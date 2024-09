Sluníčko sílu ztrácí, dlouhé noci se vrací...

Nevím, jak je to možné, ale letošní léto mi přišlo neskutečně krátké :/ Cítíte to stejně? A co myslíte, cítí to i ty kočky - nebo je jim to úplně jedno?

Všechno je strašně suchý, vedrem padají muchy. Z lidí pot jenom teče, i moje kočka se peče. Noc už však ze dne ubírá - léto nám pomalu umírá. Sice zem na škvarek upeklo, přesto však rychle uteklo. Sluníčko sílu ztrácí, dlouhé noci se vrací. Už brzy mrazíky ranní za tlapky začnou zalézat, je konec venku hraní, za pecí budem se nalézat. Tak léta běží, vážení, navzdory všemu snažení. Jestlipak to ta kočka chápe, když si tu takhle v klidu chrápe?