Diagnóza dneška: Informační obezita, hodnotová podvýživa

Žijeme v době, kdy na nás dopadá víc informací, než kolik kdy lidský mozek dokázal skutečně pojmout.

Každý den do nás tečou data jako z prasklého hydrantu — zprávy, videa, názory, komentáře, tipy, fakta, polofakta i emoce cizích lidí, kteří by nám ve skutečnosti nepodali ani hrnek vody. Jsme přesyceni informacemi, ale paradoxně vyhladovělí jejich smyslem. Něco jako obézní člověk dusící se extrémním množstvím jídla, ale trpící nedostatkem živin.

Informační obezita funguje naprosto stejně. Zhltáme všechno, co na nás vyskočí, bez ohledu na to, jestli je to výživné, toxické nebo zcela hloupé. Máš přehled, co kdo řekl, koupil, sdílel, sepsul, ale netušíš, čemu ty sám věříš. Polykáme stovky drobků denně, aniž bychom si položili základní otázku: proč já to vlastně jím?

A pak je tu hodnotová podvýživa. Stav, kdy člověk ví všechno o všem a o všech, jen ne sám o sobě. Má plnou hlavu cizích pravd, ale žádnou vlastní. Informace do něj padají jak do propasti — nic se nezachytí, nic nezakoření, nic nezmění směr. Je to vnitřní hlad po něčem, co by mělo váhu, ale místo toho přicházejí jen další a další dávky balastu. A tak chodí po světě s přeplněnou hlavou a prázdnou duší, což je kombinace, která unaví daleko rychleji než jakákoli fyzická práce.

Lidé pak působí jako chodící sklady informačního odpadu. Přesně vědí, pod jakým úhlem pít po ránu citronovou vodu, jak si správně klepat lžičkou o zápěstí, aby si „aktivovali energii“, ale když se jich zeptáš, co vlastně chtějí od svého života, najednou to vypadá, jako by se jim zasekl mozek. Protože to je jediná otázka, o které nepsal žádný influencer s modrým odznakem.

Vyhladovění smyslem vidíš na každém kroku. Ve vztazích, které postrádají hloubku – v rozhodnutích, která jsou jen rychlou reakcí na podněty – v lidech, kteří žijí tak rychle, že na intenzivní prožitky nemají čas – v tiché frustraci, která se sice tváří jako apatie, ale ve skutečnosti je to žízeň po něčem, co by mělo opravdovou hodnotu.

A dokud si budeme plést informace s moudrostí, bude to pokračovat. A dokud si budeme plést pohyb s pokrokem, budeme dál vyčerpaní, i když jsme nic podstatného neudělali.

Informační obezita nás dělá těžkými.
Hodnotová podvýživa nás dělá prázdnými.
A dohromady jsme přesně tím, čím nás dnešní doba chce mít: snadno unavitelnými, zahlcenými spotřebiteli, kteří nehledají smysl, ale jen další dávku obsahu.

Autor: Iva Rudá | pondělí 24.11.2025 15:58 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Další články autora

Iva Rudá

Prázdné hnízdo

Otevírám dveře do dětského pokoje a na okamžik mám pocit, že tu pořád spinká malé dítě — tak klidně a spokojeně, jak to umí jen ti, kteří ještě neznají svět.

24.11.2025 v 7:00 | Karma: 11,65 | Přečteno: 143x | Diskuse | Ona

Iva Rudá

Praha do šály zahalená: první mrazivá rána

Zima letos přitvrdila tak náhle, že si toho lidé všimli až ve chvíli, kdy jim cestou do práce začaly tuhnout řasy.

23.11.2025 v 14:09 | Karma: 5,53 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost

Iva Rudá

Tajemství opuštěných zahrad

Nechej se vtáhnout do příběhů starých zahrad — těch, které čas umlčel, ale neodsunul do zapomnění. Míst, kde ticho není prázdné, a kde i obyčejné věci nesou ozvěnu toho, co kdysi bývalo důležité.

23.11.2025 v 7:00 | Karma: 11,01 | Přečteno: 108x | Diskuse | Osobní

Iva Rudá

Kočičí kavárny – prostor, který hladí duši

Někde mezi vůní kávy a tlumeným světlem lampiček existují místa, kde člověk nezůstává sám, ani když nestojí o lidskou společnost. Místa, kde se svět zpomalí, protože rytmus života tam určují ti, kteří nikam nespěchají — kočky.

22.11.2025 v 7:00 | Karma: 11,45 | Přečteno: 121x | Diskuse | Ostatní

Iva Rudá

Poklidná sobota? Možná v příštím životě

Ještě v pátek si člověk myslí, že sobota bude dar. Takový ten hebký, měkoučký balíček s růžovou mašlí, uvnitř kterého je klid, káva a minimálně deset hodin spánku.

21.11.2025 v 15:12 | Karma: 11,88 | Přečteno: 173x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...
24. listopadu 2025  11:36,  aktualizováno  16:47

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku je po pěti hodinách od nehody, při které kamion po smyku na...

Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...
24. listopadu 2025  8:53,  aktualizováno  16:46

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k...

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Miroslav Ševčík, lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji ve sněmovních...
24. listopadu 2025  16:40

Před říjnovými parlamentními volbami svítilo u jihomoravského lídra SPD Miroslava Ševčíka v kolonce...

Zastávky jako brána do obráceného světa. Praha má atrakci pro fanoušky Stranger Things

Instalace Stranger Things na Albertově láká kolemjdoucí i fanoušky seriálu (24....
24. listopadu 2025  16:30

Pražské tramvajové zastávky na Albertově a Chodovské v posledních dnech přitahují výraznou...

Iva Rudá

  • Počet článků 11
  • Celková karma 12,03
  • Průměrná čtenost 171x
Píšu už roky. Kdysi na "vedlejšák" pro pár webů, dnes hlavně proto, že mě to těší. A protože doufám, že se tu a tam najde někdo, komu udělá radost to číst :)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.