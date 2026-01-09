Češi v evropských hokejových ligách (II.)
Finská Liiga je kvalitou srovnatelná s AHL či naší extraligou. Výše už najdeme pouze nejvyšší švýcarskou a švédskou soutěž, a pak také KHL a NHL. Ve Finsku působí více jak 10 Čechů, např. Matyáš Kantner, Petr Kodýtek či Michal Jordán. Já teď ale představím hráče, který ještě není na vrcholu a o kterém možná někteří z vás ani neslyšeli. Je jím Ondřej Pavel.
25-letý odchovanec celku Kobra Praha se již ve svých 16 letech vydal za moře s touhou dotáhnout to až do NHL. V juniorské soutěži se objevil již o rok později, když v NAHL v sezóně 2017/18 nastoupil za tým Minot Minotauros. Vč. play-off odehrál rovných 60 utkání, ve kterých zaznamenal 24 bodů (10+14), což činí průměr 0,40 b/z.
Na další dvě sezóny přešel do USHL, konkrétně do celku Fargo Force, za který odehrál vč. play-off rovných 100 zápasů s bilancí 17+18 (35 bodů), což je průměr 0,35 b/z. Zároveň ve své druhé sezóně (tedy 2019/20) reprezentoval ČR na MS U20. V pěti utkáních vyšel bodově naprázdno.
Od sezóny 2020/21 spojil hokej se studiem, a tak přišla na řadu tříletá účast v NCAA za univerzitu z Minnesoty. S tímto týmem ve dvou ročnících dokráčel až na samotný vrchol. Účastnil se celkem 94 zápasů v nichž zapsal bilanci 18+23 (41 bodů), to je průměr 0,44 b/z. V posledním ročníku si připsal i 2 starty v AHL na farmě Colorada v základní části, a pak 4 starty v play-off, v nichž si připsal 2 asistence.
V sezóně 2023/24 tak naplno vletěl do AHL. Za Colorado Eagles odehrál vč. play-off 63 utkání, připsal si ale pouze 10 bodů (6+4), průměr tak činil 0,16 b/z. Přesto svým přístupem dostal v NHL šanci ve dvou zápasech hlavního týmu Colorado Avalanche.
Loňskou sezónu strávil výhradně v AHL, dohromady ve dvou týmech a vč. play-off odehrál 59 utkání a připsal si 20 bodů (8+12), což je průměr 0,34 b/z. Nejen jasné zlepšení statistik stálo za tím, že letos se vrátil do Evropy. Nezakotvil ale v některém českém klubu, nýbrž si „plácl“ s představiteli Tappary Tampere.
Ti mohli, co se týká bodového příspěvku, počítat při plném počtu s cca 17 body. V prvním utkání se prezentoval výborným výkonem, odehrál více jak 18 min a ve druhém vstřelil svou první branku. Ve třetím přidal asistenci, pak se mu ale přestalo dařit (tak nějak se „svezl s týmem“) a v dalších 8 utkáních nepřidal žádný bod a jeho ice-time klesl až pod 11 min. Není proto divu, že v dalších 6 utkáních obul brusle jen 1x a jeho výkon byl průměrný. Zatím to vypadá na nevyrovnané výkony, kdy z bídného výkonu 20.12. a ice-timu pouze 2:42 vystřelí o šest dní později na 1. hvězdu utkání (bilance 1+1) a jeho ice-time zase činí průměrných 14:06. Bodově to má zatím rozjeté na cca 14 bodů, což by svým způsobem odpovídalo oné predikci (v plném počtu by totiž atakoval bodů 16).
Těžko říct, jaké bude pokračování nejen ve zbývajících zápasech tohoto ročníku, ale zejména ročníku příštího. Smlouvu v Tampere má Ondra Pavel jednoletou s opcí na příští rok. Nemyslím si, že by jej vedení bralo kvůli produktivitě, protože na to mají v týmu jiné hráče (zejména dvojici Rautiainen a Blichfeld, jenž vedou bodování celé ligy). Nemohli počítat ani s příspěvkem kolem 35 bodů a atakem první pětky v klubovém bodování. Pavel je tam na „černou práci“ ve čtvrté lajně a ve srovnání se svými spoluhráči z formace je hráčem nejproduktivnějším.
Nechme se překvapit, zda-li Tappara Tampere uplatní na českého útočníka opci, či jestli se vydá jinou cestou.
Petr Těthal
