AGATHA CHRISTIE: Královna detektivek, která nedopustila, aby ji definovalo zlomené srdce
Agatha Christie se narodila v období viktoriánské Anglie, v čase společenských konvencí, které se jí coby členky vyšší střední třídy, později navíc veřejně známé spisovatelky, týkaly ještě více než běžných lidí.
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V 38 letech, rozvedená a zostuzená, se mohla stáhnout do ústraní, jak tehdejší společnost očekávala. Agatha Christie místo toho přepsala svůj příběh. Všem vyrazila dech, když si koupila lístek na Orient Express a odjela na Blízký východ, kde dva roky nato potkala o 14 let mladšího archeologa a společně s ním nový, mnohem lepší život.
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I když se Agatha narodila ve slunečním znamení Panny, v jejím horoskopu výrazně dominují Váhy, ve kterých se nachází Luna, Merkur a Uran, a také naprosto stěžejní bod MC, který souvisí s profesním směřováním.
Slunce v Panně ukazuje na praktičnost, smysl pro detail, kritičnost a potřebu si věci racionalizovat. Luna ve Vahách zase naznačuje potřebu harmonie a schopnost zachovat si i ve vypjatých situacích určitou společenskou eleganci. Merkur, který souvisí se způsobem uvažování, vlivem svého postavení ve Vahách dává diplomacii a rozvážnost. Agathu Christie proto lze popsat jako ženu, která působila distingovaně a racionálně, ale uvnitř byla mj. díky kardinálnímu znamení Vah mnohem silnější, než se na první pohled mohlo zdát – možná dokonce silnější, než si sama se svým sebekritickým Sluncem v Panně uvědomovala. Myslím, že její nejslavnější literární postava, Hercule Poirot, nese, co se osobnostního nastavení týče, značné autobiografické rysy.
Na síle osobnosti přidává bezesporu i Uran umístěný přímo na MC. Uran je v astrologii symbolem nezávislosti, nečekaných zvratů a touhy jít vlastní cestou bez ohledu na očekávání ostatních. Není se proto čemu divit, že je Agatha Christie často popisována jako dáma nekonvenčních zájmů a postojů. V Agathině horoskopu takto dominantní Uran představuje silný protiklad k potřebě Panny mít věci pod kontrolou i k Vahám, pro které je důležité působit dobře na okolí.
Agatha Christie & partnerský život
Prvním mužem Agathina života byl Reggie Lucy. Poznala ho v roce 1910, když Pluto definitivně opouštělo oblast descendentu. Současně ale Neptun vytvářel napěťový aspekt na planetu spojenou s partnerskými vztahy. Neharmonický Neptun se v astrologii pojí s idealizací a představami, které se často nepotkávají s realitou. V kontextu tohoto vztahu odpovídá citovému vzplanutí, které relativně rychle opadlo.
Vztah s Reggiem Lucym odhalil Agathinu nezávislost a neochotu přizpůsobit se konvenčním očekáváním, pojící se s uranskou dominantou. V době, kdy Reggie Agathu požádal o ruku, byly už její city vyprahlé. Agatha v sobě tehdy našla dostatek síly, aby se ubránila tlaku na vdávání kvůli sociálním a ekonomickým jistotám. Chtěla žít v opravdové lásce a oddanosti. V jejím horoskopu tomu odpovídá výborně ozářená Luna ve Vahách, která spoluvládne oblasti partnerských vztahů a vytváří harmonické aspekty s Plutem, Neptunem a Jupiterem. Tuto kombinaci vnímám jako jasný znak zvýšené vnímavosti a potřeby hlubokého citového propojení. Díky této konstelaci v partnerských vztazích nejednou ustoupila Agathina vrozená silná racionalita do pozadí. Odmítnutím žádosti o ruku se vzdala neoddiskutovatelných výhod, které by z tohoto vztahu plynuly. Toto rozhodnutí dokazuje nejen její citlivost (výborně aspektovaná Luna figurující v 7. domě), ale i vnitřní sílu a odvahu být autentická (dominantní Uran).
Sen o svatbě z lásky se Agathě splnil na Vánoce roku 1914, kdy si za tranzitu Uranu v trigonu na Lunu vzala Archibalda Christieho. Šťastný průběh mělo manželství dle všeho ale pouze v letech 1919 až 1923, kdy Pluto a Uran harmonicky působily na Venuši, planetu, kterou si v astrologii spojujeme s láskou, vztahy a užíváním si života. První čtyři roky manželství Archibald strávil ve válce, poté byl pro změnu extrémně pracovně vytížený. Agatha po jeho boku prožívala velkou emoční nenaplněnost. Nedostatek společného času mezi nimi vytvořil propast, kterou se nikdy nepodařilo překonat.
V době, kdy jim to v manželství hezky fungovalo, v letech 1919 až 1921, Pluto vytvářelo trigon na Venuši v 10. domě, která spoluvládne 5. domu. Velmi pozitivně tedy byla zasažena oblast profesního života (10. dům) a oblast tvorby a dětí (5. dům). Za těchto tranzitů Agatha zažila obrovský úspěch s novelou The Mysterious Affair at Styles a navíc se jí narodila dcera Rosalind. Ještě pár let poté, až do doby, kdy Pluto začalo vytvářet kvadraturu na Merkur, který v horoskopu Agathy vládne domu partnerství, to vypadalo, že se jí bude dařit současně v roli manželky, matky i profesionální spisovatelky…
Kvadraturu na Merkur začalo Pluto vytvářet v roce 1925. Současně Uran vytvořil kvadraturu na osu ascendent–descendent, která se vztahuje k nám samotným a k našim vztahům s druhými lidmi. Oba tyto napěťové tranzity naprosto odpovídají období, kdy se dlouhodobé problémy v manželství začaly vyostřovat. V roce 1926 Archibald Christie požádal o rozvod s tím, že se zamiloval do mladší ženy. Při odchodu z manželství byl k Agathě natolik bezohledný a krutý, že to překvapilo i lidi, kteří ho velmi dobře znali. Dalo by se ale říct, že se k ní choval tak, jak by se za tohoto tranzitu dalo očekávat.
Dvacátá léta bývají označována jako nejnáročnější období života Agathy Christie (smrt maminky, rozpad manželství, veřejný skandál). Astrologicky je zajímavé, že se to vše odehrálo během lunární firdárie, tedy v období, kterému tradiční astrologie připisuje zvýšený význam Luny a témat, která představuje. I když má Agathina Luna v horoskopu mimořádně dobré postavení, zásadním narušitelem zde byly náročné tranzity, které za této firdárie probíhaly.
Když se v roce 1928 Agatha konečně rozvedla, Pluto se blížilo k závěru svého napěťového působení na Merkur a Neptun vytvářel harmonické aspekty na všechny hlavní osy jejího horoskopu. Je to krásný příklad toho, že náročné tranzity bývají nejvýraznější na začátku, kdy se problémy vyhrotí, a postupně jejich vliv slábne, až se situace nějakým způsobem uzavře. U harmonických tranzitů naopak často vnímám postupné zrání jejich potenciálu, jehož výsledky se naplno projeví až v závěru daného období.
Silná osobnost Agathy Christie se projevila v momentě, kdy bylo po všem, ještě v roce 1928: tehdy nasedla do Orient Expressu a namísto toho, aby dál snášela veřejnou ostudu, která ji v Anglii doprovázela na každém kroku, odjela do Baghdadu, odkud nadále psala.
Při druhé návštěvě Baghdadu v roce 1930 tam potkala Maxe Mallowana, archeologa, který byl o 14 let mladší než ona. Ještě téhož roku, 11. září 1930, se vzali. Z astrologického hlediska mě na tomto období zaujalo, že Saturn a Uran vytvářely napěťové aspekty na Lunu a Merkur, tedy na prvky horoskopu, které se pojí s emocemi a s racionálním uvažováním. Harmonické aspekty na Venuši, spojenou s láskou a vztahy, se objevily pouze v solárním horoskopu. Napěťové aspekty na Lunu a Merkur odpovídají Agathiným pochybnostem, které ovšem měly čistě racionální důvody. Citově si byla jistá. Maxovi dávala opakovaně najevo, proč je podle ní nerozumné vzít se (předně jí bylo 40 a jemu 26). Max si ale stál za svým. Na Agathě ho přitahovala její emoční hloubka (Luna v harmonických aspektech na Pluto, Neptun a Jupiter) a její inteligence i schopnost uvažovat v širších souvislostech. Tyto vlastnosti v jejím horoskopu symbolizuje dobře aspektovaný Merkur v 9. domě, který se v kombinaci s Lunou a Sluncem v tomto domě pojí se schopností mít nadhled. Není ostatně divu, že to Agathu s takovým 9. domem táhlo na daleké zahraniční cesty, které pozitivně ovlivnily její spisovatelskou tvorbu.
I když Agatha a Max byli označováni jako „the most unsuitable match“, jejich manželství bylo šťastné až do její smrti v roce 1976. Stěžejní byl v tomto vztahu vzájemný respekt a velká kompatibilita. Manželství s Maxem Agathě poskytlo emocionální jistotu, která jí umožnila podstoupit větší tvůrčí rizika a zabývat se ve svých detektivních románech složitějšími tématy. Během manželství s Maxem se stala jednou z nejprodávanějších spisovatelek všech dob.
Agatha Christie je zářným příkladem toho, že nás vrozené vztahové vzorce neodsuzují k tomu, abychom ve všech vztazích opakovaně zažívali jeden a tentýž nešťastný příběh, pouze v různých odstínech šedi. Její životní příběh ukazuje, jaké zázraky dokáže udělat odvaha žít autenticky, v pravdě, bez ohledu na názory a komentáře okolí.
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