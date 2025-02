Budoucí hvězda ligy v Mestis?

Druhá finská hokejová soutěž skýtá celou řadu zajímavých hráčů i budoucích hvězd nejkvalitnějších světových lig. Mezi zajímavá jména patří i Čech Ivo Sedláček.

Po letech, kdy byla nejvyšší soutěž (Liiga) uzavřena bez možnosti sestupu či naopak postupu, se letos diváci mohou těšit na zajímavý boj zejména v lize druhé (Mestis), kde se opět otevřela možnost v případě úspěchu postoupit do baráže a pokusit se proniknout do nejvyšší soutěže. Nebude to o nic lehčí, než v případě českých soutěží (ELH a Maxa liga), ale letos tam najdeme vážného kandidáta se vším všudy – Jokerit Helsinki. Po letech strávených v KHL se po vypuknutí války na Ukrajině Jokerit přihlásil do druhé nejvyšší soutěže a netají se ambicemi nejvyššími. Na 4. místě tabulky pak figuruje celek Kiekko-Pojat, ve kterém jednu z hlavních postav hraje Ivo Sedláček.

Tento teprve 21-letý útočník tráví v týmu druhou sezónu a rodák z Brna, kterého jistě brněnští fanoušci aspoň okrajově znají, i druhou sezónu potvrzuje výbornou formu a talent. Vezměme to ovšem postupně.

Ve 14 letech v kategorii U16 za Kometu Brno nasbíral v 29 zápasech 17 bodů (0,59 b/z), o rok později ve stejné kategorii zaznamenal v 35 zápasech krásných 65 bodů (1,86 b/z), vysloužil si pozvánku do reprezentace ve stejné kategorii a zároveň „ochutnal“ i kategorii U19, když v nejvyšší soutěži nastoupil do 2 utkání a zaznamenal 2 góly.

V 16 letech nastoupil o kategorii výš (U17) a za 33 utkání zaznamenal 52 bodů (1,58 b/z). Ve stejné věkové kategorii byl pak opět povolán do reprezentace. Navíc okusil v 17 utkáních juniorskou kategorii (U20), zapsal 4 body (0,24 b/z).

V 17 letech nastoupil za juniorku Komety pouze k 6 utkáním, přesto se v nich rozhodně neztratil a zapsal 4 body (0,67 b/z). O rok později naplno předvedl svůj um a potenciál, když ve 46 utkáních v juniorské extralize zaznamenal 63 bodů (1,37 b/z). Zároveň poprvé nakoukl do extraligy a za áčko Komety odehrál 3 zápasy, bez bodu.

V 19 letech dále probíhal jeho rozvoj a sezóna se rozprostřela mezi juniorskou extraligu a první ligu mužů, kde odehrál za Třebíč 20 utkání se ziskem 4 bodů (0,20 b/z). V juniorské extralize si opět držel více jak bod na zápas, konkrétně ve 23 utkáních zapsal 30 bodů (1,30 b/z). K tomu připsal dalších 6 startů za áčko Komety, ovšem stále bez bodu.

Před loňskou sezónou, ve 20 letech, odešel do nynějšího působiště. Ve druhé finské lize si hned v první sezóně udělal dobré jméno. Ve 47 utkáních nastřádal krásných 41 bodů (0,87 b/z), k tomu v play-off přidal 7 utkání a 6 bodů (0,86 b/z).

Letos se mu daří obdobně. Přímo (gólem či nahrávkou) se podílel téměř na 27 % vstřelených branek, v soutěži je na celkovém 12. místě a v klubové produktivitě se řadí na 2. místo. To vše díky 30 bodům, které doposud ve 40 utkáních nasbíral (0,75 b/z). Sezónu tak má rozjetou na cca 35 bodů, což rozhodně není špatné. Jediné, co trošku kazí statistický pohled na tohoto mladíka, jsou jeho častá vyloučení. Když to vezmeme po kategoriích, tak v U16 v celkových 74 utkáních nasbíral 185 t.m. (2,50 t.m./z), v U17 za 33 utkání 74 t.m. (2,24 t.m./z), v U19 za 2 zápasy 2 t.m. (1,00 t.m./z), v U20 za 96 utkání 180 t.m. (1,88 t.m./z) a v dospělé kategorii (extraliga + 1. liga) za 36 utkání 12 t.m. (0,33 t.m./z). Zdá se, že to bude postupně lepší a lepší. Ve Finsku Doposud za 94 utkání nasbíral 115 t.m. (1,22 t.m./z).

Ivo Sedláček se jeví jako velmi zajímavý hráč a myslím, že nebude mít (nebo možná už nyní nemá) nouzi o nové nabídky kontraktů. Bude zajímavé sledovat, co přinese budoucnost a do jaké míry o něm uslyšíme. Já mu přeji pouze vše dobré.