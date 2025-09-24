Kočičí matka roku
- A když mi usne na sedačce,
tak moc se podobá dětské hračce.
A i když luxovat potřebuji,
vysavač v koutě dál jen stojí.
Většina koček se ho bojí
a já jí spánek nezkazím,
radši se o koště přerazím 🫣
Většinou však jen v klidu sedím,
s posvátnou úctou na ni hledím.
A když se probudí a kouká na mě?!
Jako když dítě vzbudí se mámě... :)
Táňa Lišková
Jak zhubnout pět kilo do léta?
Léto je za dveřmi, ale Vy se v plavkách cítíte jako tuleň nebo velryba? Nebojte se, nejste v tom sami! Moje rady jsou jednoduché, účinné a funkční – a když je zvládnete dodržovat alespoň následující tři týdny, uvidíte zázraky :)
Táňa Lišková
Nutno dělat salát a veselím sálat...
Nechce se Vám slavit Vánoce? Nenuťte se... Kočka se taky nenutí :) Aneb jedno Kolíčkovo zamyšlení nad Vánoci...
Táňa Lišková
Dny jsou tak nějak bez lesku, utápím se ve stesku...
Nejhezčí část každé dovolené - obejmout zase svou kočku :D Souhlasíte? A o čem asi přemýšlí Kolíček, když je na hlídání u babičky?
Táňa Lišková
Koukněte, jak jí to sluší! Kočka dá bytu duši...
Protože byt bez zvířátka je prostě jen hromada nábytku :) souhlasíte? Teprve zvíře vnese do bytu život a duši...
Táňa Lišková
Sluníčko sílu ztrácí, dlouhé noci se vrací...
Nevím, jak je to možné, ale letošní léto mi přišlo neskutečně krátké :/ Cítíte to stejně? A co myslíte, cítí to i ty kočky - nebo je jim to úplně jedno?
