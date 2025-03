Černý kůň Maxa ligy – jak si vedl v základní části?

Na začátku hokejové sezóny jsem si tipnul černého koně soutěže, jak v Maxa lize, tak v extralize. Základní část Maxa ligy skončila o něco dříve. Pojďme se podívat, jak jsem se svým tipem trefil nebo ne.

Začnu od konce. Za černého koně soutěže jsem si vybral Jihlavu. Můj tip na umístění po základní části byl 5. místo. Skutečnost nebyla příliš odlišná. Jihlava obsadila po 52. kolech 6. příčku se ziskem 86 bodů a na příčku vyšší ztratila pouze 4 body. Opravdu dokázala sbírat body i se silnými mančafty, jako Poruba, Zlín, Třebíč i Vsetín. Určil jsem i 5 hráčů, které jsem považoval za klíčové v týmu, který by měl, a také se tak dělo, spoléhat na týmovost. Zde už jsem příliš úspěšný nebyl.

Prvním byl nestárnoucí Tomáš Čachotský, u kterého jsem sice nepredikoval počet bodů, ale jen to, že se bude „rvát“ o prvenství v týmové produktivitě. „Nezklamal“, procpal se na celkové 4. místo v lize a se ziskem 46 bodů (12 + 34) se stal s náskokem 7 bodů vítězem klubového bodování.

Druhým mnou vybraným hráčem byl Lotyš Edgars Kulda, kterému jsem predikoval cca 38 bodů a alespoň 12 branek. Skutečnost byla téměř shodná – lotyšský forvard nasbíral bodů 39, přičemž 15 z toho bylo vstřelených gólů, což jej zařadilo na 3. místo mezi týmovými střelci. Bodová produktivita jej pak v týmu zařadila na 2. pozici za Čachotským.

Třetím hráčem, kterého jsem dal do výběru, byl Tomáš Havránek. U něj jsem s predikcí až tak úspěšný nebyl, na stranu druhou si myslím, že úplně mimo jsem také nebyl. Můj tip byl cca 38 bodů, skutečnost pak byla 31 bodů. Že bude mít většinu z toho asistencí, jsem si myslel a skutečnost mi dala za pravdu. Stal se v týmu druhým nejlepším nahrávačem za Čachotským, a to s 25 asistencemi.

Čtvrtým do party byl Stanislav Vrhel. Tady jsem byl hodně „mimo“, totéž by se dalo do jisté míry říci i o managementu Jihlavy, protože Vrhel po nepřesvědčivých výkonech v průběhu sezóny a po 24 utkáních opustil Jihlavu a přešel do Chomutova. Tam se mu ovšem vede ještě hůře. Já si u něj tipnul cca 32 bodů a potenciál 15 branek. Vzhledem k cca polovině odehraných zápasů se k těmto číslům ani nepřiblížil. V Jihlavě nastřílel 5 gólů, zapsal stejný počet asistencí a celkově tak přispěl 10 body, což je průměr 0,42 b/z. Kdybych to „zteoretizoval“, pak by bodový zisk byl 22 bodů (11 + 11). I tak by to bylo pod nejen mým očekáváním, ale zároveň pod potenciálem samotného hráče.

Posledním hráčem, kterého jsem zmínil, byl Maxim Zhukov. Ne, tímto tipem jsem se netrefil. Přesto, že zasáhl do 24 utkání, nedokázal dostát svým výkonům z minulých let a s konečnou úspěšností zákroků pouze 89,21 % skončil mezi brankáři, kteří odchytali alespoň 19 utkání, na pomyslném posledním 19. místě.

Nakolik jsem se s tipem na černého koně Maxa ligy trefil, bych nechal na každém z vás. Uvidíme, jak nakonec Jihlava dopadne v play-off, kde není lehkého soupeře.

P.S.: tento text měl vyjít před týdnem, ale vzhledem ke zdravotním patáliím se tak nestalo, tímto se omlouvám za lehce opožděné vydání