Kočičí matka roku

Chtěla bych luxovat, ale přece to děťátko nevzbudím :D Taky to znáte? Bojí se Vaše kočka vysavače nebo s ním kamarádí?
            • A když mi usne na sedačce,
              tak moc se podobá dětské hračce.
              A i když luxovat potřebuji,
              vysavač v koutě dál jen stojí.
              Většina koček se ho bojí
              a já jí spánek nezkazím,
              radši se o koště přerazím 🫣
              Většinou však jen v klidu sedím,
              s posvátnou úctou na ni hledím.
              A když se probudí a kouká na mě?!
              Jako když dítě vzbudí se mámě... :)
Autor: Táňa Lišková | středa 24.9.2025 9:13

Další články autora

Táňa Lišková

Jak zhubnout pět kilo do léta?

Léto je za dveřmi, ale Vy se v plavkách cítíte jako tuleň nebo velryba? Nebojte se, nejste v tom sami! Moje rady jsou jednoduché, účinné a funkční – a když je zvládnete dodržovat alespoň následující tři týdny, uvidíte zázraky :)

5.6.2025 v 13:05 | Karma: 3,10 | Přečteno: 82x | Diskuse | Ona

Táňa Lišková

Nutno dělat salát a veselím sálat...

Nechce se Vám slavit Vánoce? Nenuťte se... Kočka se taky nenutí :) Aneb jedno Kolíčkovo zamyšlení nad Vánoci...

11.12.2024 v 9:20 | Karma: 10,41 | Přečteno: 257x | Diskuse | Osobní

Táňa Lišková

Dny jsou tak nějak bez lesku, utápím se ve stesku...

Nejhezčí část každé dovolené - obejmout zase svou kočku :D Souhlasíte? A o čem asi přemýšlí Kolíček, když je na hlídání u babičky?

3.11.2024 v 15:37 | Karma: 13,97 | Přečteno: 207x | Diskuse | Hobby

Táňa Lišková

Koukněte, jak jí to sluší! Kočka dá bytu duši...

Protože byt bez zvířátka je prostě jen hromada nábytku :) souhlasíte? Teprve zvíře vnese do bytu život a duši...

22.9.2024 v 9:20 | Karma: 16,72 | Přečteno: 270x | Diskuse | Fotoblogy

Táňa Lišková

Sluníčko sílu ztrácí, dlouhé noci se vrací...

Nevím, jak je to možné, ale letošní léto mi přišlo neskutečně krátké :/ Cítíte to stejně? A co myslíte, cítí to i ty kočky - nebo je jim to úplně jedno?

3.9.2024 v 16:15 | Karma: 10,05 | Přečteno: 240x | Diskuse | Hobby
Další články autora

Hrdá panička britské kočky, herečka, pisatelka, básnířka, milovnice ořechového másla, vaření, turistiky, výletů na kole, sluníčka a velkých hrnků kafe :)

