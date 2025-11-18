Žena z parčíku

Příběh osamělé paní, kterou většina míjí bez povšimnutí, a kterou jsem já jednoho dne už jen tak minout nedokázala.

Už několik měsíců jezdím pravidelně pracovně na jedno místo v Praze. Je to část města, kde se ráno mísí vůně pražené kávy a čerstvého pečiva s hlukem tramvají a aut, lidé spěchají do kanceláří, běžci míjejí chodce a teenageři kráčejí se zrakem zabořeným do mobilů.

A uprostřed toho všeho je malý parčík. Několik laviček, pár stromů, kousek zeleně, občas pejskaři a také pár lidí, kvůli kterým většina kolemjdoucích instinktivně zrychluje svůj krok. A pak je tam ona. Na první pohled jedna z nich, ale přesto zcela jiná.

Starší žena v ošuntělém oblečení, s několika igelitkami, které jsou zřejmě jediným jejím majetkem. Tichá, nenápadná, stojící stranou poblíž stromů, jako by se snažila být neviditelná. Nikoho neoslovuje, nic neprodává, o nic neprosí. Prostě tam jen existuje.

Za slunných dní jsem ji několikrát zahlédla sedět na lavičce s knihou v ruce. Když prší, přesune se pod střechu nedaleké tramvajové zastávky. Nikdy jsem ji neviděla s cigaretou, drogami ani s alkoholem.

Jedinou společností jí bývá hejno vrabců, se kterými se občas dělí o pečivo. V těch chvílích připomíná „holubí ženu“ z filmu Sám doma — a vás napadne, že i ona by nejspíš dokázala vyprávět svůj smutný životní příběh. Pokud ne z minulosti, tak z přítomnosti určitě.

Pohled na její oteklé, bolavé nohy mi už nějakou dobu ležel v hlavě a s ním se vracela i myšlenka, že bych jí měla zkusit nějak pomoct. Jen jsem k tomu pořád nenašla dost odvahy. Až když se noční teploty začaly rychle propadat, pochopila jsem, že je čas jednat.

Do papírové tašky jsem sbalila nové vlněné ponožky, rukavice, šálu a pár dalších věcí, které by jí mohly alespoň trochu ulehčit studené dny.

Stála v parčíku, ostatně jako téměř každé ráno. Stejná pozice, stejné ticho, jen ještě víc zkřehlá chladem, který umí zalézt až pod nehty. Chvilku jsem zůstala stát opodál a váhala, jestli to mám udělat. Nakonec jsem si dodala odvahu, pozdravila a na protější lavičku položila tašku se slovy: „To je pro vás.“

Podívala se na mě nepříliš důvěřivě. Jako člověk, který nic neočekává — ani dobro, ani zlo. Ale já jsem o žádné díky nestála, a tak jsem se jen otočila a vydala se svým směrem. Po několika krocích jsem zahlédla, jak do tašky nesměle nakukuje. A v koutcích rtů se jí mihnul malý úsměv.

Vůbec nic o té ženě nevím. Netuším, proč je na ulici, jestli má někoho blízkého, kdo by o ni stál, ani zda ona sama by na svém životě něco měnila. A nevím ani to, jestli jsem jí ten den alespoň trochu ulehčila. Možná ano. Ale jisté je, že ona změnila ten můj.

A snad jí náramek s malinkým křížkem, schovaný v tašce mezi věcmi, přinese aspoň kousek štěstí.

Autor: Iva Rudá | úterý 18.11.2025 10:01 | karma článku: 7,60 | přečteno: 71x

Další články autora

Iva Rudá

Nikdy nevěř, že v obchodě nepotřebuješ košík

Existují ženy, které jdou do obchodu pro jednu věc a vrátí se přesně s tou jednou. A pak existuju já.

16.11.2025 v 1:13 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Moje vystoupení z klubu hodných holek

Vstupní podmínky byly jednoduché: říkej „ano“ všem a všechno zvládni s úsměvem. Jenže jednou přišel den, kdy jsem si ten klub přestala chtít platit.

14.11.2025 v 22:04 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...
13. listopadu 2025  12:46

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...
18. listopadu 2025  12:22

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...

Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp (13. listopadu 2025)
18. listopadu 2025  10:44,  aktualizováno  12:05

Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o...
18. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno 

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...

Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

ilustrační snímek
18. listopadu 2025  11:49

V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...

Iva Rudá

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 25x
Píšu, protože mě baví sdílet myšlenky a pohledy na svět, a doufat, že se najde někdo, koho to bude bavit číst :)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.