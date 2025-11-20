Na hřbitově je všechno o něco silnější - smutek, lítost, ale i vděčnost
Na hřbitov jsem dorazila pozdě.
Dušičky už dávno skončily, většina svíček dohořela, chryzantémy unaveně svěsily hlavy a lidé se vrátili do běžných dní.
Stála jsem tam úplně sama, mezi všemi těmi studenými kameny a tichými alejemi, na místě, kde je slyšet jen vlastní dech a občasné zašustění větví stromů.
Cítila jsem se kvůli tomu lehce provinile, ale dobře vím, že moje babička by nikdy neměřila lásku podle kalendáře.
Ona nebyla „jen“ babička. Byla víc.
Byla ženou, u níž jsem prožila dětství.
Člověkem, který mě učil mluvit, zavazovat tkaničky, šít oblečky na panenky i ctít životní hodnoty. Druhá máma.
Mít tak možnost ji ještě obejmout. Aspoň jednou, jedinkrát.
Dívám se na její jméno vyryté do kamene a i po těch mnoha letech se mi najednou svírá hrdlo....
Je mi znovu sedmnáct. Klečím u pohovky, na které leží babička. Držím ji za ruku. Ztěžka dýchá. Obličej bledý a její srdce, které celý život víc dávalo než dostávalo, teď bojuje o každý úder. V očích má ale pořád svou laskavost. Čekáme na sanitku. Každá vteřina se mění v hodinu a strach je ubíjející.
Konečně se v dálce ozve houkání, které se rychle přibližuje. Po chvíli už modré majáky kreslí na zdech našeho domu roztřesené světelné šmouhy. Slyším rychlé kroky a cizí hlasy, tak toužebně očekávané....
„Ne, nebojte se, infarkt to není,“ řekne nakonec lékařka, a v tu chvíli se mi z ramen sesype polovina světa. „Je to srdeční slabost, do nemocnice ji brát nemusíme, bude to dobré.“
Dodnes si pamatuju, jak moc jsem potřebovala slyšet právě tohle.
Nad ránem je ale všechno jinak.
Znovu sanitka a okamžitý převoz na urgentní příjem.
Jedeme za nimi.
Čekání na verdikt lékařů je nekonečné.
A pak se dveře otevřely: „Je to, bohužel, vážné. Jde o rozsáhlý infarkt přední stěny. Příští hodiny rozhodnou.“
Poprvé v životě se modlím. Celou noc. Každou minutu.
Další den přichází zpráva, která mě postaví na nohy:
„Zdá se, že je to lepší. Pokud se stav nezhorší, za týden půjde domů.“
Ta naděje byla najednou tak blízko.
A já jsem jí tak moc věřila.
Za dva dny nad ránem telefonát.
Ten, co mi dokázal rozbít svět na kousky.
„Je nám to líto… nastaly komplikace. Už jsme jí nedokázali pomoct.“
Slova toho lékaře si pamatuju dodnes. I to hluboké prázdno, které následovalo a bolest, jež nikdy úplně neodezněla.
Na hřbitov přicházejí další lidé. Jejich kroky, rozléhající se mezi náhrobky, mě vytrhnou ze vzpomínek a postaví zpět do reality.
Pokládám kytičku, kterou jsem celou dobu křečovitě svírala v dlani. Zapaluji svíčku a jdu pomalu k bráně.
Zhluboka se nadechnu chladného podzimního vzduchu a zadívám se na nebe. Věřím, že je pořád se mnou, že na mě dohlíží, a že by mi i dnes řekla to, co říkávala kdysi:
„Neplač, vždyť už jsi velká holka.“
Iva Rudá
Žena z parčíku
Příběh osamělé paní, kterou většina míjí bez povšimnutí, a kterou jsem já jednoho dne už jen tak minout nedokázala.
Iva Rudá
Nikdy nevěř, že v obchodě nepotřebuješ košík
Existují ženy, které jdou do obchodu pro jednu věc a vrátí se přesně s tou jednou. A pak existuju já.
Iva Rudá
Moje vystoupení z klubu hodných holek
Vstupní podmínky byly jednoduché: říkej „ano“ všem a všechno zvládni s úsměvem. Jenže jednou přišel den, kdy jsem si ten klub přestala chtít platit.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit
Příliv studeného vzduchu pocítíme jak v dalších dnech, tak i na začátku příštího týdne. Oblačnost...
Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA
Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu....
Šéf Motoristů Macinka zamíří na Hrad. Požádal o schůzku prezidenta Pavla
Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost....
Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka
Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i...
- Počet článků 4
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 84x