Moje vystoupení z klubu hodných holek

Vstupní podmínky byly jednoduché: říkej „ano“ všem a všechno zvládni s úsměvem. Jenže jednou přišel den, kdy jsem si ten klub přestala chtít platit.

Dlouhé roky jsem patřila do klubu lidí, kteří řeknou „ano“ snad úplně všemu. Ale ne proto, že by se jim chtělo. Ale protože mají panický strach z toho, že když řeknou „ne“, svět se zhroutí, lidé se urazí, smažou si vás z přátel, nastane apokalypsa a vy budete mít do konce života nálepku „ta neochotná“.

Znala jsem to dokonale.

Někdo po mně chtěl, ať mu pomůžu s věcí, o které jsem absolutně netušila, co to vůbec je.
„No jasně, však to nějak dáme.“

Jiný se mě zeptal, jestli mám čas v den, kdy jsem zrovna měla dvě důležité práce a tři krize - z toho dvě v hlavě a jednu v mobilu, který se ozýval snad každé dvě minuty.
„Jasně, na tebe si čas udělám vždycky.“

A pak byl někdo, kdo po mně chtěl udělat něco, co už jen v představě vyvolávalo lehký neklid v žaludku - takový ten typ úkolu, který předem raději moc nezkoumáte.
„S radostí… asi.“

Moje vnitřní já u toho sice tiše umíralo, ale navenek jsem se tvářila, že mě vlastně těší, jak velmi žádaná jsem.

A pak přišel TEN DEN.
Den, kdy moje zásoba falešných úsměvů, snahy vyhovět všem a touhy být „ta hezká“ prostě narazila na svůj mantinel.

Stalo se to překvapivě obyčejně. Kolega mě požádal o „menší laskavost“.
Pozor. Jakmile někdo v Česku řekne „menší laskavost“, většinou jde o úkol minimálně na tři hodiny, čtyři nervové záchvaty a dva litry kafe.

„Prosím tě,“ začal kolega, „nemohla bys za mě vzít tu zítřejší poradu? Potřebuji si něco zařídit a nestihl bych to. Je to jen chvilička.“

Chvilička. Slovo, které v mém životě znamenalo nejednu tragédii.

Poslouchala jsem ho, jak nenuceně vysvětluje, že ta „chvilička“ znamená připravit podklady, vést jednání, vyřešit tři „drobné“ problémy a udělat závěr.
A já v duchu slyšela, jak moje vždy ochotné já panikaří, ale přesto šeptá:
„Řekni ano, rychle! Nebuď trapná!“

A pak se stalo něco, co bych sama od sebe nečekala.

Nadechla jsem se a řekla:
„Ne.“

Moje první upřímné, tiché, krátké a rozhodné „ne“.

A čekala jsem výbuch. Vážně. Čekala jsem dramatičtější scénu než ve španělské telenovele - minimálně protočení očí, hluboké povzdechnutí, kolaps ega. V hlavě jsem si malovala scénář, jak se urazí a vyhodnotí mě jako člověka, na kterého není spoleh.

Nestalo se nic.

N-I-C.

Kolega se jen zarazil a řekl:
„Aha. Jo, dobře. V pohodě. Zkusím se zeptat ještě někoho jiného, ale třeba to nakonec stihnu sám.“

A odešel.

A já tam seděla s hrnkem studené kávy v ruce a měla pocit, jako bych právě přežila něco mezi hurikánem a chirurgickým zákrokem bez narkózy.

Tehdy mi došlo, jak směšně velkou sílu může mít malý strach, když ho člověk roky v sobě přiživuje.

Další dny už šlo „ne“ říkat snáz. A neříkala jsem ho ze zloby ani z lenosti, a už vůbec ne pořád. Jen jsem pochopila, že svět se opravdu nezhroutí. Lidi neumřou. Nikdo mě od nikud nevyhodí. A ti, kteří stojí za to, mě budou mít rádi i tehdy, když občas řeknu:

„Ne, nezlob se. Tohle opravdu udělat nemůžu. A ani nechci.“

Byl to den, kdy jsem si po mnoha letech uvědomila, že opravdu nemusím za každou cenu všem dokazovat, jak jsem užitečná, hodná a ochotná, když mi někde vzadu v hlavě zároveň zní:
„Teď řekni ne. A nebuď hloupá.“

A víš, co je na tom nejhezčí?
Když řekneš „ne“ ve správnou chvíli, zjistíš, že se v tvém životě najednou objeví víc prostoru pro něco, na co jsi měla čas jen málokdy:

pro sebe.

Autor: Iva Rudá | pátek 14.11.2025 22:04 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Iva Rudá

Žena z parčíku

Příběh osamělé paní, kterou většina míjí bez povšimnutí, a kterou jsem já jednoho dne už jen tak minout nedokázala.

18.11.2025 v 10:01 | Karma: 7,60 | Přečteno: 71x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Nikdy nevěř, že v obchodě nepotřebuješ košík

Existují ženy, které jdou do obchodu pro jednu věc a vrátí se přesně s tou jednou. A pak existuju já.

16.11.2025 v 1:13 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...
13. listopadu 2025  12:46

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...
18. listopadu 2025  12:22

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...

Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp (13. listopadu 2025)
18. listopadu 2025  10:44,  aktualizováno  12:05

Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o...
18. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno 

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...

Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

ilustrační snímek
18. listopadu 2025  11:49

V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Iva Rudá

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 25x
Píšu, protože mě baví sdílet myšlenky a pohledy na svět, a doufat, že se najde někdo, koho to bude bavit číst :)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.