Diagnóza dneška: Informační obezita, hodnotová podvýživa
Každý den do nás tečou data jako z prasklého hydrantu — zprávy, videa, názory, komentáře, tipy, fakta, polofakta i emoce cizích lidí, kteří by nám ve skutečnosti nepodali ani hrnek vody. Jsme přesyceni informacemi, ale paradoxně vyhladovělí jejich smyslem. Něco jako obézní člověk dusící se extrémním množstvím jídla, ale trpící nedostatkem živin.
Informační obezita funguje naprosto stejně. Zhltáme všechno, co na nás vyskočí, bez ohledu na to, jestli je to výživné, toxické nebo zcela hloupé. Máš přehled, co kdo řekl, koupil, sdílel, sepsul, ale netušíš, čemu ty sám věříš. Polykáme stovky drobků denně, aniž bychom si položili základní otázku: proč já to vlastně jím?
A pak je tu hodnotová podvýživa. Stav, kdy člověk ví všechno o všem a o všech, jen ne sám o sobě. Má plnou hlavu cizích pravd, ale žádnou vlastní. Informace do něj padají jak do propasti — nic se nezachytí, nic nezakoření, nic nezmění směr. Je to vnitřní hlad po něčem, co by mělo váhu, ale místo toho přicházejí jen další a další dávky balastu. A tak chodí po světě s přeplněnou hlavou a prázdnou duší, což je kombinace, která unaví daleko rychleji než jakákoli fyzická práce.
Lidé pak působí jako chodící sklady informačního odpadu. Přesně vědí, pod jakým úhlem pít po ránu citronovou vodu, jak si správně klepat lžičkou o zápěstí, aby si „aktivovali energii“, ale když se jich zeptáš, co vlastně chtějí od svého života, najednou to vypadá, jako by se jim zasekl mozek. Protože to je jediná otázka, o které nepsal žádný influencer s modrým odznakem.
Vyhladovění smyslem vidíš na každém kroku. Ve vztazích, které postrádají hloubku – v rozhodnutích, která jsou jen rychlou reakcí na podněty – v lidech, kteří žijí tak rychle, že na intenzivní prožitky nemají čas – v tiché frustraci, která se sice tváří jako apatie, ale ve skutečnosti je to žízeň po něčem, co by mělo opravdovou hodnotu.
A dokud si budeme plést informace s moudrostí, bude to pokračovat. A dokud si budeme plést pohyb s pokrokem, budeme dál vyčerpaní, i když jsme nic podstatného neudělali.
Informační obezita nás dělá těžkými.
Hodnotová podvýživa nás dělá prázdnými.
A dohromady jsme přesně tím, čím nás dnešní doba chce mít: snadno unavitelnými, zahlcenými spotřebiteli, kteří nehledají smysl, ale jen další dávku obsahu.
Iva Rudá
Prázdné hnízdo
Otevírám dveře do dětského pokoje a na okamžik mám pocit, že tu pořád spinká malé dítě — tak klidně a spokojeně, jak to umí jen ti, kteří ještě neznají svět.
Iva Rudá
Praha do šály zahalená: první mrazivá rána
Zima letos přitvrdila tak náhle, že si toho lidé všimli až ve chvíli, kdy jim cestou do práce začaly tuhnout řasy.
Iva Rudá
Tajemství opuštěných zahrad
Nechej se vtáhnout do příběhů starých zahrad — těch, které čas umlčel, ale neodsunul do zapomnění. Míst, kde ticho není prázdné, a kde i obyčejné věci nesou ozvěnu toho, co kdysi bývalo důležité.
Iva Rudá
Kočičí kavárny – prostor, který hladí duši
Někde mezi vůní kávy a tlumeným světlem lampiček existují místa, kde člověk nezůstává sám, ani když nestojí o lidskou společnost. Místa, kde se svět zpomalí, protože rytmus života tam určují ti, kteří nikam nespěchají — kočky.
Iva Rudá
Poklidná sobota? Možná v příštím životě
Ještě v pátek si člověk myslí, že sobota bude dar. Takový ten hebký, měkoučký balíček s růžovou mašlí, uvnitř kterého je klid, káva a minimálně deset hodin spánku.
