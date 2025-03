Černý kůň ELH – jak si vedl v základní části?

Na začátku hokejové sezóny jsem si tipnul černého koně soutěže, jak v Maxa lize, tak v extralize. Výsledek v Maxa lize jsem již publikoval, nyní tak činím i ve vztahu k Plzni – tedy černému koni ELH.

Plzni jsem umístění po základní části tipoval na pozici číslo 5. Ve skutečnosti skončila 8. Ale vzhledem k vyrovnanosti středu tabulky byl bodový odstup od pátého v pořadí velice malý – pouhé 4 body. Co mi ovšem vůbec nevyšlo, byl předpoklad, že budou dávat více branek než dostávat. Plzeň nastřílela vůbec nejméně branek ze všech týmů, pouhých 118, což je v přepočtu na zápas 2,27 branky.

Za prvního klíčového hráče jsem označil letní posilu, Kanaďana Oliviera Archambaulta. Ten ovšem doplatil na špatný začátek týmu a po pouhých 8 utkáních v organizaci skončil. Za těch „pár zápasů“ nastřádal 4 body, což je průměr 0,50 b/z. I to byl důvod rozchodu a tady mi tip nevyšel. Kdybych opět nechal pracovat teorii, pak by na konci základní části měl 26 bodů, a to by rozhodně neodpovídalo mému očekávání, tedy ataku 50 bodů. Tady si dovolím malou odbočku – celá liga se tuto sezónu dostala na vlnu mála vstřelených branek, když nejvyšší průměr na zápas je 3,40 vstřelených branek. Tomu odpovídá i 51 kanadských bodů, které stačily Eduardsi Tralmaksovi k zisku nejproduktivnějšího hráče. V tomto kontextu očekávání byť 45 bodů vyznívá spíše jako utopie. Za vyrovnanost ligy jsem ovšem rád. O tom ale třeba někdy příště, zpět k Plzni…

Druhým klíčovým hráčem byl pro mě Igor Merezhko. I zde jsem samozřejmě přestřelil bodovou predikci, kdy atak 40 bodů vypadá jako nesmysl. Odehrál všech 52 utkání, byl třetím nejvytěžovanějším obráncem týmu a zapsal 13 kanadských bodů. Nezklamal v hodnocení +/-, kdy se s hodnotou +4 dostal na druhé místo mezi týmovými obránci.

Třetím hráčem, kterého jsem označil za klíčového, byl Adrian Holešinský. 35 bodů jsem opravdu očekával a jsem přesvědčen, že v možnostech hráče jsou, ale letošek se mu nepovedl. V týmové produktivitě mezi útočníky skončil až na 9. pozici s pouhými 11 body a úspěšností střelby až ostudných 2,08 %.

Čtvrtým klíčovým hráčem byl Kristians Rubins. U něj jsem předpokládal o něco méně bodů než u Merezhka, opak byl pravdou. Jako by si role vyměnili. Rubins se stal nejproduktivnějším obráncem týmu, když odehrál 42 utkání a nasbíral 25 bodů, což jej vyneslo na 7. pozici mezi obránci v celé extralize. Postupně si vydobyl i nejvyšší čas ve hře (v průměru 22:55) a v hodnocení +/- skončil základní část na hodnotě +5. Zde si troufnu říct, že jsem se s tipem na klíčového hráče trefil.

Posledním hráčem, kterého jsem označil za klíčového pro tým, byl Jakub Klepiš. U něj jsem čekal výslednou hodnotu kolem 30 bodů. Nakonec z toho bylo nevýrazných 16 bodů, ovšem pouze ve 40 utkáních a 6. místo mezi útočníky Plzně. V případě plného počtu zápasů by Klepiš takovýmto tempem dosáhl na 21 bodů. Je také faktem, že s průměrným časem na ledě 15:33 se zařadil mezi útočníky až na 11. pozici a mezi pravidelně hrajícími útočníky měli nižší čas pouze Turner Kent Elson, Tomáš Mertl, Ondřej Matýs a Tomáš Urban. Taky jsem jej označil jako hráče, jehož schopnosti se nejvíce projeví v play-off. Po 2 zápasech předkola, byť oba duely Plzeň prohrála, má na kontě 3 body a dělí se o 3. místo produktivity celého play-off. Při podrobnějším zkoumání pak zjistíme, že je 5. v lize v počtu primárních bodů za 60 minut hry (4,00), v počtu bodů za 60 minut hry je pak dokonce 2. v lize (6,00) a v individuální produktivitě za 60 minut hry je na 9. pozici v lize (75 %).

Opět se sám nebudu hodnotit, jak jsem byl se svým tipem úspěšný. Každopádně zajíci se sčítají po honu a Plzeň má co dělat, aby odvrátila brzký konec v play-off.