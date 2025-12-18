O vánočním stromečku a jiných rodinných dohodách
Jako každý rok jsme se i letos shodli, že se opět neshodneme. Otázka vánočního stromečku totiž není jen o stromku. Je o představách, vzpomínkách a o tom, kdo si co pamatuje z loňska trochu jinak, než se to opravdu stalo.
Já mívám každoročně stejnou představu – živý stromek. Protože voní.
Syn by byl raději pro plastový, protože umělé jehličí nepíchá. A on je přece ten, kdo pak musí nedobrovolně podstupovat umisťování živého pichlavého monstra do stojanu.
Dcera má jasno v tom, že stromek musí být především „hezkej“.
A všichni dohromady bychom byli nejraději, kdyby se nějakým zázrakem objevil doma sám. Postavený, rovný a ideálně už i ozdobený.
Letos jsme se rozhodli pro kompromis. Tedy pro stromek, který nesplňuje úplně přesně představy nikoho z nás, ale všichni jsme ochotni se tvářit, že je vlastně docela fajn.
Cesta stromku domů bývá pravidelně malým logistickým výkonem. Když stojí venku, vypadá menší. Jakmile se ale dostane do bytu, naroste. Ne výškou, ale objemem. Najednou je všude. V chodbě, v obýváku, v kuchyni – a klidně i v koupelně. Jehličí se začne chovat jako třpytky. Objeví se na místech, kde absolutně nechápeš, jak se tam mohlo dostat.
Usadit stromek do stojanu je rovněž kapitola sama pro sebe. V tu chvíli se ukáže, kdo má přirozený smysl pro rovnováhu a kdo jen opakuje větu „to se potom srovná“. Nesrovná. Nikdy. Ale naučili jsme se s tím žít.
Zdobení probíhá v duchu rodinné demokracie, která sice má k ideálu daleko, ale nějak to prostě funguje. Mužská část rodiny se ho odmítá účastnit s tím, že není důležité, co je na stromku, ale co bude pod ním. Zbývá tedy naše holčičí duo. Já se svými „strašně zastaralými názory“, jak má stromek vypadat, a dcera, která chce moderní basic styl, hlavně dokonale barevně sladěný.
Moje památka z dětství – starý stříbrno-červený sněhuláček s odštíplým kouskem klobouku a odřeným černým nosem – se do toho jejího konceptu absolutně nehodí. Je krásný, ale prý by měl jít raději zpátky do krabice, aby se mu náhodou něco nestalo. Kapituluju. Přenechávám zdobení výhradně dceři.
Výsledkem je opravdu designový skvost. Jeho fotka by obstála i v katalogu Ikea. Tedy pokud by se stihla pořídit rychle.
Je tu totiž ještě jeden člen rodiny – náš bengálský kocour Tigi. Ten má k vánočnímu stromku velmi osobní vztah. Nevidí v něm symbol Vánoc, ale výzvu. Leze, zkoumá, testuje pevnost ozdob i našich nervů. Je pevně přesvědčený, že stromek jsme tu postavili především pro jeho potěšení.
Bengálské kočky totiž nejsou žádní povaleči. Po svých divokých předcích mají v sobě hluboce zakódované jednoduché pravidlo: na co můžu, na to vyšplhám. A vánoční stromek je z tohoto pohledu naprosto ideální objekt. Vysoký, zajímavý, plný pohyblivých věcí a navíc umístěný přímo na očích.
Zatímco kočičí slečny bývají lehké, elegantní a málokdy co shodí, kocouři jsou jejich přesným opakem. Shodí naprosto všechno. S přehledem. Bez výčitek. Můžeme nadávat, můžeme křičet, můžeme vysvětlovat, můžeme domlouvat. Pokud bengálce znáte, pak asi víte, že to jsou velmi komunikativní kočky, které za všech okolností mívají poslední slovo. Hlasité. Většinou hodně hlasité a opravdu definitivní.
S bengálcem boj o konečné slovo nikdy nemáte šanci vyhrát. Můžete ale kapitulovat a postupně ze stromečku sundávat to, co on považuje za hračku. Za ty dva roky, co ho máme, už víme, že jakmile se Tigi stromku nabaží, přestane ho zajímat. Do té doby probíhá jen takové tiché vyjednávání. My postupně odděláváme ze stromečku to, co se mu nelíbí, a čekáme, až bude se svým dílem spokojený.
Vloni to trvalo jeden den.
Předloni dva.
Letos zatím čekáme. Zkušenost nás ale naučila, že nakonec vždycky stromek přežije. A my taky. A svátky budou takové, jaké být mají. Až někdy v únoru najdeme poslední zakutálenou ozdobu za skříní, budeme mít definitivní jistotu, že Vánoce opravdu skončily.
Iva Rudá
O vánočním cukroví a jiných sladkých omylech
Někdo peče tři plechy cukroví. Věrka peče tak nějak... všechno. A já musím uznat, že sledovat její vánoční přípravy patří k mým nejoblíbenějším prosincovým rituálům.
Iva Rudá
O schovávání vánočních dárků a jiných logických omylech
Máte doma „bezpečná místa“, kam ukládáte důležité věci? Já ano. Jenže některá jsou tak dokonale promyšlená, že je nakonec nenajdu ani já sama. A přesně tak vzniklo moje loňské vánoční dobrodružství.
Iva Rudá
O vánočních přáníčkách a jiných komických tragédiích
Klasické vánoční přání vypadá jednoduše. Několik předtištěných slov, jedna obálka, známka, hotovo. Jenže ve chvíli, kdy se pokusíte dát dohromady pár vlastních vět, zjistíte, že to dá víc námahy, než by člověk čekal.
Iva Rudá
O balení dárků a jiných rodinných iluzích
V některých rodinách se dárky balí jako umělecká díla. V jiných se jen doufá, že balení přežije do Štědrého dne. Já patřím ke druhé skupině — a tohle je příběh o tom, jak jsem se s tím pokusila něco udělat.
Iva Rudá
Přehnaná očekávání Vánoc: neničí nás svátky, ale představy o nich
Svátky patří mezi nejvíce stresová období roku. Kombinace očekávání, změn, rodinných rolí a nevyřčených emocí dokáže člověka dostat na hranu. Co s tím? A proč to není naše vina?
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus
Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na...
Koledy a setkání pod noční oblohou
Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro...
U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující
Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s...
Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka
Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli...
Prodej rodinného domu 6+1 s pozemkem o výměře 609 m2, obec Červenka
Nádražní, Červenka, okres Olomouc
3 500 000 Kč
- Počet článků 32
- Celková karma 13,04
- Průměrná čtenost 315x
Ze všech dosavadních příležitostí si nejvíc vážím té, kdy jsem mohla napsat text pro dokumentární projekt věnovaný Karlu Gottovi.