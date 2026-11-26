To jídlo tu bude i zítra...
1) To jídlo tu bude i zítra.
A vy ani zítra nebudete držet dietu – protože ani dneska se nepřejíte. Tak prosté to je. Zkuste si tohle připomenout vždy, když máte potřebu se nacpat někde k prasknutí, s tím, že přece „od zítra“, „od nového roku“… a tak dále :-)
2) Je v pořádku si přidat, pokud Vám něco chutná. Stejně tak v pořádku je odmítnout něco, co nechcete.
Svíčková u babičky, dort na oslavě nebo šestý panák v hospodě. Už jste velcí a odpovědnost za své jídlo máte sami. Tvrdit, že nemůžete něco odmítnout, je dětinské. Stačí i prosté „ne, děkuji“, nemusíte dokonce ani vysvětlovat, proč :)
3) Nemusíte snídat, protože je ráno.
Kolik lidí se na sílu „naučilo snídat“, jen proto, že jednu dobu letěl trend, že snídaně je základ a ranní jídlo „nastartuje metabolismus“? Přitom spoustě lidí právě prodloužení nočního půstu může velmi pomoct – zlepší se tím citlivost na inzulin, sníží závislost na neustálém přísunu cukru, celkově budete flexibidlnější, odolnější a Váš metabolismus se bude umět adaptovat na různé podmínky :) Platí to obecně u jakéhokoliv jídla – nemusíte jíst 5x denně po 2 hodinách, abyste zhubli. Důležité je celkový DLOUHODOBÝ! kalorický příjem.
4) Ani při hubnutí nemusíte hladovět.
Hlášky typu chceš zhubnout – nežer, patří do doby dávno minulé. Dnes už víme, že dobře a plnohodnotně se najíst, nehladovět a přitom hubnout, se nevylučuje – stačí jíst jídla bohatá na bílkoviny a zeleninu, používat tepelně upravenou zeleninu jako přílohu, využít sytící efekt bílkovin a tuků, zvětšit objem méně kalorických jídel na talíři a tak dále. Skvělých receptů je plný internet, tak toho využijte :)
5) Po jednom špatném jídle nepřiberete – stejně jako po jednom salátu nezhubnete.
Co dělá spousta lidí? Dají si někde sušenku – a pak už sežerou všechno možné, protože „dneska je to už stejně jedno“. I když to absolutně nedává smysl, dělala jsem to taky – v pubertě jsem tímto stylem neustále začínala a zase končila s dietou „od pondělí“, „od prvního“ „od jara“… a tak dále. Jedno „špatné“ jídlo Vám neublíží, naopak – udržitelný režim je takový, kam zakomponujete cokoliv, co máte rádi a pak pokračujete dál.
Která z těchto myšlenek Vás nejvíc zaujala – a co děláte Vy, abyste se motivovali zůstat celoročně ve formě :)?
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