Malý gentleman nebo slušně vychovaný kluk?
Stojím v autobuse, držím se madla, hrudník vyprsený tak, aby bylo zřejmé, že jsem stále žena v plné síle. A pak se to stane.
Ze sedadla pode mnou se zvedne dítě.
„Nechcete si sednout?“ řekne klidně, skoro až ochranitelsky.
V první chvíli jakoby se zastavil čas. Neslyším otázku, ale spíš diagnózu. Přesnější než všechny lékařské zprávy, co jsem kdy měla v šuplíku.
Posadím se.
Ne proto, že bych to potřebovala. Ale proto, že odmítnout by bylo trapnější než si přiznat realitu. Tak aspoň předstírám, že tu výsadu starších jsem přijala důstojně, i když uvnitř brečí moje mladé třicetileté já, které je přesvědčené, že ještě včera skákalo panáka a jedlo nanuk na zastávce bez náznaku artrózy.
Otáčím se na malého gentlemana a s úsměvem, možná i s lehkou pokorou, pokývnu hlavou na poděkování.
Úsměv mi opětuje. Nečeká uznání, ani potlesk.
Jen byl všímavý. Zdvořilý. Přítomný.
A tak mě napadá: byla jsem jen výjimka v přeplněné lince, nebo ještě pořád existují mladí, kteří dokáží zvednout hlavu od obrazovek mobilů? Možná ano. Možná gesto toho klučiny nebylo náhodou, ale důkazem, že ohleduplnost neumřela, jen se nenosí v titulcích a statistikách.
Na další zastávce vystupuju a autobus pokračuje dál, tak jako vždycky. Jen já si tentokrát nesu domů nečekaně milou epizodu, přestože první vteřiny byly malým šokem pro moje ego, nakonec z ní zůstal jen dobrý pocit a úsměvná vzpomínka.
Iva Rudá
Jen malý dotaz. A hodina života pryč.
Potřebuji vyřídit jednu drobnou věc. Minutu. Možná třicet vteřin. Zavolat na pojišťovnu, položit úplně jednoduchou otázku, dostat odpověď, rozloučit se. Věřím tomu. Jsem naivní, ale věřím.
Iva Rudá
Já, IKEA.
IKEA není jen obchod. Je to prostor, ve kterém se v nás tiše rodí představa domova — sladěná, uklidněná, možná až snová.
Iva Rudá
Když hlava odmítá spát
Jsou večery, kdy už padáš únavou a tvůj jediný cíl je pořádně se vyspat. Jenže mozek má jiné plány. Spustí vlastní noční inventuru a ty můžeš jen doufat, že ho to brzy přestane bavit.
Iva Rudá
Od pohádky k pyroshow: český čert vs. Krampus
Mikuláš, čert a anděl bývala česká klasika. A pak dorazila alpská delegace jménem Krampus a rázem je z prosince divadlo, které tu nikdo neobjednal, ale všichni ho sledují.
Iva Rudá
Co bychom dělali, kdyby nebyly mobily
Žijeme v době, kdy si lidé v tramvaji raději povídají se svými telefony než sami mezi sebou. Co by se asi stalo, kdyby tyhle malé krabičky jednoho dne zmizely?
