ANTONI GAUDÍ: Génius, šílenec, nebo muž, který předběhl svou dobu?
V červnu uplynulo sto let od úmrtí geniálního architekta Antoniho Gaudího. Právě k tomuto výročí se původně plánovalo dokončení jeho nejvýznamnějšího díla – chrámu Sagrada Família v Barceloně, jehož stavba započala už v roce 1882, tedy v době, kdy Gaudímu Pluto začalo přecházet přes MC, bod horoskopu symbolizující mimo jiné profesní dráhu a životní poslání. Gaudímu tehdy bylo pouhých 30 let. Ke konci svého života údajně na staveništi dokonce bydlel.
V souvislosti s plánovaným dokončením stavby Sagrada Família, která je s Gaudího životem natolik úzce spjata, mě napadá otázka, jestli mohou astrologické tranzity fungovat i posmrtně. Tuto otázku ale prozatím ponechme otevřenou. Vraťme se nyní na samotný začátek Gaudího života a položme si otázku: Kdo to vlastně byl?
„Dante architektury“ i „stylistický dinosaurus uvízlý ve středověku“. „Tvůrce opilého umění i zázraku technické dokonalosti“. „Génius i šílenec“. „Autor chuťovkového umění“.
„V mládí liberál, nadšený filantrop, postupně ale stále více asketa, který se příliš nezajímal o svůj vzhled, vegetarián a vyznavač léčebných postupů doktora Kneippa, hluboce věřící křesťan. A k tomu po celý život přesvědčený Katalánec, podle některých ‚nejkatalánštější ze všech‘, bezdětný, zamilovaný pouze jednou a navíc nešťastně, oddaný své práci, která čím dál víc představovala jeho variantu duchovní pouti k Bohu.“
„Kdybychom ho měli vystihnout jediným slovem, musela by to být houževnatost. Mladíček s inovátorskými, často radikálními názory.“ Právě jeho houževnatost, neústupnost a nekonvenční myšlení si spojuji s výrazným astrologickým obsazením 9. domu, v němž se nacházejí hned tři náročné planety – Pluto, Uran a Saturn.
Gaudí byl navzdory Slunci v Raku v 11. domě, který je spojován s přátelstvím a společenskými vazbami, a výrazně dominujícím prvkům nad obzorem už v dětství vnímán jako uzavřený člověk. Spekulovalo se, že na jeho uzavřenosti měl velký podíl jeho problematický zdravotní stav. Mnoho lidí o Gaudím dokonce mluvilo jako o nespolečenském a nepříjemném člověku s neurvalými reakcemi a arogantními gesty. Lidé, kteří ho ale poznali blíže (těch bylo velmi málo), tvrdili, že takový rozhodně není.
Gaudí se v roce 1869, krátce poté, co tranzitující Pluto přešlo přes jeho nativní seskupení Pluta, Uranu a Saturnu v 9. domě, přesunul z rodného města Reus do Barcelony, kde začal studovat přírodní vědy. Z astrologického pohledu je zajímavé, že právě Pluto, symbol hluboké proměny a zásadních životních přelomů, v tomto období aktivovalo oblast horoskopu související se vzděláním, poznáním a rozšiřováním obzorů.
Už během studií se nadchl pro architekturu, na kterou se zaměřil hned po absolvování studia přírodních věd. Z architektury promoval v roce 1878. Do povědomí veřejnosti se coby architekt začal zapisovat už v roce 1877 v souvislosti s projektem domu Casa Vicens. V té době tranzitující Neptun vytvářel harmonické aspekty k ose ascendent–descendent a zároveň sextil na Slunce v 11. domě. Zatímco osa ascendent–descendent vypovídá mimo jiné o našich vztazích s druhými lidmi, 11. dům souvisí s přáteli, podporovateli a lidmi, kteří nám pomáhají uskutečňovat naše životní plány.
Za těchto tranzitů proběhl naprosto klíčový okamžik Gaudího života: seznámení s movitým průmyslníkem Eusebim Güellem v roce 1878, který se stal jeho mecenášem a za jehož přispění vznikla řada známých děl. Gaudí si s Güellem už při prvním setkání takzvaně padli do oka a brzy se z nich stali blízcí přátelé. Potkali se na Světové výstavě v Paříži, kde Güell v Gaudím okamžitě rozpoznal výjimečný talent a rozhodl se ho finančně podporovat. Güell financoval řadu Gaudího nejznámějších projektů, například Park Güell. Setkání s Güellem, které Gaudímu otevřelo dveře k mimořádným profesním příležitostem a zároveň přerostlo v hluboké přátelství, tak symbolice těchto tranzitů plně odpovídá. Počínaje rokem 1880 pak Gaudí vytvořil nespočet architektonických projektů a během následujících dvou desetiletí se z něj začal stávat jeden z nejznámějších španělských architektů.
Láska, která zůstala nenaplněná
Zdržme se ale nyní chvíli v 80. letech a podívejme se na Gaudího osobní život. V souvislosti s ním stojí za zmínku roky 1883 a 1889.
V roce 1883 se Gaudí údajně poprvé – a zároveň naposled – zamiloval, a sice do učitelky Josefy Moreu. Jeho láska bohužel nebyla opětována.
Zajímavé je, že v té době neprobíhaly žádné výrazné astrologické tranzity, které by jednoznačně poukazovaly na vzplanutí citů. Pozoruhodný je ale v tomto ohledu solární horoskop pro rok 1882, tedy horoskop sestavovaný na období od jedněch narozenin ke druhým, který platil až do Gaudího narozenin v červnu 1883.
Pluto se tehdy nacházelo v oblasti partnerství a blízkých vztahů a vytvářelo harmonický aspekt k Venuši, planetě lásky. Při porovnání solárního horoskopu s horoskopem narození navíc Pluto připadlo na MC a Venuše na Gaudího nativní Venuši. Taková konstelace může v astrologické symbolice naznačovat intenzivní citový prožitek, který člověka hluboce zasáhne a zanechá v něm dlouhodobou stopu. Gaudí si na Josefu myslel až do roku 1889, údajně neděli co neděli chodil na oběd k jejím rodičům. Když se odhodlal k žádosti o ruku, nepochodil. Josefa už byla zasnoubená s někým jiným.
Milostné zklamání bylo v roce 1889 v tranzitech nepřehlédnutelné. Neptun, planeta nacházející se v Gaudího horoskopu narození v domě partnerství, tehdy doputoval na MC. Současně Pluto, vládce 4. domu spojeného s domovem, rodinným zázemím a vnitřním pocitem bezpečí, vytvářelo napěťový aspekt (kvadraturu) k ose ascendent–descendent. Z astrologického hlediska měl navíc Gaudí pro podobné citové zklamání určité vrozené dispozice. Neptun v 7. domě v opozici k Marsu bývá spojován se sklonem idealizovat si partnera, přehlížet realitu nebo bojovat za vztah, který nemá perspektivu. Lidé s touto konstelací často vkládají do lásky mimořádné množství energie, nadějí a představ, které se ne vždy setkají s realitou.
V souvislosti s citovým nenaplněním v průběhu celého Gaudího života stojí také za zmínku jeho Venuše ve Lvu ve 12. domě, která v jeho horoskopu čelí mimořádně náročným aspektům. Zvlášť významná je zde kvadratura Venuše se Saturnem, která se promítá i do témat 5. domu. V této souvislosti stojí za připomenutí, že Gaudí nikdy neměl děti.
Gaudí byl bezpochyby silně citově založený, intenzivně prožívající muž plný ideálů, který před partnerstvím bez lásky raději upřednostnil seberealizaci v profesním životě. Zatímco v osobním životě mu takto náročně postavená Venuše podle mého názoru výrazně komplikovala možnost prožít citové naplnění, v uměleckém vyjádření mu naopak mohla být mimořádně ku prospěchu.
Právě Venuši ve Lvu ve 12. domě, který má symbolickou spojitost se znamením Ryb a bývá spojován s imaginací, duchovním světem a tím, co přesahuje běžnou realitu, si spojuji s jeho silně specifickým, geniálním, a zároveň provokujícím a svým způsobem kontroverzním tvůrčím vyjádřením, které se vymykalo všemu, co do té doby lidé znali. Napěťové aspekty od Pluta, Uranu a Saturnu jako by tuto uměleckou Venuši nutily překračovat hranice zavedených estetických pravidel. Uran do jejího projevu vnášel originalitu a nekonvenčnost, Pluto intenzitu a potřebu hluboké proměny, zatímco Saturn mohl přispívat k mimořádné vytrvalosti, technické preciznosti a schopnosti dát i těm nejodvážnějším představám konkrétní podobu.
To, co mohlo být v osobním životě zdrojem bolesti a nenaplnění, se tak v Gaudího tvorbě proměnilo v jeden ze zdrojů jeho geniality. Dnes Gaudího známe jako jednoho z nejvýznamnějších umělců, avšak poté, co získal diplom z architektury, jeden z akademiků údajně prohlásil: „Dali jsme diplom bláznovi. Nebo géniovi. To ukáže až čas.“
Sagrada Família: Dílo, které se stalo životním posláním
Co čas ukázal, je už dnes všem zřejmé. Už v březnu 1882 započala stavba chrámu Sagrada Família, která Gaudího život naplňovala až do jeho smrti v roce 1926.
Z astrologického hlediska je mimořádně zajímavé načasování této události. Právě v roce 1882 začalo tranzitující Pluto přecházet přes MC – jeden z nejvýznamnějších bodů horoskopu, spojený s profesním směřováním, společenským postavením a životním posláním. Pluto je v astrologii symbolem hlubokých, nevratných proměn. Jeho přechod přes MC může naznačovat období, kdy se zásadním způsobem mění profesní dráha člověka a kdy jeho práce začíná nabývat mnohem hlubšího významu. V Gaudího případě jako by tento tranzit předznamenával počátek díla, které dalece přesáhne jeho vlastní život. Sagrada Família se postupně stala nejen jeho nejvýznamnějším architektonickým projektem, ale také vyjádřením jeho hluboké víry, vytrvalosti a duchovního hledání (radixově se nachází v 9. domě).
Ztráty, které poznamenaly závěr života
Pravděpodobně jedno z nejnáročnějších životních období prožíval Gaudí v roce 1906 poté, co zemřel jeho otec. V té době upadl do depresí. V roce 1912 pak zemřela jeho neteř, následně v letech 1914, 1916 a 1918 blízcí přátelé.
Když v roce 1918 zemřel Eusebi Güell, Gaudího přítel a mecenáš, který měl zásadní vliv na jeho profesní i společenský život, nacházelo se tranzitující Pluto přesně na jeho nativním Slunci v 11. domě. V astrologii představuje Slunce samotné jádro osobnosti, životní sílu a vědomí vlastní identity. Jedenáctý dům je pak spojován s přáteli, podporovateli a lidmi, s nimiž sdílíme své ideály a životní cíle. Přechod Pluta přes Slunce bývá považován za jeden z nejintenzivnějších transformačních tranzitů. Může symbolizovat období hlubokých vnitřních změn, zásadních životních ztrát i nutnosti vyrovnat se se skutečnostmi, které člověk nemůže ovlivnit.
Poslední cesta geniálního architekta
Život Gaudího se nachýlil ke svému konci 7. června 1926, když se cestou ze mše procházel po Barceloně v otrhaném saku a bez dokladů, což u něj nebylo nic neobvyklého. Při přecházení silnice ho srazila tramvaj, a protože byl považován za žebráka, nedostalo se mu včas odpovídající lékařské péče. Zemřel tři dny poté, dne 10. června 1926.
Ačkoli se Gaudího sláva za jeho života nedá ani zdánlivě přirovnat k velikosti té dnešní, přišly se s ním do chrámu Sagrada Família rozloučit obrovské davy lidí. Jeho hrobku si tam dodnes mohou návštěvníci prohlédnout.
Gaudí zasvětil chrámu Sagrada Família více než čtyři desetiletí svého života, přesto se jeho dokončení nedožil. Dílo, které začalo vznikat v době významného tranzitu Pluta přes vrchol jeho horoskopu, pokračovalo i dlouho po jeho smrti a stalo se jedním z nejznámějších symbolů Barcelony.
Tereza Těšínská
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