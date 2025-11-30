Chceš mít chvíli klid? Zavři se na WC
Chci pět minut samoty na čerstvém vzduchu.
Já, lavička a žádné hlasy.
Toť vše.
Jsem unavená, hladová, lehce podrážděná a ochotná vraždit pro pár minut klidu. Jdu ven. Najdu si tu nejzapadlejší lavičku v blízkém parku a sedám si. Uleví se mi. Fakt.
Nadechuju se a zavírám oči.
„Slečno, můžu si přisednout?“
Otevřu oči — u lavičky stojí babička, úsměv od ucha k uchu, v ruce tašku, která se podezřele hýbe.
„Jasně…“ říkám, protože jsem slušný člověk — a taky proto, že „slečno“ mi naposledy řekl někdo snad v minulém století.
Za necelé dvě minuty vím, že paní:
- má tři kočky, všechny diabetičky, a s jednou jde zrovna k veterináři
- sousedka z prvního patra jí nejspíš krade poštu
- a její syn „už zase chodí s tou divnou holkou tady z ulice, co si barví vlasy na zeleno. „Znáte ji, ne? Ty její vlasy nejde jen tak přehlédnout.“
Káva v kelímku chladne. Můj klid taky.
Babička po chvilce odchází.
Zhluboka se nadechuju.
Ještě jednou.
A znovu.
Zavírám oči.
„Sedí tu někdo?“ ozve se mužský hlas.
Nesedí. Ale měla jsem říct, že ano.
Starší pán si přisedá — a ještě ani nedosedne, a už slyším:
„Víte vy, co je teď největší problém této země?“
„Potřebovala bych jen pět minut klidu, prosím,“ proletí mi hlavou.
Dozvím se však mnohem víc:
- ceny energií jsou „naprostá katastrofa“
- pojistky na auto „zlodějna“
- a „makat už dnes nechce nikdo“
Zvažuju útěk.
Ale jsem dobře vychovaná a hlavně — neumím utíkat. Ještě bych si ublížila.
Pán odchází a já natáčím obličej ke slunci, když v tom k lavičce přibíhá malá holčička s culíky.
„Paní, když někdo jí tajně bonbony z cizí bonboniéry, je to krádež?“
„Ehm… jak tajně?“ ptám se.
A holčička spustí:
„No… maminka už snědla čtyři bonbóny z bonboniéry, kterou táta od někoho dostal a schoval si ji až úplně dolů do skříně. Já jsem to viděla.Viděla jsem i mámu, když si je brala. Ale táta to neví. Neřekla jsem mu to.“
Takže teď nejsem jen terapeutka ordinující v parku, ale ještě i morální autorita rodinných vztahů.
„A nepůjdu za to do vězení?“ ptá se ta malá vážně.
Uklidním ji:
„Neboj, do vězení chodí jen ti, co kradou a někdo to na ně práskne.“
Usměje se a odběhne.
(Dodnes nevím, jestli jsem jí opravdu měla věřit, že si to nechá pro sebe.)
No nic, aspoň teď to už konečně vypadá na ticho.
Úplné ticho.
Hurá.
Sedím a dívám se do korun stromů.
Toto je ten klid, kvůli kterému jsem sem šla.
„Jo, tak to jste vy ta, co tak výborně radila naší Aničce s těmi bonbony?“
Otáčím se.
Přede mnou jako Bůh pomsty stojí její maminka.
V jedné ruce bonbony.
V druhé taštička z drogerie.
„Vy jste jí fakt řekla, že já kradu?!“
A já v duchu:
Tak to mám za to, že chodím v pracovní dobu do parku.
Vrátila jsem se po čtyřiceti minutách totálně vyčerpaná.
Psychicky i sociálně.
Příště, až budu chtít pár minut klidu, zvolím bezpečnější variantu:
zavřu se na záchodě, protože teď věřím, že tam je všemi podceňovaný ráj.
Iva Rudá
Čtyřicet let poté
Pozvánka na sraz se základkou po čtyřiceti letech otevřela dveře ke vzpomínkám, které byly roky zavřené. A přinesla i jednoduché dilema: jít, nebo nejít?
Iva Rudá
Když je práce doma a domov v práci
Tepláky jako dress code, kafe jako zaháněč nudy a pocit, že člověk nemusí, když nechce. Takto si mnozí představují home office. Realita je ale daleko, daleko „lepší“.
Iva Rudá
Chybíš mi — věta, kterou se dnes bojíme říct nahlas
Rozmohl se nám tady takový nešvar: přiznat, že nám někdo chybí, se dnes nenosí. Stesk je považovaný za slabost — a tak raději hrajeme silné, i když to bolí.
Iva Rudá
Ještě ne! (povídka)
Alena se jako už každý večer uvelebila ve starém křesle u okna. V tom, ve kterém kdysi sedávala její babička s košíkem vlněných klubíček po boku.
Iva Rudá
Odcházím (povídka)
To ráno bylo tiché, až působilo nepřirozeně. Seděli naproti sobě, jako dva cizinci, každý u své půlky stolu.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Američané jednají s Ukrajinci o ukončení války. Vyvíjí se to pozitivně, uvedl Witkoff
Ukrajinská a americká delegace jedná na americké Floridě o návrhu podmínek pro ukončení války na...
Ničí je slunce a vadí jim česnek. Vzácnou upíří nemoc umí v Česku léčit jen tři lékaři
Premium Nesmí vyjít na denní světlo. Sluneční paprsky jí způsobují bolestivé puchýře. Proto se pohybuje...
Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež
Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé...
Autorský rekord. Fillova Čtenářka se v aukci Galerie Kodl prodala za 32,4 milionu
Pět olejomaleb Josefa Čapka se stalo nejatraktivnější položkou 94. aukce Galerie Kodl. Dohromady se...
Prodej chaty, 31 m2, pozemek 1215 m2 , Uherské Hradiště - Mařatice
Uherské Hradiště - Mařatice
4 200 000 Kč
- Počet článků 17
- Celková karma 11,14
- Průměrná čtenost 174x