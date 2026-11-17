SAMETOVÁ REVOLUCE: Dobře, že to tenkrát vzali do rukou!
Je lepší nechtít, nekouřit a nepít,
či zkoušet vlastní pevnost bazukou?
Je lepší něco rozbít a pak slepit,
nebo to vůbec nebrat do rukou?
(Všehomír, 2015)
17. listopadu 1989 to vzali do rukou studenti. Vyšli do ulic a odstartovali události vedoucí k pádu komunistického režimu, který přes čtyřicet let trýznil naši zemi. Ono to s tím svržením režimu samozřejmě nebylo tak jednoduché, ale byl to krásný symbol, který stojí za to rok co rok oslavovat na Národní třídě jako začátek mnohem lepší etapy naší společnosti.
V souvislosti se sametovou revolucí se v astrologii často zmiňuje konjunkce Uranu a Neptunu, která nastává přibližně jednou za 171 let a bývá spojována se zásadními společenskými změnami. Zatímco Uran je planetou revolucí, osvobození a bourání starých pořádků, Neptun symbolizuje kolektivní ideály, sny a rozpouštění dosavadních struktur.
Je zajímavé, že přesná konjunkce Uranu s Neptunem nastala až v roce 1993, kdy už byly reformy v plném proudu. Astrologicky ji tak můžeme spojovat spíše s celým obdobím společenské transformace než se samotným 17. listopadem.
V listopadu 1989 se naopak odehrávala přesná konjunkce Saturnu s Neptunem. Ta v astrologické symbolice představuje mimo jiné rozpad dosavadních jistot, oslabení autorit a ztrátu důvěry v zavedené struktury. To všechno k pádu komunistického režimu dobře sedí. Za pozornost stojí, že tato konjunkce vytvářela příznivé aspekty k horoskopu našeho státu.
Pro astrologický rozbor mimochodem používám horoskop vzniku Československa z 28. října 1918, sestavený pro moment podepsání recepčního zákona, v 18:59 v Praze. Tento horoskop se v mundánní astrologii dodnes používá pro Českou republiku.
Když se podíváme na tranzity z období sametové revoluce, zjistíme, že planetární postavení naznačovalo příznivý vývoj v oblasti mezinárodních vztahů i finančních záležitostí státu. V následujících letech se Československo začalo otevírat světu, navazovat nové vztahy se západními zeměmi a přecházet od centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice.
Žádná změna takových rozměrů se ale neobejde bez otřesů a bylo by bláhové myslet si, že všechno půjde hladce. Ostatně při pohledu na horoskop našeho státu vidíme, že první polovinu 90. let provázely velmi náročné planetární tranzity.
Probíhala obrovská proměna. A aby se mohla uskutečnit, bylo nezbytné mnohé rozbít a pak znovu slepit. Nestačilo odstranit vedoucí úlohu komunistické strany, uspořádat svobodné volby a vyměnit představitele státu. Bylo potřeba změnit samotná pravidla, podle kterých společnost fungovala. A to byl hodně náročný úkol.
Rok 1990 přinesl první svobodné parlamentní volby a zásadní politické reformy. V roce 1991 se naplno rozběhla ekonomická transformace, liberalizace cen, restituce a privatizace.
Změny nebyly pro všechny stejně příznivé. Zatímco jedněm přinesly svobodu podnikání a nové příležitosti, jiní ztráceli dosavadní jistoty. Společnost se učila fungovat podle úplně jiných pravidel a v mnoha případech se dlouho nedařilo věci poslepovat do očekávané podoby. Náročné planetární tranzity k radixu našeho státu v astrologické symbolice odpovídají hluboké přestavbě dosavadních struktur, tlaku na změnu a nutnosti vyrovnat se s důsledky rozhodnutí, která už nebylo možné vzít zpět.
V roce 1992 pak přišlo rozhodnutí o rozdělení Československa a 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy. Právě v tomto období vrcholilo přibližování Uranu s Neptunem k jejich přesné konjunkci v Kozorohu. Z astrologického pohledu je to pozoruhodná symbolika. Starý systém už neexistoval, ale nový se teprve utvářel. Měnily se instituce, hospodářské vztahy, mezinárodní postavení země i samotná podoba státu.
Sametová revoluce tedy nebyla okamžikem, kdy se všechno změnilo. Byla okamžikem, kdy lidé dostali po více než čtyřiceti letech příležitost začít na změně pracovat. Možná právě proto je 17. listopad tak důležitý. Nepřipomíná nám totiž jen konec jedné éry, ale především odvahu začít něco, o čem nikdo nemohl předem vědět, jak to dopadne.
Václav Havel jednou řekl, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.
A tohle mělo obrovský smysl.
Dobře, že to tenkrát vzali do rukou!
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