Prázdné hnízdo
Stojím v tichu, které sem vstoupilo místo dětského hlásku, a pozoruju postel, poličku s legem, knihy… všechno tak, jak kdysi bývalo, jen ten malý člověk mezitím vyrostl a odletěl. Listuji vzpomínkami jako starým albem, a vybavuji si dobu, kdy byl svět menší, jednodušší a vešel se do mé náruče.
Vstupuji dovnitř a prsty jen tak mimoděk přejedu po hraně stolu, u kterého kdysi trénoval svá první písmenka. Jakoby to bylo včera — s jazýčkem vyplazeným soustředěním, s tužkou, kterou neobratně svíral mezi prsty. A já mu pokaždé říkala, že na tom vůbec nezáleží, že na všechno má čas. A pak… jako by ten čas někdo postavil na lyže. Najednou tu zůstal jen stín malých ručiček a v šuplíku pár zažloutlých obrázků, které kdysi přinesl ze školky „pro maminku“. Kolikrát jsem je chtěla uklidit, a nikdy jsem to neudělala — možná jsem podvědomě věděla, že jednou budou to jediné, co tu po tom malém světě zůstane.
Sedám si na okraj postele, která už roky neroste s ním. Vzpomínám, jak tu ležel s horečkou a plakal, že ho bolí ouško, a já mu slibovala, že do rána to přejde. Tak moc jsem se bála, že tyhle bezesné noci nikdy neskončí — že budu navždycky běhat se lžičkou sirupu a studeným obkladem. A ani nevím, kdy se to stalo, kdy tyhle noci zmizely. Už nebylo potřeba hladit čelo, obvazovat kolínko, hlídat každý krok. Najednou se do té malé postýlky už nevešel.
Na komodě stojí hrnek, který dostal k patnáctinám. Tehdy se tvářil, že je mu to jedno, ale uši mu malinko zčervenaly. Pamatuju si ten zápas mezi pubertou, která chtěla být drsňák, a dětským zbytkem někde uvnitř, který byl pořád rád, že má něco „jen od mámy“. Trvalo to sotva pár let a v pokoji z té doby zůstaly jen tiché ozvěny úšklebků místo odpovědí, prudce zabouchnutých dveří nebo pozdně večerního ‚promiň‘.
A pak přišel den, kdy si balil věci. Vzpomínám, jak se mi snažil nenápadně dát prostor — možná proto, aby se vyhnul pohledu, který by ho mohl zlomit víc než všechny maturity světa. A já si uvědomila, že toto není konec. Jen další kapitola, která se bude psát někde jinde. Nejspíš si ani nevšiml, že jsem mu při odchodu jemně srovnala límec — naposledy. Drobná mateřská reflexe, která odmítla zmizet, i když on už přerostl všechny rámy dveří v tomhle bytě.
Opouštím pokoj, kde kdysi začínal svět. Zhasínám světlo, zavírám dveře a vím, že ten svět je pořád všude kolem. Už ne jako dítě, ale jako někdo, komu jsme dali kořeny dost pevné, aby se mohl odrazit. A křídla dost velká, aby se nebál letět.
A snad proto mě ten pokoj pořád tolik dojímá. Ne proto, že je prázdný. Ale protože dál vypráví příběh, na který můžu být pyšná.
Iva Rudá
Praha do šály zahalená: první mrazivá rána
Zima letos přitvrdila tak náhle, že si toho lidé všimli až ve chvíli, kdy jim cestou do práce začaly tuhnout řasy.
Iva Rudá
Tajemství opuštěných zahrad
Nechej se vtáhnout do příběhů starých zahrad — těch, které čas umlčel, ale neodsunul do zapomnění. Míst, kde ticho není prázdné, a kde i obyčejné věci nesou ozvěnu toho, co kdysi bývalo důležité.
Iva Rudá
Kočičí kavárny – prostor, který hladí duši
Někde mezi vůní kávy a tlumeným světlem lampiček existují místa, kde člověk nezůstává sám, ani když nestojí o lidskou společnost. Místa, kde se svět zpomalí, protože rytmus života tam určují ti, kteří nikam nespěchají — kočky.
Iva Rudá
Poklidná sobota? Možná v příštím životě
Ještě v pátek si člověk myslí, že sobota bude dar. Takový ten hebký, měkoučký balíček s růžovou mašlí, uvnitř kterého je klid, káva a minimálně deset hodin spánku.
Iva Rudá
Karlův most: vítej v koloně bez aut
Karlův most má zvláštní schopnost: vtáhne tě do svého klidu, i když kolem tebe proudí tisíce lidí. Stačí pár kroků a už kráčíš v tempu, které neurčuješ ty.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí
V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5000 metrů čtverečních....
Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně tři lidé
První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli...
Na Česko se snesla sněhová nadílka. Situaci na silnicích komplikuje i ledovka
Sledujeme online Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě...
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají
Sledujeme online USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve...
- Počet článků 10
- Celková karma 11,20
- Průměrná čtenost 168x