Když hlava odmítá spát

Jsou večery, kdy už padáš únavou a tvůj jediný cíl je pořádně se vyspat. Jenže mozek má jiné plány. Spustí vlastní noční inventuru a ty můžeš jen doufat, že ho to brzy přestane bavit.

Existují dva druhy lidí. Ti, kteří lehnou, zavřou oči a do dvou minut spí jak mimino v reklamě na plenky. A pak ti druzí – my ostatní. Lidé, jejichž hlava si v noci řekne: „Výborně, konečně je ticho. Teď můžeme začít řešit všechno, co jsme přes den úspěšně ignorovali.“

Je to zvláštní forma nočního divadla, které nepotřebuje scénář ani herce. Stačí tma, polštář, chvilka klidu – a mozek začne předvádět svůj nevyžádaný monolog. Nejdřív jen tak nenápadně připomene věci, které bude nutné řešit zítra. Pak se vrací k dávno uzavřeným scénám z minulosti, a když už se zdá, že se konečně unavil, přihodí ten největší bonus: něco, co se vůbec nestalo, ale teoreticky by se stát mohlo. Jen tak. Pro jistotu.

Uběhne hodina, dvě, možná i tři. A ty tam pořád ležíš, fyzicky připravená usnout, zatímco tvoje hlava jede na přesčas, který jí nikdo neschválil.

Problém je, že tenhle noční provoz je neskutečně kreativní. Ve dvě ráno dokáže vymyslet dvacet alternativních konců jedné hádky, která proběhla už před týdnem. Umí ti připomenout úplné hlouposti z mládí, vytáhnout obavy, které přes den vypadají směšně, ale v noci mají váhu životních rozhodnutí. A hlavně – neunaví se ani ve chvíli, kdy už by to bylo nejvíc zapotřebí.

A tak se převaluješ, po sté počítáš imaginární ovce, přehazuješ peřinu, posloucháš tikot hodin a sleduješ, jak se z místnosti pomalu vytrácí naděje, že dnešní noc ještě něco zachráníš.

Ráno vstaneš úplně normálně. Co jiného máš taky dělat. Na autopilota se rozjedeš, nachystáš snídani, odpovíš na zprávy, vyřídíš povinnosti. Tělo jede, hlava o poznání méně. A pak přijde ten zvláštní mikrookamžik, kdy se najednou zastavíš uprostřed kuchyně a marně pátráš po tom, proč jsi tam vlastně šla. A tehdy ti dojde, že noc nebyla spánkem, ale noční poradou, ze které sis nic neodnesla – kromě únavy.

Večer uleháš s nadějí, že tentokrát to půjde rychleji. A když už to vypadá nadějně, ozve se tichý, nenápadný hlas v hlavě:

„Tak… kde jsme to včera skončili?“

A můžeš začít znovu.

Autor: Iva Rudá | čtvrtek 4.12.2025 7:30 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Iva Rudá

Od pohádky k pyroshow: český čert vs. Krampus

Mikuláš, čert a anděl bývala česká klasika. A pak dorazila alpská delegace jménem Krampus a rázem je z prosince divadlo, které tu nikdo neobjednal, ale všichni ho sledují.

3.12.2025 v 9:30 | Karma: 9,21 | Přečteno: 150x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

Co bychom dělali, kdyby nebyly mobily

Žijeme v době, kdy si lidé v tramvaji raději povídají se svými telefony než sami mezi sebou. Co by se asi stalo, kdyby tyhle malé krabičky jednoho dne zmizely?

2.12.2025 v 8:30 | Karma: 11,58 | Přečteno: 173x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Narozeninový dárek, který mě vzal dál, než jsem čekala

Narozeninový večer, během kterého jsem prošla kus Evropy — a ani jsem nemusela opustit zimní Prahu...

1.12.2025 v 18:15 | Karma: 9,43 | Přečteno: 181x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Chceš mít chvíli klid? Zavři se na WC

Měla to být krátká oddechová pauza po x hodinách strávených v kanceláři, kde mluvili úplně všichni — a nejvíc ti, co by měli být raději zticha. Den blbec.

30.11.2025 v 19:00 | Karma: 24,27 | Přečteno: 1017x | Diskuse | Ona

Iva Rudá

Čtyřicet let poté

Pozvánka na sraz se základkou po čtyřiceti letech otevřela dveře ke vzpomínkám, které byly roky zavřené. A přinesla i jednoduché dilema: jít, nebo nejít?

29.11.2025 v 9:15 | Karma: 14,37 | Přečteno: 291x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

Návštěvníci v průzkumu hodnotili brněnské vánoční trhy

4. prosince 2025  8:17

Kam vyrazit na Mikuláše 2025 v Praze? Přehled akcí, zákazů i novinek

Mikulášská nadílka v Praze (5. prosince 2023)
4. prosince 2025  8:08

V pátek 5. prosince večer se centrum i periferie Prahy zaplní Mikuláši, čerty a anděly. Co...

Dětské hřiště v teplické v Janáčkově ulici prochází opravou

Na hřišti budou nové chodníčky i tráva. Zmizí také betonová plocha.
4. prosince 2025  7:59

Na hřišti budou nové chodníčky i tráva. Zmizí také betonová plocha.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
4. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Iva Rudá

  • Počet článků 21
  • Celková karma 12,10
  • Průměrná čtenost 222x
Píšu už roky. Kdysi na "vedlejšák" pro pár webů, dnes hlavně proto, že mě to těší. A protože doufám, že se tu a tam najde někdo, komu udělá radost to číst :)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.