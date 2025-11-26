Chybíš mi — věta, kterou se dnes bojíme říct nahlas
V dnešním světě se můžeš přiznat prakticky ke všemu. K tomu, že cvičíš jógu s kozami, že chováš doma tři hady, nebo že sis pořídil další zbytečný kurz sebelásky. Můžeš sdílet fotky detoxikačních koupelí, kde se máčíš jako brambory před zpracováním, nebo veřejně oznámit, že tvoje „vnitřní dítě“ právě našlo sebevědomí na workshopu u člověka, který nikdy nevlastnil ani psa. To všechno je společensky v pořádku.
Ale přiznat, že se ti po někom stýská?
To je skoro nemravné. „Chybíš mi“ vyvolá větší rozruch než ohňostroj na hřbitově. Jako by šlo o porušení pravidel tajného spolku, kde členové skládají slib mlčenlivosti o všem, co by mohlo byť jen náznakem připomínat skutečný cit. A tak předstíráme, že máme srdce z ledu a emoce v režimu offline.
Zvláštní, že? Žijeme v době, kdy každý druhý influencer zveřejní fotku svého špinavého prádla s hashtagem „buďme autentičtí“, ale když přijde na větu o stesku, všichni zmlknou. Jako by to slovo bylo infekční.
Lidé si s tím poradí po svém. Někdo popírá, že cítí cokoliv, dokud ho to nezačne bolet fyzicky. Jiný si stesk tak dlouho racionalizuje, až z něj udělá diagnózu, kterou se pokouší řešit online kurzem „Jak být happy do 3 dnů“. A někteří si prostě zvyknou — podobně jako na bolest zad. Pořád je tam, ale nemluví se o ní.
A pak jsou ti, kteří nosí masku, že necítí nic. Chodí mezi lidmi s dokonale uhlazeným výrazem, zatímco uvnitř jim všechno skřípe jako zrezlý kov. Ale oni nic nepotřebují. Jsou přece „silní“. Silní tak, že raději nechají vztahy zhnít, jen aby nemuseli vyslovit nepohodlnou větu.
Odtud už je jen krok k absurdním pokusům o komunikaci. Lidé, kterým se stýská, lajkují cizí příspěvky z roku 2018, posílají nicneříkající „jak jde život“, nebo jen doufají, že je osud náhodou postaví vedle sebe na tramvajové zastávce. Toto je dnešní civilizovaný způsob, jak říct „myslím na tebe“.
Důvod je prostý: stesk je až příliš opravdový. Nepůsobí dobře na sítích, nejde prodat jako „třídenní restart“ a nedá se předstírat. Nemá marketingové oddělení. On prostě je. A to se lidstvu už delší dobu nehodí.
Tak jsme si vytvořili pravidlo, že stesk je slabost. Že člověk má být betonová stěna s výhledem na vlastní soběstačnost. Že potřebovat jiného člověka je staromódní, skoro nevkusné. Raději si zaplatíme další konzultaci „jak milovat s hranicemi“, než abychom řekli dvě slova, která by mohla někomu udělat dobře.
Prohra není říct „chybíš mi“.
Prohra je mlčet tak dlouho, až už není komu to říct.
Iva Rudá
Ještě ne! (povídka)
Alena se jako už každý večer uvelebila ve starém křesle u okna. V tom, ve kterém kdysi sedávala její babička s košíkem vlněných klubíček po boku.
Iva Rudá
Odcházím (povídka)
To ráno bylo tiché, až působilo nepřirozeně. Seděli naproti sobě, jako dva cizinci, každý u své půlky stolu.
Iva Rudá
Diagnóza dneška: Informační obezita, hodnotová podvýživa
Žijeme v době, kdy na nás dopadá víc informací, než kolik kdy lidský mozek dokázal skutečně pojmout.
Iva Rudá
Prázdné hnízdo
Otevírám dveře do dětského pokoje a na okamžik mám pocit, že tu pořád spinká malé dítě — tak klidně a spokojeně, jak to umí jen ti, kteří ještě neznají svět.
Iva Rudá
Praha do šály zahalená: první mrazivá rána
Zima letos přitvrdila tak náhle, že si toho lidé všimli až ve chvíli, kdy jim cestou do práce začaly tuhnout řasy.
