Jen malý dotaz. A hodina života pryč.
Vytáčím číslo.
„Pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku prosím stiskněte…“
A už to začíná.
„Jedničku, pokud chcete nahlásit pojistnou událost.“
Nechci.
„Dvojku, pokud chcete změnit adresu.“
Nechci. Bydlím pořád tam, kde doteď bydlely i moje nervy.
„Trojku, pokud potřebujete mluvit s naším operátorem.“
Ano! Trojku! Trojku! Mačkám ji až s nečekanou vášní.
Následuje hudba. Nekonečná, melancholická, jako soundtrack k rozchodu, o který jsem nestála. Flétna. Klavír. Moje duševní stabilita odplouvá.
Hlas se vrací.
Automat slibuje, že „Váš hovor je pro nás důležitý. Neodcházejte, prosím.“ Je dokonce tak důležitý, že to slyšíš osmkrát za sebou.
Sedím. Čekám. Do ucha mi opět hraje hudba.
Po sedmi minutách začínám revidovat životní hodnoty.
Po deseti se přistihnu, že počítám tóninu té hudby.
Po patnácti už mám pocit, že jsem tu odjakživa.
A pak to konečně přijde.
„Dobrý den, tady Klára, jak vám mohu pomoci?“ říká hlas — a je to jako světlo v tunelu.
Nadechuju se. Mám dotaz. Jediný. Malý.
„Dobrý den, potřebovala bych jen vědět, jestli... “
„Tak to vás bohužel musím přepojit na jiné oddělení.“
Řekne to jemně. Laskavě. A já umírám.
Znovu hudba. Tentokrát smyčce. Oči se mi lesknou. Nevím jestli smíchem, nebo tím, že ztrácím víru v lidstvo.
Po dalších šesti minutách:
„Dobrý den, oddělení pojistných smluv, jak vám mohu pomoci?“
Říkám si: teď. Tohle je ten moment. Moje chvíle. Moje odpověď a konec.
„Dobrý den, chtěla bych jen vědět, jestli musím osobně na pobočku, když…“
„Aha, tak počkejte, to spadá pod klientskou linku.“
A hlas pokračuje:
„Hned vás přepojím. Vydržte mi, prosím, na telefonu.“
V ten okamžik přemýšlím, zda se dá skočit z okna prvního patra a přežít. Hudba začíná potřetí, tentokrát s rytmem, co připomíná tlukot srdce. Možná už je to moje srdce. Kdo ví.
Když se konečně ozve operátor číslo tři, vychází ze mě hlas, který nepoznávám. Chraplavý. Trochu zlomený.
„Prosím… řekněte mi… jen… ano nebo ne?“
Ticho.
A pak odpověď:
„Ano, musíte.“
Tak to mám za to, že jsem chtěla věci řešit civilizovaně. Příště si vezmu den volna, přibalím svačinu a spací pytel — a půjdu rovnou na pobočku.
Iva Rudá
Já, IKEA.
IKEA není jen obchod. Je to prostor, ve kterém se v nás tiše rodí představa domova — sladěná, uklidněná, možná až snová.
Iva Rudá
Když hlava odmítá spát
Jsou večery, kdy už padáš únavou a tvůj jediný cíl je pořádně se vyspat. Jenže mozek má jiné plány. Spustí vlastní noční inventuru a ty můžeš jen doufat, že ho to brzy přestane bavit.
Iva Rudá
Od pohádky k pyroshow: český čert vs. Krampus
Mikuláš, čert a anděl bývala česká klasika. A pak dorazila alpská delegace jménem Krampus a rázem je z prosince divadlo, které tu nikdo neobjednal, ale všichni ho sledují.
Iva Rudá
Co bychom dělali, kdyby nebyly mobily
Žijeme v době, kdy si lidé v tramvaji raději povídají se svými telefony než sami mezi sebou. Co by se asi stalo, kdyby tyhle malé krabičky jednoho dne zmizely?
Iva Rudá
Narozeninový dárek, který mě vzal dál, než jsem čekala
Narozeninový večer, během kterého jsem prošla kus Evropy — a ani jsem nemusela opustit zimní Prahu...
