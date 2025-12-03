Od pohádky k pyroshow: český čert vs. Krampus
V českém prostředí byl čert vždycky pohádková postava, nikdy ne démon z Alp. Umouněný od sazí, v kožichu po dědovi, na nohách staré boty a řetěz, který cinkal hlavně proto, že byl už dvacet let zamotaný.
Čert tady nikdy nebyl od toho, aby budil noční můry. On jen „výchovně strašil“ a maximálně způsobil, že děti na chvíli odložily křik a přestaly se prát o linecké. V mnoha domácnostech se až nápadně podobal tatínkovi, strýci, nebo sousedovi z 1. patra, který stejně o dvacet minut později přišel na svařák.
A pak — skoro ze dne na den — se v ulicích objevili Krampusové. Třímetroví rohatí démoni, co vypadají, jako by právě utekli z natáčení temné fantasy a cestou se stavili pro litr benzínu na ohnivé efekty.
Nabízí se tedy otázka:
Jak se tahle apokalyptická parta ocitla u nás, mezi papírovými košíčky s pamlsky a dobráckým Mikulášem z paneláku?
Odpověď je jednoduchá a vlastně i trochu logická:
žijeme v době zážitků.
Krampus je vizuální, dramatický, „instagramový“. Je to adrenalin zabalený do folklóru. A v éře, kdy se tradice často proměňují spíše ve fotogenické eventy než skutečné rituály, se Krampus do takové hry dokonale hodí.
Navíc jsme jako Češi fascinovaní vším, co působí „víc drsně“ než ta mírumilovná verze našich někdejších domácích zvyků. Takže zatímco Mikuláš klepe na dveře a šeptá „Máme tady balíčky pro hodné dětičky“, Krampus stojí u ohně a řve tak, že slyšíš i vlastní a dávno zapomenuté hříchy z první třídy.
Krampus je prostě produkt globalizace, turismu a popkultury a zároveň odpověď na potřebu moderního člověka cítit při adventu i něco jiného než jen každoroční stres z dárků.
Náš čert byl domácí folklor.
Krampus je show.
A to je důvod, proč se sem dostal:
protože show dnes frčí víc než zamlžené brýle a umouněné tváře našich kluků z paneláku, co dělali čerty od nepaměti.
A tak jsme si zvykli, že když se řekne „čert“, už nás nenapadne táta v kožichu po dědovi, ale potvora s metrovými rohy a ochotou zapálit půl náměstí.
Život jde dál. Jen je to celé o chlup hlučnější. Doslova.
Iva Rudá
Co bychom dělali, kdyby nebyly mobily
Žijeme v době, kdy si lidé v tramvaji raději povídají se svými telefony než sami mezi sebou. Co by se asi stalo, kdyby tyhle malé krabičky jednoho dne zmizely?
Iva Rudá
Narozeninový dárek, který mě vzal dál, než jsem čekala
Narozeninový večer, během kterého jsem prošla kus Evropy — a ani jsem nemusela opustit zimní Prahu...
Iva Rudá
Chceš mít chvíli klid? Zavři se na WC
Měla to být krátká oddechová pauza po x hodinách strávených v kanceláři, kde mluvili úplně všichni — a nejvíc ti, co by měli být raději zticha. Den blbec.
Iva Rudá
Čtyřicet let poté
Pozvánka na sraz se základkou po čtyřiceti letech otevřela dveře ke vzpomínkám, které byly roky zavřené. A přinesla i jednoduché dilema: jít, nebo nejít?
Iva Rudá
Když je práce doma a domov v práci
Tepláky jako dress code, kafe jako zaháněč nudy a pocit, že člověk nemusí, když nechce. Takto si mnozí představují home office. Realita je ale daleko, daleko „lepší“.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Okamurův druhý den v Bratislavě. Jedná s šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska
Předseda Sněmovny Tomio Okamura druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Slovenska. V Bratislavě ve...
Hledaný muž napadl bývalou partnerku a ujížděl policii. Zastavil ho až strom
Až náraz do stromu definitivně zastavil úprk celostátně hledaného muže, který v sobotu po 22....
Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině
Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu...
Zničili jsme skupinu českých žoldáků, tvrdí Rusové. Propaganda, reaguje ministerstvo
Ruské ozbrojené síly tvrdí, že zničily skupiny vojáků z České republiky a Polska v ukrajinské...
Prodej, rodinný dům 4+2, garáž, dílna, Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní
Školní, Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
4 500 000 Kč
- Počet článků 20
- Celková karma 12,14
- Průměrná čtenost 223x