Češi v evropských hokejových ligách (I.)
Nejvyšší dánská hokejová soutěž se řadí mezi norskou a běloruskou. O málo výše pak najdeme francouzskou i britskou nejvyšší ligu. Jediným českým hokejistou, který v Dánsku působí, je Nicolas Werbik.
28-letý zlínský odchovanec má za sebou již několik zahraničních angažmá a ve svém věku dost zkušeností. Mezi dospělými se poprvé objevil v sezóně 2018/19, kdy ve 20 utkáních nastoupil tehdy ještě v extralize za mateřský Zlín. Zapsal ovšem pouze jedinou asistenci. K tomu na střídavé starty pomáhal prvoligové Jihlavě, za niž odehrál 34 utkání v základní části a připsal si stejný počet bodů. Působivá bilance v první lize zlákala manažery Vítkovic, jež jej podepsali na dvě sezóny. Za ně odehrál v prvním roce 50 utkání s bilancí 4+5, tedy průměrem 0,18 b/z. Ve druhém roce vč. play-off pak 49 utkání s bilancí 4+9, průměrem tedy 0,27 b/z.
Na sezónu 2021/22 odešel do druhé finské ligy (Mestis) do týmu Kiekko-Pojat. A ročník mu vyšel náramně. V základní části se stal 4. nejlepším střelcem soutěže, 3. nejlepším nahrávačem a 2. nejproduktivnějším hráčem celé soutěže s 58 body, pouze 2 body za vítězem bodování. Vč. play-off odehrál 52 zápasů s bilancí 25+37, což je vynikající průměr 1,19 b/z. Odchod do nejvyšší finské ligy (Liiga) se stal logickým vyústěním. Za SaiPu ovšem odehrál pouze 12 utkání, v nichž si připsal jedinou asistenci (0,08 b/z). Větší část (přes 40 utkání) tak strávil opět v Mestisu.
Na sezónu 2023/24 se vrátil do již sestoupivšího Zlína, ale nevedlo se mu tak, jak by si představoval on i vedení. Odehrál vč. play-off 64 utkání v nichž si připsal 24 bodů (8+16), což je průměr 0,38 b/z. Na minulou sezónu tak odešel opět na sever Evropy, tentokrát do nejvyšší norské soutěže. Po skvělé bilanci v Lillehammeru (průměr 1,00 b/z) šel na závěr sezóny pomoci Stavangeru a vč. play-off odehrál 19 utkání s bilancí 6+10, tedy průměr 0,84 b/z.
Letos se stal posilou dánského Sonderjyske. A posila to skutečně je. Týmově to není úplně ono, protože zatím v devítičlenné tabulce tento celek opanuje 6. příčku, ale osobně může být Werbik spokojen. Byť celkově je se dělí „až“ o 14. místo produktivity, v týmové produktivitě je s 29 body nejproduktivnějším hráčem. Co víc, je nejlepším střelcem týmu s 18 góly. Za 33 odehraných utkání má tedy výbornou bilanci 0,88 b/z. Přímo se tak podílel na více jak 30 % vstřelených branek. V posledních šesti utkáních vstřelil 6 branek a pravidelně nastupuje na centru druhého útoku.
Dle dosavadních kariérních čísel se dalo očekávat, že Werbik dosáhne cca 30 bodů v základní části (48 utkání). Tohle splnil již po 2/3 zápasů a pokud ze svého představení nesleví, měl by se přehoupnout přes 40 bodů a atakovat top 10 kanadského bodování ligy. Rozhodně bych neopovrhoval dánskou nejvyšší soutěží, která je přece jen o něco malinko kvalitnější než naše druhá nejvyšší soutěž (Maxa liga).
Samozřejmě v poměrně velké míře záleží i na spoluhráčích. Vypadá to, že v Sonderjyske si Nicolas Werbik se spoluhráči sedl, jeho formace je v týmu nejproduktivnější. Bude zajímavé sledovat, jestli i příští sezónu bude oblékat dres tohoto dánského klubu, a především jaký zájem o něj bude v Evropě, a to vč. Česka.
Petr Těthal
Slovan Liberec na vzestupu
Před minulou sezónou (24/25) koupil fotbalový Liberec mladý podnikatel, který si dal za cíl v roce 2030 postoupit do LM. Plán veliký, odvážný a jeho realizaci můžeme druhou sezónu pozorovat.
Petr Těthal
Devin Shore – je posilou nebo ne?
Tento kanadský útočník před letošní sezónou zamířil do Sparty Praha. Laická veřejnost jej většinově jako posilu nevnímala. Jak si vede po půlce soutěže?
Petr Těthal
Tabulka naší 1. fotbalové ligy dle xG
Díky moderní technice a pokročilým statistickým i analytickým údajům dokáží odborní „vyždímat“ zajímavá čísla. Hodnota xG je jedna z těch zajímavějších a představuje pravděpodobnost, že padne gól.
Petr Těthal
Jak se mi daří bodová predikce v Maxa lize (I.)
Před prázdninami jsem si vytipoval několik (dle mého názoru) zajímavých přestupů v naší druhé nejvyšší soutěže a zároveň si tipnul i to, kolika body by mohla daná posila týmu přispět. První čtvrtina je za námi. Jak to tedy vypadá?
Petr Těthal
Obraz dnešní společnosti…??
„Co se stalo?“, ptala se mě žena po průchodu dveřmi do prodejny s domácími potřebami. Jeho název z důvodu reklamy neuvádím.
