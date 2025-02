2. rakouská fotbalová liga

Samozřejmě, že druhá nejvyšší soutěž u našich jižních sousedů je plně profesionální. Mezi týmy najdeme i jeden, který naprostou většinu své historie píše v amatérských soutěžích.

Stripfing – zkuste si tuto vesnici (bez urážky, počet obyvatel je cca 330) najít na mapě. Jsem přesvědčen, že jste o ní nikdy neslyšeli, stejně jako já. Přesto se „v ní“ hraje profesionální fotbal a druhá nejvyšší rakouská soutěž.

Klub byl založen až po druhé světové válce, roku 1951 a první roky působil v tehdy 6. lize. I když na konci 50. let dalších 6 let působil o soutěž (ve dvou sezónách dokonce o dvě soutěže) výše, od sezóny 1962/1963 až do sezóny 2011/2012 se klub pohyboval v samotném suterénu rakouských soutěží. Cca půl století strávil v 8. lize. Potom ovšem nastal vzestup, jaký lze zařadit do kategorie neuvěřitelných. Zvláště např. pro mě, který detailně historii nezná.

V sezóně 2011/2012 neprohrál jediný zápas a po 5 dekádách postoupil o soutěž výše. V sezóně 2012/2013 se od nováčka zázraky nečekaly, přesto přišly, protože borci ze Stripfingu opět ani jednou neprohráli, vystoupali znovu na nejvyšší stupínek a rázem se ocitli v lize šesté. Říká se – do třetice všeho dobrého i zlého. V tomto případě platilo „všeho dobrého“ a ani v šesté lize amatéři ze Stripfingu nezaváhali a v sezóně 2013/2014 slavili postup do páté ligy. Krásná pohádka se šťastným koncem… Nebo ne?

2014/2015 a páté místo pro nováčka ze Stripfingu v páté nejvyšší soutěži. Ovšem pouze 4 body za vítězem. Lačni po úspěších a v sebedůvěře vkročili do své druhé sezóny v této lize a na konci z toho nebylo nic jiného, než první příčka s náskokem 5 bodů a oslavný postup do 4. ligy. Ve své premiérové účasti (2016/2017) ve čtvrté nejvyšší soutěži si Stripfing vedl opět znamenitě a skončil na 5. pozici. Byť bodově tentokrát na postup hráči myslet nemohli, podařilo se jim získat jinou trofej – Dolnorakouský pohár. Tím si zároveň poprvé v historii zajistili účast v rakouském poháru, kde v sezóně 2017/2018 narazili na druholigový Lustenau, jemuž doma podlehli 0:1. Do poslední chvíle pak bojovali o první a postupující příčku, přičemž nasbírali stejný počet bodů jako vítězný Leobendorf, o jeho vítězství v lize rozhodl brankový rozdíl (tady sedí ona poučka – každý gól je důležitý).

Co se nepovedlo v sezóně 2017/2018, povedlo se suverénním způsobem o rok později. S náskokem 13 bodů a pouze dvěma porážkami hráči zvítězili a zajistili si postup do třetí ligy. Tým Stripfingu se tak ocitl na prahu profesionálního světa fotbalu. První 2 sezóny ve třetí lize se pohyboval v horní části tabulky, ale sezóny nebyly dokončeny z důvodu Covidu. Ve třetím roce skončil na 2. pozici, aby o rok později (2022/2023) zakončil svůj jedenáctiletý příběh titulem ve třetí nejvyšší soutěži a postupem mezi plně profesionální týmy druhé ligy. Při své cestě mistrovskou sezónou zapsal jen 4 prohry, obdržel pouze 20 branek a nastřádal před druhým týmem náskok 13 bodů.

Při své premiéře ve druhé lize tento tým skončil na 12. příčce. Letos byla očekávání v horní polovině tabulky (jak troufalé na celek, jenž před 15 lety obrážel vedlejší vesnice v 8. lize) a zatím se přání nesetkává s realitou, protože ze 16 tymů tabulky je aktuálně až na 14. příčce. V 17 utkáních zapsal pouze 2 výhry, ale ta druhá přišla s prvním jarním zápasem, což může být znamení a hlavně impuls. Vstřelili zatím pouze 16 branek (0,94 b/z), nemají hráče, který by vstřelil více jak 2 branky. Za tímto účelem se jim podařilo přivést rakouského útočníka, který naposledy loni působil ve slovenské nejvyšší soutěži v Trnavě. Marco Djuricin má 32 let a v životopise najdeme i 2 starty za národní tým. V sezóně 2010/2011 byl součástí týmu Hertha Berlin, jenž postoupil do Bundesligy, v sezóně 2014/2015 pak pomohl Salzburgu k vítězství v lize i zisku domácího poháru a o dva roky později zase Ferencvárosi k zisku maďarského poháru. A zdá se, že to bylo angažování povedené. Právě ve zmíněném prvním jarním zápase mu stačilo 27 minut na hřišti ke vstřelení branky a výrazně tak pomohl k výhře.

Stripfing již několik sezón spolupracuje s Austrií Vídeň, na jejímž stadionu hraje i své domácí zápasy. Přesto – pokud byste náhodou někdo projížděli vesnicí Stripfing, ležící cca 4 km vzdušnou čarou od slovenských hranic, vzpomeňte si na tento těžko uvěřitelný příběh klubu, jenž před 15 lety kopal na svém domácím stadionu „bramboračku“ s vedlejší vesnicí (pro případné citlivé osoby – vše berte bez jakékoli urážky). A pokud máte ke klubu bližší informace či znáte důvody, které vedly k tak razantnímu progresu, podělte se o ně, prosím, v komentářích. Děkuji