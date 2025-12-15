O vánočním cukroví a jiných sladkých omylech
Už dávno jsem se naučila nepřehánět to s vánočním cukrovím.
I u nás ale bývaly doby, kdy z původního předsevzetí „letos fakt maximálně pět druhů“ vzniklo množství, které by s přehledem uživilo celou rodinu, sousedy, našich šest slepic a možná i menší dětský tábor.
A to ještě nepočítám „malé ochutnávky“, které mi každoročně nosí sousedka, kamarádka Věrka, bývalá tchyně a občas i někdo, u koho si nejsem úplně jistá, odkud ho vlastně znám.
Věrka, moje dobrá kamarádka, žije v úplně jiném vánočním vesmíru. S železnou pravidelností rok co rok slavnostně prohlašuje, že letos peče jen tři druhy. Maximálně pět. Jen aby to doma vánočně zavonělo.
A pokaždé to pronese tak přesvědčivě, že by jí to člověk málem uvěřil.
Jenže Věrka je přesně ten člověk, co vidí obrázek cukroví — a už vytahuje mísu. A v přímé úměře k tomu, jak na internetu těch fotek přibývá, roste i její repertoár. Peče své osvědčené klasiky a k nim vždy přidá pár experimentů. „Jen pár kousků na ochutnání,“ říká. Jenže „pár kousků“ se u ní obvykle překládá jako „pár plechů“.
Letos mi volala už první adventní neděli, že má hotové těsto na perníčky. „To se musí pořádně uležet,“ oznámila tónem člověka, který přesně ví, co dělá. A když už byla v pracovním tempu, rovnou připravila i těsto na vanilkové rohlíčky a linecké. „Tahle trojka u nás mizí jako první,“ vysvětlovala. „Ale tím letos končím. Opravdu.“
Říkala to přesně tím hlasem, kterým se oznamují věci, jimž nevěří ani ten, kdo je pronáší. A pak jen tak mimoděk dodala, že aby náhodou nepochybělo, udělala všechno rovnou z dvojnásobných dávek.
O pár dní později mě požádala, jestli bych jí nesehnala recept na to skvělé ořechové cukroví, které peče moje bývalá tchyně.
Co bych pro kamarádku neudělala — a tak jsem jí druhý den poslala rovnou tři recepty. Tchyně si totiž nebyla jistá, který druh má Věrka na mysli, a tak poslala všechny, ať si z nich vybere. Odezvou bylo vřelé poděkování a hned nato odkazy na pět „úžasně vypadajících“ vánočních delikates, které pekly holky na internetu. „Ale ne, to já určitě dělat nebudu,“ psala mi. „Jen se mi líbily. Kdybys třeba ty chtěla zkusit.“ Nevím proč, ale měla jsem silné podezření, že Věrka už mezitím nahřívá troubu.
Do Vánoc zbývá ještě deset dnů a stav Věrčina cukroví je aktuálně osmnáct druhů. A jsem si skoro jistá, že přibudou ještě kokosky, pusinky, marokánky a pár nepečených experimentů.
A přesně taková Věrka je. Laskavý člověk s dobrým srdcem, který nechce dopustit, aby u nich doma někdy něco chybělo. Kdyby náhodou někdo z rodiny, sousedů nebo i náhodných kolemjdoucích zatoužil po kousku cukroví, Věrka je připravená. Její připravenost má podobu plných krabic, misek, táců a občas i improvizovaných úložišť, o kterých se dozví jen ten, kdo omylem otevře nesprávnou skříňku. Věrka je prostě nezmar — typ člověka, který s úsměvem tvrdí, že „letos peče málo“, ale v hlavě už sepisuje, komu připraví výslužku: dětem, rodičům, kolegyním, kamarádkám, sousedce, která „to má letos těžké“, a samozřejmě i mně. A to i přesto, že jí už roky opakuju, ať si se mnou nedělá starosti.
Věrku prostě nezměníš. A vlastně je to dobře.
A já? Já letos peču své skromné dva druhy.
Ale kdyby náhodou nevyšly… mám jistotu.
Věrka má rezervy pro půl okresu.
Iva Rudá
O schovávání vánočních dárků a jiných logických omylech
Máte doma „bezpečná místa“, kam ukládáte důležité věci? Já ano. Jenže některá jsou tak dokonale promyšlená, že je nakonec nenajdu ani já sama. A přesně tak vzniklo moje loňské vánoční dobrodružství.
Iva Rudá
O vánočních přáníčkách a jiných komických tragédiích
Klasické vánoční přání vypadá jednoduše. Několik předtištěných slov, jedna obálka, známka, hotovo. Jenže ve chvíli, kdy se pokusíte dát dohromady pár vlastních vět, zjistíte, že to dá víc námahy, než by člověk čekal.
Iva Rudá
O balení dárků a jiných rodinných iluzích
V některých rodinách se dárky balí jako umělecká díla. V jiných se jen doufá, že balení přežije do Štědrého dne. Já patřím ke druhé skupině — a tohle je příběh o tom, jak jsem se s tím pokusila něco udělat.
Iva Rudá
Přehnaná očekávání Vánoc: neničí nás svátky, ale představy o nich
Svátky patří mezi nejvíce stresová období roku. Kombinace očekávání, změn, rodinných rolí a nevyřčených emocí dokáže člověka dostat na hranu. Co s tím? A proč to není naše vina?
Iva Rudá
Malé černé – šaty, které nezmizely ani za sto let
Nadčasové, elegantní, univerzální. Malé černé jsou módním fenoménem, který přežil celé století trendů. Jak je možné, že tak jednoduché šaty stále vládnou večírkům, kancelářím, šatním skříním i červeným kobercům?
- Počet článků 31
- Celková karma 12,99
- Průměrná čtenost 315x
Ze všech dosavadních příležitostí si nejvíc vážím té, kdy jsem mohla napsat text pro dokumentární projekt věnovaný Karlu Gottovi.