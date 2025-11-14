Moje vystoupení z klubu hodných holek
Dlouhé roky jsem patřila do klubu lidí, kteří řeknou „ano“ snad úplně všemu. Ale ne proto, že by se jim chtělo. Ale protože mají panický strach z toho, že když řeknou „ne“, svět se zhroutí, lidé se urazí, smažou si vás z přátel, nastane apokalypsa a vy budete mít do konce života nálepku „ta neochotná“.
Znala jsem to dokonale.
Někdo po mně chtěl, ať mu pomůžu s věcí, o které jsem absolutně netušila, co to vůbec je.
„No jasně, však to nějak dáme.“
Jiný se mě zeptal, jestli mám čas v den, kdy jsem zrovna měla dvě důležité práce a tři krize - z toho dvě v hlavě a jednu v mobilu, který se ozýval snad každé dvě minuty.
„Jasně, na tebe si čas udělám vždycky.“
A pak byl někdo, kdo po mně chtěl udělat něco, co už jen v představě vyvolávalo lehký neklid v žaludku - takový ten typ úkolu, který předem raději moc nezkoumáte.
„S radostí… asi.“
Moje vnitřní já u toho sice tiše umíralo, ale navenek jsem se tvářila, že mě vlastně těší, jak velmi žádaná jsem.
A pak přišel TEN DEN.
Den, kdy moje zásoba falešných úsměvů, snahy vyhovět všem a touhy být „ta hezká“ prostě narazila na svůj mantinel.
Stalo se to překvapivě obyčejně. Kolega mě požádal o „menší laskavost“.
Pozor. Jakmile někdo v Česku řekne „menší laskavost“, většinou jde o úkol minimálně na tři hodiny, čtyři nervové záchvaty a dva litry kafe.
„Prosím tě,“ začal kolega, „nemohla bys za mě vzít tu zítřejší poradu? Potřebuji si něco zařídit a nestihl bych to. Je to jen chvilička.“
Chvilička. Slovo, které v mém životě znamenalo nejednu tragédii.
Poslouchala jsem ho, jak nenuceně vysvětluje, že ta „chvilička“ znamená připravit podklady, vést jednání, vyřešit tři „drobné“ problémy a udělat závěr.
A já v duchu slyšela, jak moje vždy ochotné já panikaří, ale přesto šeptá:
„Řekni ano, rychle! Nebuď trapná!“
A pak se stalo něco, co bych sama od sebe nečekala.
Nadechla jsem se a řekla:
„Ne.“
Moje první upřímné, tiché, krátké a rozhodné „ne“.
A čekala jsem výbuch. Vážně. Čekala jsem dramatičtější scénu než ve španělské telenovele - minimálně protočení očí, hluboké povzdechnutí, kolaps ega. V hlavě jsem si malovala scénář, jak se urazí a vyhodnotí mě jako člověka, na kterého není spoleh.
Nestalo se nic.
N-I-C.
Kolega se jen zarazil a řekl:
„Aha. Jo, dobře. V pohodě. Zkusím se zeptat ještě někoho jiného, ale třeba to nakonec stihnu sám.“
A odešel.
A já tam seděla s hrnkem studené kávy v ruce a měla pocit, jako bych právě přežila něco mezi hurikánem a chirurgickým zákrokem bez narkózy.
Tehdy mi došlo, jak směšně velkou sílu může mít malý strach, když ho člověk roky v sobě přiživuje.
Další dny už šlo „ne“ říkat snáz. A neříkala jsem ho ze zloby ani z lenosti, a už vůbec ne pořád. Jen jsem pochopila, že svět se opravdu nezhroutí. Lidi neumřou. Nikdo mě od nikud nevyhodí. A ti, kteří stojí za to, mě budou mít rádi i tehdy, když občas řeknu:
„Ne, nezlob se. Tohle opravdu udělat nemůžu. A ani nechci.“
Byl to den, kdy jsem si po mnoha letech uvědomila, že opravdu nemusím za každou cenu všem dokazovat, jak jsem užitečná, hodná a ochotná, když mi někde vzadu v hlavě zároveň zní:
„Teď řekni ne. A nebuď hloupá.“
A víš, co je na tom nejhezčí?
Když řekneš „ne“ ve správnou chvíli, zjistíš, že se v tvém životě najednou objeví víc prostoru pro něco, na co jsi měla čas jen málokdy:
pro sebe.
Iva Rudá
Žena z parčíku
Příběh osamělé paní, kterou většina míjí bez povšimnutí, a kterou jsem já jednoho dne už jen tak minout nedokázala.
Iva Rudá
Nikdy nevěř, že v obchodě nepotřebuješ košík
Existují ženy, které jdou do obchodu pro jednu věc a vrátí se přesně s tou jednou. A pak existuju já.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku
Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...
Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...
Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...
Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 25x