je průměr 0,89 b/z. O rok později se v juniorce „stavil“ už jen na dva zápasy, ve kterých nebodoval. Naopak ve druhé finské soutěži si za týmy RoKi a Hermes připsal celkem 8 bodů (2+6) v 19 utkáních, průměr klesl tedy na 0,42 b/z.
V sezóně 2020/21 odehrál za tým Hermes komplet sezónu, ve které se projevily jeho schopnosti být užitečný, a ještě více produktivní především v play-off. Vč. vyřazovací části odehrál 38 utkání a zapsal přesně 38 bodů, dostal se tedy s průměrem na 1,00 b/z. Především díky tomuto ročníku si vysloužil smlouvu v nejvyšší finské soutěži, když po něm sáhla SaiPa.
K jeho smůle se sezóna 2021/22 nevyvíjela příznivě a ani zpět ve druhé lize nenavázal na rok předtím. Celkem odehrál 57 utkání a zapsal 31 bodů (14+17), průměr tak činil 0,54 b/z. V hlavním týmu odehrál pouhé 2 zápasy, v těch se do bodových statistik nezapsal.
Po sedmi letech strávených ve Finsku se dohodl na spolupráci s extraligovou Plzní. V ní se „nechytil“ a po 8 utkáních, v nichž dal jedinou branku, šel hostovat až do druholigových Klatov. Tam se mu dařilo, v 10 utkáních nastřádal pěkných 14 (3+11) bodů, což je průměr 1,40 b/z. Nejen tato čísla zaregistroval i jeho mateřský klub ze Zlína a dohodl se i s Plzní na přestupu k němu do první ligy. Vč. play-off odehrál 36 zápasů právě za Zlín a zapsal v nich 18 (8+10) bodů, to je průměr 0,50 b/z. Pomohl tak slušnou porcí bodů k postupu do baráže.
Sezónu 2023/24 tak zahájil opět ve Zlíně, ale neměl takové herní vytížení ani produktivitu, jakou by si nejen on, ale i klub přál, takže na část sezóny odešel hostovat do Frýdku-Místku, aby se na play-off do Zlína vrátil. Celkem vč. play-off odehrál v obou týmech 49 utkání a zapsal bilanci 12+9 (21 b), což znamenalo průměr 0,43 b/z. Loňskou sezónu pak měl čísla ještě horší. Celou tedy zůstal ve Zlíně, ale v 51 zápasech zapsal pouze 18 (10+8) bodů, a to byl průměr pouze 0,35 b/z.
S takovou vizitkou si začal na letošní rok hledat nové angažmá. Volba nakonec padla na polskou nejvyšší soutěž a tým KH Torun. Jestliže od něj nový zaměstnavatel mohl něco čekat, pak to byl důraz, nebojácnost v předbrankovém prostoru a na tuto ligu poměrně slušný bodový příspěvek, který při plném počtu 40 zápasů mohl být cca 22 bodů. Zdeněk Sedlák si pak mohl od angažmá slibovat jistý restart kariéry, protože přece jen má před sebou ještě mnoho let (jestliže vydrží zdraví) na kluzištích a přichází do věku, kdy by měl několik let předvádět v plné kráse to, co se za roky dřiny od dětského věku naučil.
Když se vrátím k letošní sezóně, tak Sedlák svému zaměstnavateli jistě radost dělá. A určitě je i on rád, že se mu zase konečně daří sbírat kanadské body po hrstech. Vynechal pouze 2 utkání, přesto má na svém kontě za 29 zápasů již 31 (17+14) bodů, což je výborný průměr 1,07 b/z. A to ještě v posledních 6 utkáních vůbec nebodoval. V polské lize tak zaujímá celkově 9. pozici v produktivitě se ztrátou 8 bodů na vedoucího Fina Kurua. Mezi střelci je dokonce na 2. příčce, přičemž ztrácí pouze 2 branky na leadera střelecké tabulky, kterým není nikdo jiný než dlouholetý člen třineckých ocelářů Aaron Chmielewski. V klubovém bodování je pak také na 2. místě, za Ukrajincem Deniskinem zaostává o 7 bodů. Je ovšem nejlepším střelcem týmu s náskokem dvou branek právě před Deniskinem.
Z pohledu čísel se oboustranně jeví angažmá Zdeňka Sedláka jako velice povedený tah. Již teď vyrovnal nejlepšího střelce z loňského roku, v play-off bývá ještě o něco více platný. Zároveň to pro něj může být odrazový můstek zpět do české první ligy či dokonce extraligy. Schopnosti a dovednosti má, jen potřebuje důvěru a klid „na práci“. Smlouvu má v Polsku zatím jen do konce této sezóny…
Petr Těthal
