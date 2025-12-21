O vánočních tradicích a jiných rodinných rituálech

Vánoce se skládají z drobných zvyklostí, které se rok co rok opakují. Ne proto, že by byly dokonalé, ale proto, že jsou naše. A právě proto se k nim tak rádi vracíme.

Vánoční tradice se u nás dodržují hlavně proto, že se to tak dělalo vždycky. Některé dodržujeme s lehkým úsměvem, jiné zarytě a bez kompromisů. A u několika si už ani nejsme jistí, jak se do našeho života vlastně dostaly. Zpochybňovat je na Štědrý den by ale bylo zbytečné riziko. Vánoce nejsou ideální čas na revoluci.

Každý rok si dávám za cíl utrhnout barborku. A pokaždé na to zapomenu. Barborka je takový zvyk s velkým potenciálem, který se u nás zatím nikdy nepodařilo naplnit. Vím, co symbolizuje, vím, kdy se má trhat, vím, co by se mělo stát… a tím to končí. Pokaždé to nějak zapadne. Tak snad příští rok. Jako ostatně každý rok.

Rituály, které mají své pevné místo a o kterých se nediskutuje, přicházejí se Štědrým dnem. Třeba krájení jablíčka. Rozkrajuji ho skoro denně a hvězdička je tam pokaždé. Tři sta šedesát pět dní v roce, tři sta šedesát pět hvězdiček. Přesto ten večer stojíme kolem stolu a sledujeme půlení jablka s napětím, jako bychom ho viděli poprvé v životě. Vánoce mají zvláštní schopnost tvářit se dramaticky i tam, kde je výsledek předem známý.

Co se u nás naopak dodržuje bez výjimky, je nevstávání od štědrovečerní večeře. To je tradice, kterou prosazuju od nepaměti s lehce autoritativním tónem. Všichni sedí. Nikdo nikam nechodí. Zapomněl sis něco? Smůla. Potřebuješ si odskočit? Vydržíš. To má u nás statut zákona a všichni, kdo se mnou u stolu sedí, to dobře znají. Možná už nikdo přesně neví, co by se stalo, kdyby někdo vstal, ale raději to nezkoušíme. Některé věci je zkrátka lepší nepokoušet.

Zvoneček, který oznamuje příchod Ježíška, zazvoní každý rok spolehlivě. A to i přesto, že už dávno nikdo z nás na Ježíška nevěří. Ale to nevadí. Ten zvuk tam patří. Je to přechod mezi „ještě před chvílí“ a „už je to tady“. Kdyby nezazvonil, bylo by to divné. Něco by chybělo.

Pod talířem už pár let neleží šupina. Ta se cestou životem někde vytratila. Nahradily ji drobné mince, které mají stejnou funkci, jen jsou praktičtější. Šupina se špatně skladuje, mince se dají rychle utratit. A děti to od určitého věku ocenily víc než rybí suvenýr. Tradice se tak nenápadně zmodernizovala, aniž by tím utrpěla její podstata. Pořád je tam něco, co má znamenat hojnost. Jestli to ale opravdu funguje, netuším. Pro jistotu to každoročně ještě pojišťujeme novoroční čočkou.

Docela praktická se mi zdála tradice házení botou přes rameno. Když špička míří ke dveřím, znamená to svatbu. Řekla bych, že už jsem snad vyházela celý botník. Buď tenhle zvyk nefunguje, nebo mám boty s mizerným orientačním smyslem.

Kamarádka si to ještě pojistila klepáním pantoflíčkem na kurník, aby se zjistilo, odkud ženich přijede. Přiznám se, že vůbec netuším, jak by to ten kurník mohl poznat. Každopádně to u nás řešit nemusíme. Kurník nemáme.

Mojí každoroční stálicí je Popelka na Štědrý den. Ta zkrátka být musí. Znám ji slovo od slova, záběr od záběru, a přesto mám pocit, že kdybych ji ten rok neviděla, Vánoce by byly v ohrožení. Když už ne obrazem, tak aspoň zvukem. Ty krásné melodie k tomu dni prostě patří.

A tak se na tyhle Vánoce těším stejně jako na všechny předchozí. Na ty drobnosti a zvyky, které se každý rok opakují, i když o nich občas tvrdíme, že už je vlastně nepotřebujeme. Na chvíle, kdy nikdo nikam nespěchá, kdy se i svět na okamžik zpomalí a kdy je dovoleno být zase tak trochu dítětem. A na to, že jsme spolu. Všichni už sice žijeme své vlastní životy, ale tohle se stalo naší rodinnou tradicí. A doufám, že to tak zůstane ještě hodně dlouho.

Autor: Iva Rudá | neděle 21.12.2025 9:30 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Iva Rudá

O předvánočních nákupech a jiných existenčních jistotách

O tom, proč se před Vánoci zásobujeme potravinami, jako by se chystal konec světa – a proč nás plná lednice uklidňuje víc než adventní svíčky.

20.12.2025 v 8:30 | Karma: 8,24 | Přečteno: 119x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

O vánočním úklidu a jiných marných snahách

Předvánoční úklid je disciplína bez šance na vítězství, a přesto se o ni každoročně pokoušíme znovu a znovu.

19.12.2025 v 8:00 | Karma: 10,24 | Přečteno: 121x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

O vánočním stromečku a jiných rodinných dohodách

O tom, proč vánoční stromeček nikdy není jen stromek, ale i zrcadlo rodinného života, vzpomínek a drobného domácího chaosu.

18.12.2025 v 8:00 | Karma: 7,38 | Přečteno: 105x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

O vánočním cukroví a jiných sladkých omylech

Někdo peče tři plechy cukroví. Věrka peče tak nějak... všechno. A já musím uznat, že sledovat její vánoční přípravy patří k mým nejoblíbenějším prosincovým rituálům.

15.12.2025 v 8:00 | Karma: 14,01 | Přečteno: 206x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

O schovávání vánočních dárků a jiných logických omylech

Máte doma „bezpečná místa“, kam ukládáte důležité věci? Já ano. Jenže některá jsou tak dokonale promyšlená, že je nakonec nenajdu ani já sama. A přesně tak vzniklo moje loňské vánoční dobrodružství.

14.12.2025 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Iva Rudá

  • Počet článků 35
  • Celková karma 12,66
  • Průměrná čtenost 298x
Píšu už mnoho let. Psaní je pro mě způsob, jak zachytit to, co v běžném životě často uniká pozornosti — ať už jde o vážnější témata, paradoxy všedních dnů nebo obyčejné momenty, které si říkají o nadsázku. Ráda střídám žánry podle toho, co si téma samo řekne.
Ze všech dosavadních příležitostí si nejvíc vážím té, kdy jsem mohla napsat text pro dokumentární projekt věnovaný Karlu Gottovi.

