Odchod Patrika Hezuckého nám nastavil zrcadlo

Když odejde někdo veřejně známý, nezůstane jen smutek — ale i prázdno plné otázek. V něm pak rychle vznikají různé teorie a „pravdy“. Ne proto, že jsme zlí, ale protože nejistota bolí víc než příběh, kterému jsme ochotni uvěřit.

Smrt Patrika Hezuckého zasáhla veřejnost silněji, než by možná kdokoli čekal.

Je to zvláštní. Když zemře někdo neznámý, přejdeme to.
Když ale odejde někdo, jehož hlas nás provázel roky, najednou se díváme jinak. Jako by zmizel někdo z obýváku.

A pak přijde diagnóza — agresivní, nejasná, neodvratitelná, krutá — a my stojíme proti něčemu, co neumíme pojmout.

A protože prázdno bolí, zaplníme ho teoriemi.

Hledání viníka je naše obrana.

Nechceme slyšet, že rakovina může potkat i mladého, úspěšného, známého člověka. Že může přijít rychle. Bez varování. Beze smyslu.

Tak hledáme jinou odpověď. Takovou, která dovolí říct:
„Já nejsem ohrožený — když se vyhnu tomu, čemu věřím, že za to může.“

Možná očkování. Možná léky.
Možná cokoli, co lze vyříznout ze života jako preventivní oběť bohům osudu.

Jenže skutečnost je často mnohem méně poetická a mnohem krutější.

Někdy je životní styl jen kombinací volby a náhody.
Někdy tělo selže bez logiky.
Někdy je konec rychlý, protože takový svět prostě je.

A článek, který vzniká, není o Patrikovi. Je o nás.

O našem strachu. O naší potřebě mít vše pod kontrolou.
O tom, jak technicky všemocní jsme — a jak hodně biologicky zranitelní.

Smrt známého člověka je zrcadlo.
A my se v něm díváme na vlastní křehkost.

Možná proto vznikají ty „pravdy“.
Možná proto potřebujeme najít důvod — jakýkoli.

Ne proto, abychom pochopili, proč zemřel on.
Ale abychom věřili, že neumřeme my.

Autor: Iva Rudá | pondělí 8.12.2025 19:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

Iva Rudá

Malý gentleman nebo slušně vychovaný kluk?

Ze všech rychlých zastávek dne občas jedna zůstane — ne proto, že byla výjimečná, ale protože byla lidská.

8.12.2025 v 10:00 | Karma: 12,50 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

Jen malý dotaz. A hodina života pryč.

Potřebuji vyřídit jednu drobnou věc. Minutu. Možná třicet vteřin. Zavolat na pojišťovnu, položit úplně jednoduchou otázku, dostat odpověď, rozloučit se. Věřím tomu. Jsem naivní, ale věřím.

7.12.2025 v 9:00 | Karma: 33,52 | Přečteno: 2023x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

Já, IKEA.

IKEA není jen obchod. Je to prostor, ve kterém se v nás tiše rodí představa domova — sladěná, uklidněná, možná až snová.

6.12.2025 v 8:30 | Karma: 9,90 | Přečteno: 284x | Diskuse | Kultura

Iva Rudá

Když hlava odmítá spát

Jsou večery, kdy už padáš únavou a tvůj jediný cíl je pořádně se vyspat. Jenže mozek má jiné plány. Spustí vlastní noční inventuru a ty můžeš jen doufat, že ho to brzy přestane bavit.

4.12.2025 v 7:30 | Karma: 15,25 | Přečteno: 201x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Od pohádky k pyroshow: český čert vs. Krampus

Mikuláš, čert a anděl bývala česká klasika. A pak dorazila alpská delegace jménem Krampus a rázem je z prosince divadlo, které tu nikdo neobjednal, ale všichni ho sledují.

3.12.2025 v 9:30 | Karma: 10,09 | Přečteno: 181x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Turnov kvůli novele zákona o pyrotechnice zrušil tradiční novoroční ohňostroj

ilustrační snímek
8. prosince 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Turnov v Českém ráji nebude pořádat na Nový rok tradiční ohňostroj. Důvodem je zařazení odpaliště v...

Pochod mezi pastvinami. Jak mě na pražské „Vueltě“ předběhla i chrchlající koza

Spolek Pražská pastvina spolu s dobrovolníky hnal stádo koz na novou pastvinu.
8. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Pražským Zlíchovem se nese mečení a cinkání. Z místní vyhlídky právě vyráží netradiční pochod....

Počet případů respiračních viróz v Královéhradeckém kraji stoupl o tři procenta

ilustrační snímek
8. prosince 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

V Královéhradeckém kraji vzrostl minulý týden počet akutních respiračních viróz včetně chřipky...

Mendelova univerzita v Brně spouští vzdělávací program pro středoškoláky

ilustrační snímek
8. prosince 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Středoškoláci mohou od příštího roku zažít prostředí Mendelovy univerzity v Brně ještě před tím,...

Iva Rudá

  • Počet článků 25
  • Celková karma 13,18
  • Průměrná čtenost 298x
Píšu už roky. Kdysi na "vedlejšák" pro pár webů, dnes hlavně proto, že mě to těší. A protože doufám, že se tu a tam najde někdo, komu udělá radost to číst :)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.