Žena z parčíku
Už několik měsíců jezdím pravidelně pracovně na jedno místo v Praze. Je to část města, kde se ráno mísí vůně pražené kávy a čerstvého pečiva s hlukem tramvají a aut, lidé spěchají do kanceláří, běžci míjejí chodce a teenageři kráčejí se zrakem zabořeným do mobilů.
A uprostřed toho všeho je malý parčík. Několik laviček, pár stromů, kousek zeleně, občas pejskaři a také pár lidí, kvůli kterým většina kolemjdoucích instinktivně zrychluje svůj krok. A pak je tam ona. Na první pohled jedna z nich, ale přesto zcela jiná.
Starší žena v ošuntělém oblečení, s několika igelitkami, které jsou zřejmě jediným jejím majetkem. Tichá, nenápadná, stojící stranou poblíž stromů, jako by se snažila být neviditelná. Nikoho neoslovuje, nic neprodává, o nic neprosí. Prostě tam jen existuje.
Za slunných dní jsem ji několikrát zahlédla sedět na lavičce s knihou v ruce. Když prší, přesune se pod střechu nedaleké tramvajové zastávky. Nikdy jsem ji neviděla s cigaretou, drogami ani s alkoholem.
Jedinou společností jí bývá hejno vrabců, se kterými se občas dělí o pečivo. V těch chvílích připomíná „holubí ženu“ z filmu Sám doma — a vás napadne, že i ona by nejspíš dokázala vyprávět svůj smutný životní příběh. Pokud ne z minulosti, tak z přítomnosti určitě.
Pohled na její oteklé, bolavé nohy mi už nějakou dobu ležel v hlavě a s ním se vracela i myšlenka, že bych jí měla zkusit nějak pomoct. Jen jsem k tomu pořád nenašla dost odvahy. Až když se noční teploty začaly rychle propadat, pochopila jsem, že je čas jednat.
Do papírové tašky jsem sbalila nové vlněné ponožky, rukavice, šálu a pár dalších věcí, které by jí mohly alespoň trochu ulehčit studené dny.
Stála v parčíku, ostatně jako téměř každé ráno. Stejná pozice, stejné ticho, jen ještě víc zkřehlá chladem, který umí zalézt až pod nehty. Chvilku jsem zůstala stát opodál a váhala, jestli to mám udělat. Nakonec jsem si dodala odvahu, pozdravila a na protější lavičku položila tašku se slovy: „To je pro vás.“
Podívala se na mě nepříliš důvěřivě. Jako člověk, který nic neočekává — ani dobro, ani zlo. Ale já jsem o žádné díky nestála, a tak jsem se jen otočila a vydala se svým směrem. Po několika krocích jsem zahlédla, jak do tašky nesměle nakukuje. A v koutcích rtů se jí mihnul malý úsměv.
Vůbec nic o té ženě nevím. Netuším, proč je na ulici, jestli má někoho blízkého, kdo by o ni stál, ani zda ona sama by na svém životě něco měnila. A nevím ani to, jestli jsem jí ten den alespoň trochu ulehčila. Možná ano. Ale jisté je, že ona změnila ten můj.
A snad jí náramek s malinkým křížkem, schovaný v tašce mezi věcmi, přinese aspoň kousek štěstí.
Iva Rudá
Nikdy nevěř, že v obchodě nepotřebuješ košík
Existují ženy, které jdou do obchodu pro jednu věc a vrátí se přesně s tou jednou. A pak existuju já.
Iva Rudá
Moje vystoupení z klubu hodných holek
Vstupní podmínky byly jednoduché: říkej „ano“ všem a všechno zvládni s úsměvem. Jenže jednou přišel den, kdy jsem si ten klub přestala chtít platit.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku
Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...
Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...
Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...
Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...
Prodej rodinné domy, 161 m2, Údolní, Klobouky u Brna
Údolní, Klobouky u Brna, okres Břeclav
4 225 000 Kč
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 25x