Odcházím (povídka)
Ruce položené tak, jako by si chtěli ponechat svůj vlastní prostor. Ne velký, jen takový, který nedovolí prstům, aby se dotkly. Čaj chladl — stejně jako vztah.
„Možná bude dnes pršet,“ řekla ona, jen proto, aby nemlčela.
„Možná,“ odpověděl on, aniž by se zamyslel.
Jeho jediné, tak pronikavě prázdné slovo jí stačilo k utvrzení toho, čeho se už dlouhou dobu bála. Z ticha mezi nimi se stala hmatatelná hranice.
Ochutnal čaj, i když už byl vlažný. Bylo mu to jedno. Nic z toho, co mu kdysi vadilo, už dávno nepovažoval za důležité. Díval se do hrnku, jako by v něm hledal odvahu. Nevypadal rozzlobeně ani zraněně.
Spíš rozhodnutě.
A to ji děsilo nejvíc.
Všimla si jeho až příliš klidných pohybů. Takových, které člověk dělá až ve chvíli, kdy už nemá co ztratit. Nesnažil se vyhýbat konfliktu a nestál ani o blízkost.
„Dáš si marmeládu?“ zeptala se tiše, i když věděla, že její marmeládu už dávno nejí.
„Ne,“ řekl podivně měkce.
Ta měkkost ji bodla víc než samotné odmítnutí.
Kdysi dokázala z jeho hlasu poznat všechno: únavu, radost, podráždění.
Dnes v něm slyšela jen vzdálenost.
Sledovala ho, jak přesně, pečlivě a pomalu krájí chleba. Takhle se chová někdo, kdo ví, jak důležitá je ta chvíle. Ne proto, že by ji chtěl zachránit.
Ale proto, že si v sobě připravuje prostor pro slova, která brzy řekne.
„Odcházím,“ oznámil.
Nebyla v tom žádná omluva. Jen konstatování. A možná zkouška.
„Dobře,“ řekla.
A samu ji překvapilo, jak samozřejmě to znělo.
Zvedl oči. Poprvé toho rána se na ni opravdu podíval.
Byl to pohled člověka, který se chystá udělat krok, jenž už dlouho odkládal.
Ne s nenávistí.
Ale s unavenou jistotou.
A jí došlo, že už se nedívá na muže, který ještě váhá.
Dívá se na někoho, kdo už odešel — jen ještě stojí ve dveřích.
Bolelo ji to tak, že musela sklopit zrak. Ne proto, že by byla slabá.
Ale protože pochopila, že by to s ním stejně nic neudělalo.
Dopil zbytek čaje. Postavil hrnek na stůl s přesností, která působila cize.
Jako by si hlídal každý zvuk, který vydá.
Jako by už vůbec nebyl součástí tohoto domova.
„Měl bych jít,“ řekl nakonec.
Byla to nejtišší věta, jakou kdy pronesl.
A zároveň ta nejjasnější.
Nechala ho projít kolem sebe bez doteku, bez otázky, bez prosby.
Dveře se zaklaply a do místnosti vstoupilo jiné ticho — těžší, ale poctivější. Ticho, ve kterém se už nikdo nesnaží předstírat, že možná ještě existuje naděje.
Opřela se o židli, položila ruce na stůl a nechala si tu nemilosrdnou pravdu projít tělem:
On už nepatří do jejího příběhu.
A přesto se v ní ozval hlas, který nebyl připravený pustit ho:
„Třeba si to ještě rozmyslí…“
Ne proto, že by tomu věřila.
Ale protože zaklapnutím dveří se láska ze srdce neztratí.
Trvalo týdny, než pochopila, že v sobě drží někoho, kdo o to už dávno ztratil zájem.
A dlouhé měsíce, než si dovolila přiznat, že nejtěžší není to, že odešel.
Nejtěžší je přestat doufat, že se vrátí.
Iva Rudá
