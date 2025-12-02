Co bychom dělali, kdyby nebyly mobily
Občas si říkám, že kdyby nám někdo před třiceti lety ukázal dnešní dopravní prostředky nebo čekárny u lékaře, mysleli bychom si, že jde o nějaký rituál novodobé sekty. Metro, tramvaj, vlak, čekárny, fronta na poště, dokonce i restaurace… a všude lidé se sklopenými hlavami, každý s vlastním malým oltářem v dlaních. Ticho, jen prsty klepou jako modlitba.
Dnes už se ani nedozvíš, co se kolem dělo. Vidíš jen to, co ti algoritmus vyplivne jako další instantní porci mentální přesnídávky.
A tak mě napadlo – co bychom vlastně dělali, kdyby tyhle malé krabičky zmizely? Kdyby prostě nebyly? Ne že by se ztratila Wi-Fi nebo spadl Instagram. Myslím úplně pryč.
Jako kdyby někdo zhasl světlo a řekl: Tak, a teď buďte spolu.
Možná by to bylo zajímavější, než si myslíme.
Pozorovali bychom se.
Představ si čekárnu ortopedie. Dvanáct lidí, dvanáct mobilů a nikdo nevnímá, že v rohu visí plakát „Pozorujte své zdraví“. Kdyby mobily nebyly, možná by někdo konečně zjistil, kolik dalších kolen praská při každém posunu na židli. Možná by si dvě babičky povídaly o tom, jak kdysi dávaly dětem Capri-Sonne a myslely si, že je to zdravé. A možná by někdo úplně obyčejný — ten, co si vždycky sedá do rohu — objevil, že lidi kolem jsou vlastně docela zajímaví tvorové.
Nudili bychom se.
Ano. Ta stará, dobrá, ale zapomenutá nuda, která bývala inkubátorem dětské fantazie a dospěláckého přemýšlení. Nuda, která ti dovolila sledovat, jak po okně tramvaje stéká kapka deště, dokud se nerozbije o hliníkový rám. Nuda, která dávala prostor tichým „A co kdyby…?“
Dnešní „Co kdyby…“ diktuje algoritmus, který nás ochotně šetří kontaktu s vlastní hlavou.
Nuda je přece tak neefektivní.
Četli bychom.
Ne rychlé články seřazené pod sebe jako fastfoodové menu. Myslím opravdové čtení. Třeba jízdní řád. Třeba etikety. Třeba svoji vlastní myšlenku dotaženou až do konce.
V Lidlu bys zase věděla, co dávají do croissantů a jestli to vůbec chceš jíst. A možná by sis všimla, že paní před tebou nervózně tiskne košík, protože má strach, že jí peníze do konce měsíce nevystačí.
Toto jsou ty malé lidské detaily, které se do displeje nevejdou.
Mluvili bychom spolu.
Ano, někdy trapně. Někdy mile. Někdy úplně zbytečně. Ale pořád lidsky.
„To je dnes ale zima.“
„Jede to, prosím, ještě dál?“
„Nevíte, kolik je hodin?“
A někdo by odpověděl: „Už víc, než si myslíme.“
Krátké věty, které dřív udržovaly lidi víc pospolu.
Všímali bychom si světa.
Možná bychom zase slyšeli, jak klapou staré pendlovky v ordinaci.
Možná bychom viděli dítě, které z maminčina košíku tajně uloupne kousek rohlíku.
Možná bychom si všimli starého pána na lavičce, který si kreslí do notýsku obrázky lidí — protože to bývala celá jeho zábava ještě před tím, než se svět propadl do nekonečného scrollování.
Kdyby mobily nebyly, svět by nebyl lepší ani horší.
Jen by byl opravdovější. Méně filtrovaný, méně instantní.
Bouraly by se falešné bubliny a my bychom zase museli být — a to je asi ta nejděsivější představa — duchem přítomní.
A možná právě proto do těch displejů koukáme tak urputně.
Protože přítomnost je někdy těžší než displej.
Ani já nejsem výjimkou. A tak si říkám, že až příště budu sedět v čekárně, zkusím zvednout hlavu.
Ne kvůli revoluci.
Jen proto, abych si ověřila, že svět kolem mě ještě existuje.
Iva Rudá
Narozeninový dárek, který mě vzal dál, než jsem čekala
Narozeninový večer, během kterého jsem prošla kus Evropy — a ani jsem nemusela opustit zimní Prahu...
Iva Rudá
Chceš mít chvíli klid? Zavři se na WC
Měla to být krátká oddechová pauza po x hodinách strávených v kanceláři, kde mluvili úplně všichni — a nejvíc ti, co by měli být raději zticha. Den blbec.
Iva Rudá
Čtyřicet let poté
Pozvánka na sraz se základkou po čtyřiceti letech otevřela dveře ke vzpomínkám, které byly roky zavřené. A přinesla i jednoduché dilema: jít, nebo nejít?
Iva Rudá
Když je práce doma a domov v práci
Tepláky jako dress code, kafe jako zaháněč nudy a pocit, že člověk nemusí, když nechce. Takto si mnozí představují home office. Realita je ale daleko, daleko „lepší“.
Iva Rudá
Chybíš mi — věta, kterou se dnes bojíme říct nahlas
Rozmohl se nám tady takový nešvar: přiznat, že nám někdo chybí, se dnes nenosí. Stesk je považovaný za slabost — a tak raději hrajeme silné, i když to bolí.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
„Pán zastřelil škodnou.“ Turek zlehčoval vraždu dvou lidí, řešila to policie
Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za...
Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha
Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního...
Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu
Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v...
Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski
Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická...
- Počet článků 19
- Celková karma 12,05
- Průměrná čtenost 220x