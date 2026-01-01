Nový rok na Novém Světě

První leden bývá jiný než ostatní dny v roce. Člověk se rozhlíží, přemýšlí a nespěchá. Tenhle text vznikl při novoroční procházce starou Prahou.

Ilustrační obrázek – AI

První lednové ráno má v Praze zvláštní atmosféru. Hluk zmizel, šampaňské vyprchalo a lidé stále ještě věří věcem, které si včera večer slíbili. Tramvaje jezdí tišeji, kroky zní dutěji a i Vltava působí, jako by si na chvíli dala pauzu od komentování lidských ambicí.

Část lidí míří za symboly. Na kopce, k vyhlídkám, k místům, odkud je vidět „dál“. Jako by se nový rok dal lépe pochopit z výšky. Já jdu opačným směrem – kousek za Hradčany, do úzké uličky, kde žádný výhled není. Jdu na Nový Svět.

Nový Svět není krásný v běžném slova smyslu a už vůbec není nový. Nízké domky, křivé linie, žádná monumentalita. Tady se kdysi nestavělo proto, aby se obdivovalo. Stavělo se tak, aby se v tom dalo žít. A to je z těch zdí cítit dodnes.

Zatímco nahoře na Hradě se po staletí rozhodovalo, tady dole se čekalo. Na výplatu. Na konec zimy. Na zprávu, že mor tentokrát tenhle dům obešel.

Dnes už to neplatí, ale myšlenky se k minulosti samy vracejí. Stará místa mívají paměť.

Nový Svět byl čtvrtí lidí, kteří pracovali pro moc, i když oni sami nikdy žádnou neměli. Sluhové, řemeslníci, vdovy. Lidé, o kterých se v učebnicích nepíše. Když přišel požár, hořelo to tady jako první. Když přišla válka, nezůstalo tu nic, co by stálo za rabování. A když přišel nový rok, nebilancovalo se. Řešilo se, jestli bude čím topit.

Dnes jsou domy opravené, okna těsní, schody drží. Přesto se tady člověk neubrání pocitu, že stojí na místě, kde se nikdy nezačínalo „s čistým štítem“. Vždycky se vycházelo z toho, co zbylo. Z toho, co se dalo zachránit. Opravit. Udržet.

Kontrast s Hradem je tady nepřehlédnutelný.
Nahoře – kamenná jistota, symbol, lesk, dějiny psané velkými, zlatými písmeny.
Dole – malé domy, nízké stropy, dějiny psané tak, aby si jich nikdo nevšiml.

A přesto:
kolik království zmizelo,
kolik režimů se vystřídalo,
a Nový Svět tu pořád je.

Neproslavený.
Nepovýšený.
Nepřepsaný.

Snad proto tyhle uličky působí tak pokojně. Ne proto, že by tu byl klid vždycky – ale proto, že se tu vědělo, že hluk nic neřeší. Že nový začátek není událost, ale proces. Pomalý, často neviditelný, někdy možná nedůstojný, ale funkční.

Nový rok mívá sklony k patosu. Nutí nás slibovat, plánovat, začínat znovu. Nový Svět si na tohle nehraje. Ne proto, že by dnes žil stejně jako dřív – ale proto, že jeho historie připomíná, jak málo stačilo, aby se některé roky vůbec nedožily jara.

A proto je to dobré místo na první lednovou procházku. Neříká nám, jak máme žít. Jen tiše ukazuje, že svět často držel pohromadě i bez velkých slov a gest.

Na místech, jako je Nový Svět, člověk pochopí, že nový rok není nový život. Je to jen další stránka knihy, kterou píšeme už dlouho.

Autor: Iva Rudá | čtvrtek 1.1.2026 9:30 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Iva Rudá

  • Počet článků 39
  • Celková karma 12,68
  • Průměrná čtenost 304x
Píšu už mnoho let. Psaní je pro mě způsob, jak zachytit to, co v běžném životě často uniká pozornosti — ať už jde o vážnější témata, paradoxy všedních dnů nebo obyčejné momenty, které si říkají o nadsázku.
Profesně se věnuji oblasti zdraví a výživy, což se promítá i do části mých textů.
Ráda střídám žánry podle nálady a tématu.
Ze všech dosavadních příležitostí si nejvíc vážím té, kdy jsem mohla napsat text pro dokumentární projekt věnovaný Karlu Gottovi.

